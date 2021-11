Filmrecensie House of Gucci: wat is Lady Gaga verpletterend goed

Een lange zit, maar dan heb je ook wat. De film House of Gucci, over het wel, maar vooral het wee van het wereldberoemde modemerk, is een pareltje geworden. Met Lady Gaga als de meest glanzende parel.

House of Gucci is de Metro–filmrecensie van de week. En terecht. Grote film, grote namen in de cast (naast Lady Gaga onder meer Jeremy Irons, Adam Driver, Jared Leto, Salma Hayek en Al Pacino) en een op waarheid gebaseerd verhaal om stil van te worden. De lengte is wel een dingetje om te weten, zeker als je zonder pauze in Pathé zit. Het drama duurt 2 uur en 38 minuten, schoon aan de (kleding)haak. Maar Metro durft te zeggen: gaat dat zien. En doe maar snel, mochten we volgende week toch weer in een zware lockdown belanden.

Verhaal House of Gucci in het kort

House of Gucci is geïnspireerd op de schokkende ware gebeurtenissen rond het familie-imperium achter het Italiaanse modehuis Gucci. In een verhaal dat zich over drie decennia uitstrekt, komen liefde, verraad, decadent gedrag, een zucht naar roem, wraak en uiteindelijk ook moord voorbij. We zien hoe ver de flamboyante familie bereid is te gaan in hun streven naar macht en om de naam van het befaamde modemerk hoog te houden. En dan vooral Patrizia Reggiani (Lady Gaga), niet eens een telg uit de familie, die zich uiteindelijk wel Lady Gucci ging voelen. Modebedrijf Gucci werd in 1921 opgericht. Op dit moment is het merk in Franse handen en zeer winstgevend, maar anders is het door alle familie-intriges geweest. Uiteindelijk werden alle Guccis uit het bedrijf gewerkt en was er in 1993 niemand meer over.

De trailer om in de stemming te komen:

Voltreffer met Lady Gaga

Regisseur Ridley Scott (Robin Hood, Gladiator) wist voor de rol van ‘spin in het web’ Patrizia Reggiani Lady Gaga binnen te halen en dat is een voltreffer. De rol is nogal wat, omdat Gaga ter voorbereiding negen maanden lang een Italiaans accent in haar Engels heeft geprobeerd aan te brengen. Zo sprak zij ook tegen mensen dicht om haar heen. Of het goed gelukt is, daar zijn de meningen over verdeeld. Deze Metro-verslaggever vindt haar zangerige taal echter een knap staaltje werk.

Vanaf de eerste seconde is het wat Lady Gaga betreft raak. De film begint in 1978 (bioscoopscherm continu vol sigarettenrook), als zij als meid van 25 en van eenvoudige komaf een overrompelende ontmoeting heeft met Maurizio Gucci (Adam Driver, die drie maal Kylo Ren speelde in Star Wars). Deze Gucci is de enige die eigenlijk niets van het familiebedrijf moet hebben („ik draag alleen de naam”). De dates van de twee op de scooter door Milaan alleen al zijn plaatjes op zich. Als zij vader Rodolfo Gucci (Jeremy Irons) ontmoeten, vindt een van de twee topmannen van Gucci van dat moment Patrizia charmant. Maar ja, ze is maar een dochter van truckersfamilie. Die moet wel op het Gucci-geld uit zijn. Zoon Maurizio wordt op straat gekukeld als hij toch bij haar blijft. De twee hebben gelukkige getijden, want uitmondt in een briljante scène. Een sekscène in dit geval, ondersteund door vlammende operamuziek, die moeiteloos overgaat in hun huwelijk in een prachtige kerk. En oh, dan is de film nog maar net begonnen.

House of Gucci en de roem

We kunnen hier het hele verhaal van House of Gucci vertellen – de geschiedenis van het mode-imperium staat tenslotte vast – maar dat laten we. Niet iedereen zal die geschiedenis tenslotte kennen. Wel aardig te weten is dat Lady Gagas personage Patricia Reggiani nog leeft. 72 jaar is zij inmiddels en Reggiani wordt nog wel eens op straat in Milaan gesignaleerd. Met een papegaai op haar schouder. Tussen 1997 en 2016 zat deze aangetrouwde Gucci in de gevangenis. Waarom? Dat zie je in House of Gucci wel.

Lady Gaga zet haar in ieder geval verpletterend goed neer. Mocht je oude foto’s van Patricia Reggiani opzoeken: wat lijkt ze op haar! In het begin van de film zie je een prachtige Italiaanse vrouw om verliefd op te worden. Maar Patrizia verandert als vrouw van Maurizio Gucci, die aanvankelijk tegen wil en dank de leiding over de familiebusiness krijgt, in een bikkelharde en nietsontziende zakenvrouw. In iemand die waarschijnlijk alle realiteit in haar zucht naar macht uit het oog verloor. Als zij het ‘In de naam van de vader, de zoon en de heilige geest bid’, zegt ze: „In de naam van de vader, de zoon en House of Gucci.” Over de naam Gucci zegt ze: „Een synoniem voor rijkdom, stijl, invloed en macht. Maar ook een vloek.”

Lady Gaga groot actrice

Na A Star is Born bewijst Lady Gaga met House of Gucci opnieuw een groot actrice te zijn, naast haar kunsten als muzikante en stijlicoon. Metro’s voormalige gasthoofdredacteur (die krant vind je nog wel eens op Marktplaats) doet dat zonder één noot te zingen deze keer. Maar jemig, wat is zij net als de hele film goed. Speciale vermeldingen zijn er nog voor Jared Leto (als de excentrieke, wat gekke zoon Paolo Gucci) en Al Pacino als de andere grote leider, Aldo Gucci. Leto is haast onherkenbaar, nu hij op de set van House of Gucci dagelijks vijf uur (!) in de schmink zat. En last but not least: de muziek. Klassiek, opera, pop, disco, opera en pop door elkaar… alles komt op prachtige en goed gekozen manieren voorbij. Zelfs met je ogen dicht is House of Gucci prima te doen.

Waardering 1 uit 5: 4,5 (we laten na twee recensies van de week graag nog een halfje open voor als er iets nóg mooiers komt).

Metro’s filmrecensie van de week lees je elke woensdag om 18.00 uur. Op donderdag verschijnen nieuwe titels altijd in de Nederlandse bioscopen. Verslaggever Erik Jonk kiest er wekelijks eentje uit.