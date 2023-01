Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

9 films om naar uit te kijken: van Indiana Jones tot Spider-Man en KLEM

Fan van films? Dan zit je goed dit jaar. Of in elk geval het eerste half jaar. Van blockbusters tot titels om een brok van in je keel te krijgen, er zijn de komende zes maanden heel wat – zo verwachten we althans – pareltjes in de Nederlandse bioscopen te zien. Metro selecteert er alvast negen.

Soms heb je wat aan corona (meestal niet natuurlijk). Maar doordat er in die nare jaren zoveel films door dichte bioscopen moesten worden uitgesteld, hebben we de afgelopen tijd en ook de komende maanden nog heel wat in te halen. Als het om die pareltjes gaat dan. Jawel, er zit veel moois aan te komen. Normaal gesproken lees je hier op de woensdagavond Metro’s Filmrecensie van de Week. Met echt grote films gaan de producenten de eerste week van die nieuwe jaar nog niet van start, dus we kiezen voor een vooruitblik op de eerste zes maanden van 2023.

9 bioscoopfilms om naar uit te kijken in 2023

Natuurlijk, het is maar een keuze. Een beetje nattevingerwerk. Maar we verwachten, gericht op meerdere doelgroepen, heel wat van de volgende negen films.

KLEM, 2 februari

Een succesnummer van eigen bodem, in ieder geval als serie. De thriller werd drie seizoenen lang gevreten door talloze tv-kijkers, maar toen was de koek qua verhaal wel op. In 2020 namen we wat weemoedig afscheid van de vrijgelaten crimineel Marius Milner (Jacob Derwig) en belastingman met aktetas Hugo Warmond (Barry Atsma). Zij waren telkens tot elkaar veroordeeld, maar uiteindelijk vertrok Marius met zijn plat-Amsterdamse Kitty (Georgina Verbaan) naar Italië. Eind goed al goed, zou je zeggen.

Maar hé, dacht regisseur en scenarioschrijver Frank Ketelaar. Marius en Kitty wonen dan wel in Italië, maar waar zou ik Hugo daar niet naartoe brengen? Natuurlijk, hij is nog niet aangekomen of alles escaleert; voor hij het weet vliegt zijn auto in brand en begint er een strijd op leven en dood. Voor wie KLEM kent: lekker toch? Eerdere Metro-interviews met Barry Atsma en Georgina Verbaan over het laatste seizoen van de serie, lees je hier.

Magic Mike’s Last Dance, 9 februari

Channing Tatum, nét voor Valentijnsdag… kan het beter? Dames en tienermeiden, ga er maar eens goed voor zitten. En ach, waarom de mannen eigenlijk ook niet? Ga gewoon lekker mee.

Net voor Valentijnsdag dus komt dit derde deel van de Magic Mike-filmreeks uit. De muzikale romantische komedie Magic Mike’s Last Dance zorgt volgens de makers ‘opnieuw voor een magische beleving’. Channing Tatum neemt de rol van Mike Lane weer op zich. Naast Tatum is Salma Hayek Pinault (House of Gucci) in een hoofdrol te zien. Magic Mike Lane gaat na lange tijd het podium weer op, nadat hij door een mislukte zakendeal blut is en als barman in Florida werkt. Voor een hopelijk laatste uitspatting gaat Mike naar Londen met een rijke socialite (Hayek) die hem een aanbod doet dat hij niet kan weigeren… al heeft zij zo haar eigen plannen. Als Mike er uiteindelijk achter komt wat haar bedoeling is, blijkt er veel op het spel te staan. Zal het hem en het groepje sexy nieuwe dansers dat hij moet klaarstomen lukken om een geweldige show neer te zetten?

The Whale, 16 februari

The Whale is een aangrijpend drama met een fenomenale comeback van acteur Brendan Fraser (The Mummy Trilogy) als vader. Een vader die probeert opnieuw contact te maken met zijn vervreemde tienerdochter, gespeeld door rising star Sadie Sink (Stranger Things).

The Whale is van de Oscar-genomineerde regisseur Darren Aronofsky. En, geroezemoes over een eventuele Oscar voor dit ontroerende portret, gaat in de filmwereld al weer rond. Een portret over een man met overgewicht en toch vol hoop, die zijn dochter zo graag terug wil. Maar ja, die neemt het hem maar wat kwalijk dat haar vader zijn gezin eerder in de steek heeft gelaten. Hartverwarmend én harverscheurend, dus zakdoekje mee…

Toen Ik Je Zag, 2 maart

Twee zakdoeken zijn waarschijnlijk nodig bij Toen Ik Je Zag. De acteurs waren al behoorlijk emotioneel, schreef Metro al. Toen Ik Je Zag is een verfilming van de bestseller die Isa Hoes schreef over het leven met haar man Antonie Kamerling. De acteur maakte in 2010 een einde aan dat leven. Wat een geweldige en bijzondere uitdaging moet dit voor de hoofdrolspelers Noortje Herlaar en Egbert-Jan Weeber zijn geweest.

