Only You: romcom, maar verliefd worden op je vrijgezellenfeest voelt als horror

Het zou je in je echte leven maar gebeuren… In Only You gebeurt het: een toekomstige bruid valt als een blok voor een andere man tijdens haar vrijgezellenfeest. Only You is een Nederlandse romcom, maar het onderwerp voelt daarmee als horror die je écht niet wilt.

Vanaf morgen draait Only You van regisseur Jonathan Elbers in de bioscoop. Dat horror’ als kijker niet te letterlijk nemen natuurlijk, maar de gedachte eraan… Metro ging er in elk geval eens goed voor zitten voor de Filmrecensie van de Week.

Knal, boem in Only You

De twee die het genoemde scenario overkomt, zijn Elisabeth en Arthur. Claire Bender en Egbert-Jan Weeber namen deze grote rollen – je ziet hen bijna de volle anderhalf uur lang – op zich. De acteurs hadden elkaar voor het draaien nog niet eerder ontmoet, vertelt Bender in een interview met Metro dat je vanaf morgen kunt lezen. Wie Only You gaat bekijken, zal echter een prima koppel voor deze rollen zien. Weeber schitterde eerder dit jaar in Toen Ik Je Zag over Antonie Kamerling, Bender was eerder op dreef in de serie Morten en binnenkort ook in de Netflix-film Happy Ending te zien.

In Only You staat Elisabeth dus op het punt te trouwen met haar jeugdliefde, Coen. Alles in haar leven gaat eigenlijk zoals het komt en je zou kunnen zeggen dat ze gelukkig is (een beetje saai voelt het ook). Arthur staat op het punt alles achter zich te laten voor een lange reis. Op dezelfde avond als het vrijgezellenfeest van Elisabeth, gaat hij nog één keer als afscheid op stap met wat vrienden. Als de twee elkaar ontmoeten, verandert alles (knal, boem, dat werk). Niet in staat weerstand te bieden aan de enorme aantrekkingskracht, geven ze zich volledig over aan elkaar. Of speelt er meer?

De eerste drie woorden

Only You (met onder meer ook Monic Hendrickx, Peter Paul Muller en André Dongelmans) speelt zich af in Scheveningen, waar we de vriendinnengroep uit Gouda de mannen zien ontmoeten in de beroemde Pianobar. Die knal, boem is er niet in één seconde, want aan de bar snauwt Arthur in eerste instantie als zijn eerste drie woorden „schiet op, kutwijf” richting Elisabeth. Tijdens een ‘eentje toe-uurtje’ bij een van de vrienden, slaat de vlam echt in de pan. Arthur slaat vervolgens meteen op de vlucht, Elisabeth holt er zonder nadenken door de Scheveningse straten achteraan.

Wat volgt is een weekend dat alleen uit ‘de twee’ bestaat. Er is niet eens meteen seks, maar hun plannen en de rest van de wereld bestaan echter niet meer. Beseffend dat niets vanaf nu meer hetzelfde zal zijn, worden hun levens nogmaals compleet op z’n kop gezet wanneer Elisabeth ontdekt welk groot geheim Arthur met zich meedraagt. Haar spontane geliefde heeft namelijk niet lang meer (mogen we van de filmmakers verklappen). Die verre reis bestaat niet. Elisabeth, die nog altijd in de veronderstelling is dat zij over enkele dagen tóch zal trouwen, weet echter helemaal van niets. Dat leidt tot een romcom met meer body dan zo’n film waarop je zit te wachten op het moment dat alles toch nog op z’n pootjes terecht komt.

Only You en het ‘volgen van je gevoel’

„Dit is het verhaal van hoe mijn leven ophield. En weer begon”, horen we Elisabeth aan het begin van Only You zeggen. Dat denkt uiteindelijk prima de lading. Onderweg zijn er echter heel wat minder zorgen: „Ik ga donderdag trouwen en hij op wereldreis. Dus dat is perfect”, is de uitgesproken gedachte. We vertellen hier verder niets over het verloop van het liefdes/horrorweekend, maar een onverwachte oude verrassing uit de relatie van Elisabeth krijg je nog wel voor de kiezen.

Dat is fijn in een romcom, waarbij Only You – naar een jaren tachtig-hit van de Britse band Yazoo – verder natuurlijk over ‘het volgen van je gevoel’ gaat. Dat gegeven is met de mooi acterende Claire Bender en Egbert-Jan Weeber zo duidelijk als wat. Deze film heeft echter iets meer dan gemiddeld, waardoor je richting het einde toch met een brok in je keel zit te kijken.

Beoordeling uit 5: 3,5

Metro’s filmrecensie van de week lees je elke woensdag rond 18.00 uur. Op donderdag verschijnen nieuwe titels altijd in de Nederlandse bioscopen (zoals Only You), soms op woensdag. Verslaggever Erik Jonk kiest er wekelijks eentje uit. Volgende week: How to Blow Up a Pipeline, een titel die natuurlijk weinig te raden overlaat…