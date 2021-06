Zwaar Verliefd! 2 ein-de-lijk in de bios: de liefde van dierenarts Isa zwáár op de proef gesteld

Liefhebbers van de Nederlandse romcom – dat zijn er veel – kunnen éindelijk weer de bios in. Zwaar Verliefd! 2 draait vanaf vandaag op het witte doek. Dat betekent zwijmelen, een traantje laten en lachen om onder meer Barbara Sloesen en Jamie Grant.

Metro schoof bij de twee Amsterdamse actrices aan.

Gouden status Zwaar Verliefd!

De eerste Zwaar Verliefd, zonder getalletje, was in 2018 een groot succes. De film behaalde met gemak de gouden status. Hele vriendinnengroepen genoten van de ‘plussize’ dierenarts Isa Verstraten (Barbara Sloesen) en haar eh… gedoe. In deel 1 viel ze als een blok voor meubelmaker Ruben (Jim Bakkum) en z’n zieke hond. En dat terwijl Isa zo onzeker als de pest was. De dierenarts is het type ‘lekker eten, sportschoolhater, gezonde shakes drink je met je neus dicht’. Isa was stellig: „Ik ben een dik zwijntje dat altijd op zoek is naar eten.” En: „Ik ben echt een ramp.” Haar vriendinnen, onder wie Daphne (Jamie Grant)? Die proberen haar aan de man te brengen. Is de man getrouwd? No problem. „Alles kan kapot Ies”, is een wijsheid van het personage van Jamie Grant.



Zwaar Verliefd! 2: sleur en weer dolverliefd

Voor de fans is hij er vanaf vandaag ein-de-lijk, Zwaar Veriefd! 2. Metro kreeg hem al te zien, al was het door de tweede filmloze lockdown al acht maanden geleden. We zien Isa en Ruben inmiddels samenwonen in een realiteit van een dagelijkse sleur. Ze zijn nog steeds dolverliefd, maar dat wordt de dierenarts ook op een collega. Hugo (Frederik Brom) lijkt de perfecte man te zijn, dus Isa’s liefde wordt op de proef gesteld. Ondertussen krijgt Ruben een zéér aantrekkelijke timmerklus aangeboden. Bij zijn ex Marleen (Sarah Chronis), dat wel. In Zwaar Verliefd! 2 zijn onder meer ook Abbey Hoes, Liza Sips, Rienus Krul, Pim Wessels en Soy Kroon te zien. Popcorn klaar? Kijken maar.

Op weg naar een kerstkraker, maar toch niet

Het is medio november, als Metro Barbara Sloesen (Alles Is Zoals Het Zou Moeten Zijn) en Jamie Grant (Flikken Maastricht, Brasserie Valentijn en een prachtige solovoorstelling Leef!) in hartje Amsterdam treft. Het is een tijd van anderhalve meter afstand, mondkapjes en handgel. Al kan een groot premièrefeest niet worden gevierd: niets staat een absolute kerstkraker voor Zwaar Verliefd! 2 in de weg. Wat we dan absoluut nog niet weten, is dat de film pas in de zomer – vandaag dus – de bios in gaat.

„Het draaien was al gek”, zegt Barbara Sloesen (32), die haar tijd in het coronajaar net als Jamie ook goed besteedde met het voorlezen van boeken voor Storytel. „We waren in Brabant vorig jaar, toen het virus toesloeg. Zwaar Verliefd! hadden we er toen voor de helft op staan. In augustus gingen we pas weer verder.” Jamie: „Ook al moesten we stoppen, corona leek eigenlijk nog ver weg. Ik dacht eerst ‘stoppen met draaien? Hoezo stoppen met draaien?’ En opeens lag alles helemaal stil. Naast jammer vond ik het ook even lekker. Ik vond die periode eerlijk gezegd best interessant.”

Boy meets girl van Zwaar Verliefd! (1) hebben we gehad

Hoeveel coronahobbels ook, we krijgen dierenarts Isa Verstraten gelukkig weer voor onze filmkiezen. Wat Barbara Sloesen betreft is haar personage niet heel erg veranderd. Maar: „Ze belandt in een andere fase. Boy meets girl hebben we gehad, ze heeft de liefde gevonden. Nu speelt de relatie en de vraag hoe je twee levens bij elkaar gaat brengen. Isa is heel erg bezig met het perfecte plaatje voor zichzelf, dat is nog steeds haar eeuwige struggle. Ze blijft onzeker en sociaal onhandig. Dat vind ik mooi, want dat kunnen mensen – misschien niet in extreme mate – herkennen.” Een voorbeeldje: Isa maakt zich ’s morgens op voordat haar geliefde wakker wordt… Barbara: „Volgens mij bestaan er echt meiden die niet zonder make-up wakker willen worden. Ik??? Mij krijg je gewoon zoals ik ben, haha. Ik kan me er niets bij voorstellen. Maar het gaat er bij Isa om dat zij gewoon graag de beste versie van zichzelf wil laten zien. Dat is toch mooi? Niks mis mee, want ze wil zich gewoon lekker voelen.”

