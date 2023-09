Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Happy Single: wat als de ware opeens voor je staat, terwijl je nooit ‘aan blijvertjes doet’?

Daar sta je dan, als happy single in je stamkroeg. Je staat bekend als hartenbreekster die ‘niet aan blijvertjes doet’. En dan verschijnt plotseling de ware, die term waar je tot dan toe alleen maar – niet positief – de kriebels van krijgt. Wat doe je dan? Het overkomt mevrouw Bindingsangst Mollie (Jamie Grant), in de romantische komedie met de niet geheel onverwachte titel Happy Single.

Nederland is nogal succesvol in het maken van zulke romcoms. De ene bioscoopganger zucht als er weer eens eentje op het witte doek verschijnt, de ander gaat gewoon lekker zitten met zijn of vooral haar bak popcorn. Feit is wel dat Nederlandse romantische komedies veel tot zeer veel kijkers blijven trekken. Daarom is Happy Single Metro‘s Filmrecensie van de Week. Worden we nog verrast?

Happy Single volgende in de rij

Happy Single is van de makers van – hetzelfde genre – titels als Zwaar Verliefd! en Alles Is Zoals Het Zou Moeten Zijn. Je ziet naast Jamie Grant onder meer Juvat Westendorp (als die plots verschijnende hunk Otis), Manuel Broekman, Dick van den Toorn, André Dongelman, Peter Blok, Henriëtte Tol en de romantische komedie-koninginnen Barbara Sloesen en Sanne Langelaar.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Psychologe in echtscheidingen

Als Mollie is Jamie Grant een Utrechtse psychologe (29), gespecialiseerd in echtscheidingen. Deze opmerkelijke dame gelooft niet in ‘voorbestemd’. „Ik houd niet van lang, ik houd van kort”, een uitspraak die bij haar voor van alles geldt. Als Mollie Otis ontmoet is haar natuurlijke reactie – na een heerlijke nacht, dat wel – heel hard weglopen. Maar dan blijkt diezelfde Otis de volgende morgen haar nieuwe collega te zijn die zij moet inwerken. Dat nadat zij hem ook al van straat heeft geraapt na een val met z’n fiets.

Otis vindt: „Eén keer elkaar tegenkomen is toeval, twee keer is voorbestemd.” Mollie vindt van niet: „Twee keer tegenkomen is toeval, drie keer is voorbestemd.” Het komt dus tot die drie. We horen het je denken: ‘romcommeriger’ kan het niet.

Jamie Grant maakte al indruk

Romcommig of niet, Jamie Grant is een fijne actrice (ook de relaxte Juvat Westendorp is op z’n plek). Zo zagen we haar in een wat verder verleden in Flikken Maastricht en later in KLEM. Waarmee Grant echt indruk maakte, was in het theater in LEEF! Metro sprak haar toen over het feit dat zij het verhaal vertelde van de maar 25 jaar geworden kankerpatiënte Laura Maaskant en dat diezelfde Maaskant bij de première in de zaal zat. Nu laat zij dus een heel andere kant zien in Happy Single: het type ‘jubeldebubel’, dat een liefdestrauma uit het verleden met zich meedraagt.

🎥 Nog een biostip Wie niet van romantiek in de bios houdt, kan vanaf morgen ook voor Retribution terecht. Deze actiefilm gaat over zakenman Matt Turner (Liam Neeson), die in Berlijn samenwoont met zijn vrouw en kinderen. Wanneer Matt op een dag zijn kinderen naar school brengt, wordt hij gebeld door een onbekend nummer en krijgt hij een mysterieuze stem aan de lijn. Als hij niet doet wat hem wordt opgedragen, zal de bom die onder de stoel in zijn auto verstopt zit, afgaan.

Happy Single om happy van te worden?

De in het begin gestelde vraag of Happy Single kan verrassen, daarop is het antwoord ‘mwah’. Deze kijker kon zich wél verbazen over de in echtscheidingen gespecialiseerde psychologe die in een kerk een ex-getrouwde vrouw ‘ja ik wil’ laat zeggen tegen haar nieuwe vrijheid. Om haar vervolgens haar bruidsjurk in de fik te laten steken. „Welkom terug in de vrije wereld.”

Regisseur Anna van Keimpema verrast dus niet (da’s toch al zeldzaam bij romantische komedies), maar zorgt wel voor een heerlijk ongemakkelijk anderhalf uur. En daar houden velen van. Jamie Grant, die onderweg natuurlijk de niet meer zo happy single wordt, steelt daarbij je hart, of je nu wilt of niet. Wie weet vind je dit leuke kost, als je als happy single door het leven gaat. Je bent in elk geval niet alleen, als we het Centraal Burea voor Statistiek (CBS) mogen geloven. Je hebt zo’n 3 miljoen lotgenoten in ons land die de vrolijke vrijgezel willen blijven. Of niet…

Beoordeling uit 5: 3

Opmerking: cijfer geldt voor de bioscoopgangers die graag zonder nadenken met popcorn onderuit willen hangen.

Metro’s Filmrecensie de Week lees je elke woensdag rond 18.00 uur. Op donderdag verschijnen nieuwe titels altijd in de Nederlandse bioscopen (zoals Happy Single), soms op woensdag. Verslaggever Erik Jonk kiest er wekelijks eentje uit. Volgende week: Sweet Dreams, over een Nederlandse suikerfabrikant op een Indonesisch eiland en de ondergang van het (Europese) kolonialisme.

Reacties