Waarom liedjes in je hoofd blijven hangen (en wat je eraan doet)

Het Carnaval Festival van de bekende Efteling-attractie, Baby Shark en Manamana van The Muppets: het zijn zomaar drie liedjes die uren of zelfs dagen in je hoofd blijven hangen. Hoe komt dat eigenlijk? En kun je er ook iets aan doen?

Een oorwurm wordt dit fenomeen ook wel genoemd. Tijdens het fietsen, het doen van de was of als je in slaap probeert te vallen: zomaar ineens komt het deuntje van dat ene nummer weer voorbij. Soms is er niet eens een hoorbare of zichtbare prikkel voor nodig.

Waarom blijven liedjes in je hoofd hangen?

Een oorwurm duikt dus spontaan op in je hoofd en keert ook nog eens regelmatig terug. Waarom dit precies gebeurt is niet geheel duidelijk, maar wetenschappers vermoeden dat onze hersenen met deze aanstekelijke liedjes op de proppen komen op het moment dat de geest vrij is om te dwalen.

Vaak gaan er bepaalde prikkels aan vooraf. Je hebt het nummer bijvoorbeeld recent gehoord, zoals op de radio of bij een neuriënde voorbijganger. Ook liedjes die makkelijk mee te zingen zijn en veel gebruikmaken van herhaling blijven vaker in je hoofd hangen.

Uit onderzoek blijkt daarnaast dat oorwurmen vaker voorkomen bij mensen die last hebben van angsten, posttraumatische stressstoornissen of obsessieve stoornissen. Sommige mensen hebben er zelfs zodanig veel last van dat oorwurmen hun dagelijks leven of werk verstoren.

Zo kom je weer van dat ene nummer af

De kans is groot dat er zo nu en dan een liedje in je hoofd blijft hangen. Vaak is dat niet erg, maar als je voor de zoveelste keer deze week Heb je even voor mij van Frans Bauer in je hoofd hoort, wil je er het liefst zo snel weer van afkomen. Gelukkig zijn er wat makkelijke tips om dit voor elkaar te krijgen.

Allereerst is het slim om het liedje helemaal af te maken in je hoofd. Je hersenen krijgen dan het signaal dat het nummer volledig afgespeeld is. Je voelt daardoor geen noodzaak om het weer te herhalen. Ook afleiding helpt goed. Ga eens iets totaal anders doen of knauw op een stuk kauwgom.

Het kan ook slim zijn om je afspeellijst op Spotify of een andere streamingdienst eens onder de loep te nemen. Maak een playlist aan met verschillende genres, beats en tempo’s. Door de afwisseling zal er minder snel een oorwurm doorheen glippen.

