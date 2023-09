Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Vuurlinie: geschiedenis Marco Kroon – majoor waar iedereen iets van vindt – wordt weer opengereten

Een film over Marco Kroon, die zat er ooit wel een keer aan te komen. Met De Vuurlinie is dat in de Nederlandse bioscopen vanaf morgen het geval. Interessant, want majoor Marco Kroon, da’s op z’n minst die kerel waar werkelijk iedereen een mening over had.

Deze Metro-verslaggever stond ooit in de pauze van, hoe toepasselijk, de musical Soldaat van Oranje, naast Marco Kroon te wateren. Hij stond er in tenue, zijn Militaire Willems-Orde (hoogste onderscheiding van Nederland) keurig opgespeld. Kroon knikte vriendelijk. Wat ik dacht? Niet ‘wat een held’ of ‘wat een zak hooi’. Nee, eerder iets van ‘je zou maar iemand zijn die tot drie maal toe diende in een missie in Afghanistan en waarvan iedereen nu iets vindt’. En dat laatste had niets te maken met zijn heldendaden.

De Vuurlinie gebaseerd op Kroons eigen boek

De Vuurlinie over Marco Kroon (een sterk neergezette rol van Waldemar Torenstra) is natuurlijk Metro’s Filmrecensie van de Week. Dit twee uur durende filmdrama is gebaseerd op Kroons eigen boek Kroongetuige. Wat opvalt: regisseur Roel Reiné heeft voor De Vuurlinie als belangrijk uitgangspunt de relatie tussen Marco Kroon en zijn vrouw Mirjam (Sallie Harmsen) gekozen. Het pakt bijzonder goed uit.

En dat met een sterrencast die voor De Vuurlinie werd vastgelegd. Zo is Pierre Bokma generaal, werken Huub Stapel en Angela Schijf voor het Openbaar Ministerie en zijn Tibor Lukács en Mike Weerts belangrijke collega’s van de beroemde en vooral befaamde militair. Mooi is de rol van Jeroen Spitzenberger als advocaat Geert-Jan Knoops. Spitzenberger maakte er gelukkig geen typetje van.

Er was altijd wel wat met Marco Kroon

Marco Kroon diende als militair in Afghanistan in 2005, 2006 en 2007. Eerder maakte hij al eens deel uit van een troepenmacht in Irak. Wat volgde was die genoemde Militaire Willems-Orde in 2009, de eerste die in Nederland sinds 1955 werd uitgereikt.

Wat ook volgde: een verdenking van drugsgebruik, drugshandel (vanuit zijn café dat Marco Kroon in Den Bosch was begonnen), verboden wapenbezit en het doorgeven daarvan (illegale stroomstootwapens) en een alcoholprobleem. Bovendien bracht hij, zo blijkt ook in De Vuurlinie, in 2017 in zijn boek naar buiten dat hij in Afghanistan was ontvoerd, verkracht en dat hij de dader eigenhandig had omgelegd. Dat laatste geldt als een oorlogsmisdaad, maar is nooit bewezen verklaard. Zonder kennis te hebben, twijfelden veel Nederlanders openlijk aan dat verhaal. Eigenlijk was er altijd wel wat, want in deze opsomming hoort ook nog wildplassen tijdens carnaval en het mishandelen, of het nou een kopstoot was of niet, van een agent.

Verdwijnt de discussie na De Vuurlinie?

Marco Kroon was een man van discussie en dat zal door De Vuurlinie niet meteen veranderen. Al weet je dat natuurlijk nooit. Hij werd uiteindelijk veroordeeld voor het stroomstootwapen, het wildplassen en de mishandeling, maar inmiddels gaat het veel beter met hem. Afgelopen weekend vertelde de majoor dat aan De Telegraaf. Hij gaf aan bij het zien van de film over een belangrijk deel van zijn leven, vooral bij de verkrachtingsscène, te hebben weggekeken. Een opvallende uitspraak: „Ik denk dat ik er niet al te slecht vanaf kom.”

Marco Kroon heeft daarmee misschien wel een goed punt en wat lichte twijfel. Elke bioscoopganger zal over De Vuurlinie zo z’n eigen gedachten hebben. Maar ja, deze Brabander maakte met zijn kornuiten in Afghanistan binnen een uur soms meer mee dan jij en ik in ons hele leven. Houd ze dan allemaal maar eens op een rijtje. Dat laatste gebeurde ook niet, want Kroon had een duidelijke posttraumatische stressstoornis.

🎞 Meer geschiedenis Voor De Vuurlinie maakte regisseur Roel Reiné al twee eerdere films over geschiedenis in Nederland. Hoewel hij vooral in Amerika werkt, waren de volgende titels van zijn hand: Michiel de Ruyter (2015, de grootste zeeheld van zijn tijd, de 17de eeuw) en Redbad (2018, over de gelijknamige Friese strijder uit de 8ste eeuw).

Een belangrijke zin klinkt uit de mond van een ‘collega’ die Marco Kroon bepaald niet bijstaat, het personage van Tibor Lukács: „De jongens van de straat dragen het verleden altijd met zich mee, hoe hoog je ze ook bevordert.” Doe er als kijker van De Vuurlinie mee wat je denkt, willen we hiermee maar zeggen.

Buiten dat is De Vuurlinie naast indringend, ook als je de geschiedenis van Marco Kroon helemaal niet kent, best een spannende actiefilm geworden. Of dit een streep onder de geschiedenis is, we gaan het zien. Satire-programma Even Tot Hier zag onlangs wel een musical voor zich: Soldaat van Urine. Dat was hilarisch, maar er is nu in elk geval een belangrijke film afgeleverd.

Petje af, dat hoort nu eenmaal bij militairen, voor Waldemar Torenstra. En zeker ook voor Sallie Harmsen. Wat blijft hangen: het ontbreken van alles wat er rond Marco Kroons carnavalsverdenkingen en -veroordelingen speelde. Da’s toch een verhaallijn die zo’n beetje iedereen kent. Natuurlijk is het de vrijheid van de makers om daar voor te kiezen, maar voor deze kijker voelde het einde van De Vuurlinie nogal abrupt.

Beoordeling uit 5: 4

