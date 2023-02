Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lil Kleine over turbulente relatie met Jaimie Vaes: ‘Ik ben al heel lang stil’

Lil Kleine is vanuit een gevaarlijke cocktail van „roem, geld, drank en drugs” in zijn relatie met Jaimie Vaes gestapt, waardoor het slechtste in hem naar boven kwam. Dit zegt Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet, in een bericht op Instagram.

„Ik brak door op mijn 16de en heb ongelooflijk veel succes gekend en records verbroken”, schrijft Scholten. „Dit bracht mij ontzettend veel moois, maar had ook een donkere kant. Roem, geld, drank en drugs is een gevaarlijke cocktail. Vanuit die cocktail ben ik in een relatie gestapt. In die relatie is het slechtste van ons beiden naar boven gekomen maar is ook het allermooiste ontstaan”, zegt hij verwijzend naar zijn zoontje Lío.

Pijn en gemis door contactbreuk met zoontje

Ook zegt Scholten dat hij „de pijn en gemis” voelt doordat hij zijn zoontje niet kon zien of spreken, heeft ervaren als „een nachtmerrie”. „Maar hij is ook de reden dat ik de strijd met mezelf aanga en probeer een beter mens te zijn die betere keuzes zal maken. Ik zal nooit de ideale schoonzoon zijn. Maar ik wil mezelf ook nooit meer verliezen.”



Scholten plaatst de tekst naar aanleiding van zijn nog te verschijnen samenwerking met Boef, getiteld Herinnering. „Ik heb heel lang getwijfeld of ik de tekst op de single van Boef moest doen. Zeker nu ik eindelijk weer contact heb met mijn kind. Maar dit komt uit mijn hart en moest er een keer uit.”

Andere wending in rechtszaak Vaes vs Scholten

„Ik ben al heel lang stil, en heb nooit mijn mond opengetrokken, of met modder gegooid”, gaat het bericht verder. „Er zijn zoveel verhalen over mij waarin ik mezelf totaal niet herken. Op dit nummer vertel ik mijn kant van het verhaal. Voor mij is dit nummer een manier geweest om een hoofdstuk af te sluiten en hoop ik dat de toekomst er voor iedereen positief uitziet.”

Scholten en Vaes stonden onlangs voor de rechter in Den Haag voor een omgangsregeling voor hun 3-jarige zoon Lío. Scholten spande de zaak aan omdat hij zijn zoon naar eigen zeggen al een jaar niet had gezien. Het Openbaar Ministerie doet ondertussen nog onderzoek naar aanleiding van een aangifte door Vaes, die zij heeft gedaan vanwege meerdere geweldsincidenten de afgelopen jaren.

Vaes zou volgens Shownieuws hebben verklaard dat haar hoofd niet tussen de autodeur zou hebben gezeten, en dat de media dat ervan hadden gemaakt. Coldeweijer besloot naar aanleiding van dit nieuws het telefoongesprek dat ze met Vaes had online te zetten. De roddelvlogster had haar kort na de veelbesproken vermeende mishandeling door haar ex Lil Kleine aan de lijn. „Jaimie geeft aan niet tussen de deur te hebben gezeten met haar hoofd en zegt dat de media dit ervan hebben gemaakt. Dat vind ik niet helemaal eerlijk. In de geluidsopname kun je horen dat er bewust aan mij is verklaard dat haar hoofd tussen de deur heeft gezeten.”