Jamie Grant geniet van flirterig en ‘een beetje bot’

Jamie Grant speelt dus Daphne, een van de vriendinnen van Isa. Heerlijk om te doen, vindt ze. „Daphne is zo’n leuke rol om te spelen. Ze is een out-going flirterig type dat alles zegt wat ze vindt. Ze doet wat ze wil en is een beetje bottig. Ja, ze is de botte van de vier en kan absoluut niet stil zitten. Daphne heeft nooit een vaste relatie. Ze is ook in deze film nog niet toe aan settelen, maar ze begint wel meer na te denken over haar levensstijl. Serieus is ze in de liefde nog steeds niet. Wie weet in de volgende Zwaar Verliefd!, als die er komt.” In werkelijkheid zijn Barbara Sloesen en Jamie Grant ook vriendinnen, nadat ze elkaar op de Toneelacademie in Maastricht leerden kennen.

Barbara Sloesen voelt zich prima thuis in romcoms als Zwaar Verliefd! en haar hit Alles Is Zoals Het Zou Moeten Zijn van vorig jaar. De Nederlandse koningin van de romantische komedie worden? Geen enkel probleem, met zoveel fans. „Ik zou dat helemaal niet erg vinden”, geeft ze toe. „Als mensen mij zo zien, dan vind ik dat alleen maar een groot compliment. Ik ben echter geen actrice geworden om de hele tijd hetzelfde te doen. Voor mij is de maatstaf: vind ik het leuk? Denk ik dat ik met deze rol iets kan? Uiteindelijk heb ik natuurlijk ook de ambitie om in een prachtige dramaserie te spelen. Ik heb er vertrouwen in dat dat komt.”

Vriendinnen met een mening

Wat geweldig binnen deze romcom past, is natuurlijk Isa’s genoemde vriendinnengroep. Vriendinnen die haar richting ‘de man’ pushten en vooral héél erg een mening hebben over het mannelijk schoon vs Isa. Zowel Barbara als Jamie herkennen het uit hun eigen omgeving maar al te goed. Barbara: „Mijn vriendinnengroep bestaat uit vijf meiden en dat soort gesprekken hebben wij ook weleens, hoor. Wij zijn eerlijk tegen elkaar en vertellen wat we bijvoorbeeld moeilijk vinden in onze relatie. En we proberen elkaar daarin te helpen. Het is goed als je dingen kunt bespreken met mensen die je vertrouwt.”

Jamie: „Deze groep doet me heel erg denken aan mijn eigen vriendinnen. Het zijn net al bij ons verschillende types. De een is misschien al erg bezig met samenwonen en kinderen, de ander is nog lekker aan het losgaan en niet met een relatie.” Worden de ‘veroveringen’ besproken? Jamie lacht: „Ja! Alles.. Al was het in deze coronatijd natuurlijk veel minder. En nee, de mannen zitten er bij die gesprekken niet bij. Wat dat betreft is Zwaar Verliefd! best realistisch, maar vooral herkenbaar.

Deurtjes op een kier

Hebben de dames nog iets leuks om af te sluiten? Barbara zeker: „Alles Is Zoals Het Zou Moeten Zijn is aan het buitenland verkocht.” Wordt er een re-make gemaakt? Barbara: „Nee, het buitenland krijgt mij, heel cool. Ik heb daarom wat gesprekken in andere landen gevoerd. Ik heb het gevoel dat er deurtjes heel langzaam op een kiertje gaan staan. Zo zie je maar, alles kan! Maar we zullen zien, bring it on.”



Jamie Grant (links op de Instagrampost) speelt vanavond, morgen en zaterdag in Amsterdam-Noord nog met haar eigen ‘performance collectief’ Bouillabaisse. Dit gezelschap met Stefanie van Leersum, Carolien Karthaus – Spoor, Isis Cabolet en Cheryl Moenen speelt Thought Fax en bestaat precies tien jaar. Thought Fax is een performance in een interactief museum, samengesteld uit ingezonden voorwerpen die het afgelopen jaar een belangrijke rol voor mensen hebben gespeeld.