Voor de buitenwereld leidt acteurskoppel Esther en Bastiaan – andere namen dus – een droomleven. Allebei razend populair, de ene na de andere rol spelend, een idyllische boerderij waar ze met hun twee kinderen wonen en nog altijd stralend verliefd. Maar er is een kant van hun leven die maar weinigen zien. Ver weg van de camera’s hebben de depressies, angsten en gekmakende onzekerheid waar Bastiaan mee kampt een steeds grotere impact op hem en hun relatie. Uit alle macht probeert Esther om haar grote liefde en haar gezin op de rit te houden, maar de ziekte in Bastiaans hoofd laat zich maar moeilijk bevechten.

The Super Mario Bros. Movie, 5 april

Illumination en Nintendo brengen een nieuwe animatiefilm uit gebaseerd op de wereld van Super Mario Bros. Natuurlijk hebben we hier over ‘actie om te lachen’, gebaseerd op de Super Mario-spellen van Nintendo.

De Amerikaans-Japanse film wordt geregisseerd door Aaron Horvath en Michael Jelenic, de hoofdrollen worden ingesproken door Chris Pratt als Mario, Anya Taylor-Joy als Princess Peach, Charlie Day als Luigi, Jack Black als Bowser, Keegan-Michael Key als Toad, Seth Rogen als Donkey Kong, Fred Armisen als Cranky Kong, Kevin Michael Richardson als Kamek en Sebastian Maniscalco als Spike. Universal Pictures en Nintendo zijn samen verantwoordelijk voor de financiering, dus dan weet je dat er ‘niet zomaar iets in elkaar geflanst is’. Integendeel.

Nog 4 top-films richting de zomer

Guardians of the Galaxy Vol. 3, 3 mei

In Marvel Studios Guardians of the Galaxy Vol. 3 zien onze geliefde buitenbeentjes er anders uit dan we gewend zijn. Alleen die aankondiging is al reden genoeg om (weer) te gaan kijken. Het gaat hier om het vervolg om het kassasucces uit 2017, Vol. 2.

Peter Quill is nog steeds aan het bijkomen na het verlies van Gamora. Hij moet zijn team echter om zich heen verzamelen om zowel het universum als iemand van zijn eigen team te verdedigen. Als deze missie niet succesvol wordt afgerond, zou dat mogelijk kunnen leiden tot het einde van de Guardians zoals we die kennen. En dat willen we natuurlijk niet.

The Little Mermaid, 24 mei

Een sprookje voor de eeuwigheid, die mag natuurlijk niet ontbreken. The Little Mermaid is natuurlijk dat wereldberoemde verhaal over zeemeermin Ariël en haar obsessie voor de mensenwereld, de jonge ongehuwde prins Erik op een schip en een vader die de mensenwereld haat. Ach, wie kent het musicalsprookje niet.

Een trailer is er nog niet, een teaser wel.

We hebben het hier over de remake van Disney’s De Kleine Zeemeermin uit 1989 (hoe vaak heb jij ‘m gezien?). Zangeres en actrice Halle Bailey is Ariël.

Spider-Man: Across the Spider Verse, 1 juni

Ben je al bekomen van die Spider-Man uit januari vorig jaar? ‘Spider-Man: No Way Home heeft een paar aardige verrassingen in petto‘, schreef Metro toen. Het spektakel werd beloond met vier sterren.

Deze keer, zo vlak voor de zomer, worden we getrakteerd op een animatiefilm in plaats van acteurs als Tom Holland. Miles Morales keert terug in het volgende deel van de Oscar-winnende Spider-Verse-saga. Dit spectaculaire avontuur leidt de vriendelijke Spider-Man uit Brooklyn dwars door het multiversum. Daar moet hij het samen met Gwen Stacy en een nieuw team van Spider-People opnemen tegen de sterkste vijand waar ze ooit mee te maken hebben gehad. Dat belooft wat.

Indiana Jones and the Dial of Destiny, 28 juni

Zit je echt op een grote titel te wachten, dan duurt dat wachten nog tot de zomer. Maar dan! De vijfde Indiana Jones… heerlijk toch? De echte fans (van weleer) hebben er sinds 2008 op moeten wachten. Al hebben we die eerste, Raiders of the Lost Ark uit 1981, natuurlijk miljoen keer op tv voorbij zien komen. De hoofdrol werd destijds door Harrison Ford gespeeld. En nu, in 2023? Harrison Ford (79) natuurlijk. Hij raakte tijdens de opnames gewond aan de schouder, maar kon later door. En corona kwam ook nog even langs, waardoor Indiana Jones and the Dial of Destiny lang werd uitgesteld. Voor het verhaal, kijk hier:

Ford is dus weer die legendarische, heldhaftige archeoloog. De eerste besprekingen over deze vijfde Indiana Jones begonnen al in 2010. Harrison Ford gaf in de loop der jaren aan dat hij nog steeds veel zin had om de rol te spelen, maar dat hij dat ‘liever niet vanuit een rolstoel’ zou doen.