Amerikaanse media voorspellen winst Trump in Iowa

Verschillende Amerikaanse media, waaronder CNN en CBS News, voorspellen dat de Amerikaanse oud-president Donald Trump de Republikeinse voorverkiezingen in Iowa wint. De strijd om de nummer twee lijkt volgens de eerste resultaten een nek-aan-nekrace tussen oud-VN-ambassadeur Nikki Haley en de gouverneur van Florida Ron DeSantis.

Onderzoeksbureau Edison Research schat dat op dit moment ongeveer een derde (34 procent) van de stemmen bekend is. Trump krijgt nu 51,9 procent van de stemmen. DeSantis staat op de tweede plek met 20,7 procent van de stemmen. Hij wordt echter op de voet gevolgd door Haley, die op 19 procent staat.

In een eerste reactie bij Fox News zegt Trump zich „gesterkt” en „zeer vereerd” te voelen. „Het is een eer dat al na enkele minuten werd aangekondigd dat ik heb gewonnen van zeer geloofwaardige tegenstanders, geweldige tegenstanders zelfs”, zei hij. Volgens zijn adviseur zal Trump een toespraak geven, zodra meer resultaten binnen zijn.

Vooraf werd al voorspeld dat Trump zou winnen. Volgens de laatste peiling van de lokale krant Des Moines Register, de Amerikaanse zender NBC News en televisieprovider Mediacom stond Trump op 48 procent. Haley volgde met 20 procent en DeSantis kwam uit op 16 procent.

De voorverkiezingen in Iowa zijn de eerste voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. Deze worden gezien als een belangrijk moment in de beeldvorming. Als een kandidaat het beter doet dan verwacht kan dat een boost geven aan de rest van de campagne. Andersom kan een tegenvallend resultaat het einde van een campagne betekenen.

In Iowa worden de voorverkiezingen gehouden door middel van een zogeheten caucus. Dat is een debatavond waarbij leden van de partij kunnen worden overtuigd op een kandidaat te stemmen. Daarna wordt hoofdelijk gestemd om te bepalen hoeveel steun kandidaten krijgen.

IJzige temperaturen in Iowa zorgden vooraf voor veel onzekerheid over de opkomst bij de caucus. De gevoelstemperatuur zakte in sommige delen van de staat tot -42 graden. DeSantis riep leden via X op om ondanks de kou te stemmen. „Ik vraag je om naar buiten te gaan, de kou te trotseren en mij te steunen in de Iowa Caucus. Je zult nooit de kans krijgen om je stem meer impact te laten maken dan vanavond!”, zei hij. Trump riep zijn aanhangers tijdens een campagnebijeenkomst op om zich „warm aan te kleden, het weer te trotseren, naar buiten te gaan en Amerika te redden”.

ANP

