Onderzoek: 1 op de 4 mensen die gezond eet, verpest het met verkeerde tussendoortjes

Als je gezonder bent gaan eten, wat neem je dan als tussendoortje? Volgens een nieuw onderzoek maakt 1 op de 4 de verkeerde keuzes qua snacks, wat het gezonde eten tegenwerkt.

De voordelen van gezond eten worden ongedaan gemaakt door te kiezen voor bewerkte en suikerrijke tussendoortjes.

‘Inruilen is eenvoudig’

„Als je bedenkt dat 95 procent van de mensen regelmatig snacks eet en dat bijna een kwart van onze calorieën uit snacks komt, is het inruilen van ongezonde snacks zoals koekjes, chips en gebak voor gezonde snacks zoals fruit en noten een heel eenvoudige manier om je gezondheid te verbeteren”, zegt hoofdauteur Sarah Berry, een onderzoeker aan het King’s College in Londen.

In het Verenigd Koninkrijk, waar het onderzoek werd uitgevoerd, at zo’n 47 procent van de deelnemers aan het onderzoek twee snacks per dag. 29 procent van de mensen snackte zelfs nog vaker.

Gezonde maaltijden tegenover ongezonde snacks

Daartegenover gaf meer dan 25 procent van de deelnemers aan gezonde hoofdmaaltijden te eten, maar te snoepen van sterk bewerkte voedingsmiddelen en suikerhoudende lekkernijen, zo blijkt uit het onderzoek.

„We gaan niet naar buiten en ‘hopen’ gewoon dat het mooi weer wordt. We beschermen ons ertegen, op allerlei manieren. Een jas als het koud is, een paraplu als het regent”, zegt Dr. David Katz, een specialist in preventieve geneeskunde en voeding, aan CNN.

Slechte tussendoortjes

„We moeten op dezelfde manier denken over voedselgewoonten. En dus niet naar buiten gaan in een ‘klimaat’ van junkfood en dan hopen gezond te eten.”

Het onderzoek analyseerde de snackgewoonten van 854 mensen. Het eten van slechte tussendoortjes was „gekoppeld aan een hogere BMI en een hogere vetmassa die allemaal in verband worden gebracht met stofwisselingsziekten”, volgens de studie.

‘Snacken is niet verboden’

Het tijdstip waarop de snacks werden gegeten was overigens ook belangrijk. Snacken na 21.00 uur werd in verband gebracht met het eten van calorierijk voedsel met veel vet en suiker. Mensen die laat snackten, zouden meer kans kunnen hebben op chronische ziekten dan mensen die eerder op de dag snackten.

Maar niet alle tussendoortjes zijn ongezond, en dus is snacken niet verboden, aldus het onderzoek. Deelnemers die regelmatig noten, vers fruit en andere ‘gezonde’ snacks aten, hadden meer kans op een gezond gewicht in vergelijking met niet-snackers of mensen die ongezond snacken.

Tips

Katz geeft een aantal tips om van gezond snacken een gewoonte te maken. „Koop een geïsoleerde en herbruikbare snackverpakking. Zorg ervoor dat je thuis een aantal handige, voedzame voedingsmiddelen bij de hand hebt die je lekker vindt. Dit kunnen noten, vers fruit, gedroogd fruit, hummus en dergelijke zijn. Neem deze mee zodat je onderweg altijd goed kunt eten en snacken.”

