Kun je aan de handen of voeten van een man aflezen hoe groot hij geschapen is?

Mannen met grote handen en voeten hebben een grotere penis. Althans: dat wordt beweerd. Is dat een hardnekkig fabeltje, of is het echt zo?

Is er een verband tussen grote handen en voeten en een grote penis?

Volgens Quest zijn er hier en daar kleine aanwijzingen voor een verband tussen grote handen/voeten en een grote penis, maar is geen hard wetenschappelijk bewijs voor. Het wetenschapstijdschrift haalt onder andere een onderzoek van de University of Alberta Edmonton in Canada uit de jaren negentig aan. De artsen haalden daarin 63 mannen langs de meetlat. Daarin zagen ze dat een lange penis vaker gepaard ging met ging met grote voeten dan verwacht, maar dat het zeker niet altijd het geval is. Er waren ook mannen met kleine voeten bij die juist over een grote jongeheer beschikten en vice versa.

Uit veel andere onderzoeken kwam helemaal geen verband tussen grote handen of voeten en een grotere piemel naar voren. De grootste studie tot nu toe was een Argentijns onderzoek uit 2022. Hierin werden meer dan achthonderd mannen met een gemiddelde piemellengte van 15,2 cm onderzocht, maar de studie kon geen verband aantonen.

Onderzoek naar verband neuzen en penissen

Overigens blijkt uit een wetenschappelijke studie van de Kyoto Prefectural University of Medicine (Japan) dat er wel een verband is tussen een grote neus en een grote penis. In het wetenschappelijke tijdschrift Basic and Clinical Andrology publiceerden onderzoekers dat mannen met kleinere neuzen een gemiddelde lengte van 10,4 centimeter in erecte staat hebben, terwijl mannen met een grotere neus gemiddeld 13,4 centimeter verpakken. Uit dit onderzoek kwam ook geen verband tussen de grootte van handen en voeten en het geslachtsdeel naar voren. Saillant detail: het onderzoek werd uitgevoerd op de lijken van 126 mannen. De penislengte werd gemeten door die zo ver mogelijk omhoog te trekken.