Filmrecensie: Spider-Man heeft een paar aardige verrassingen in petto

Hij slingert vanaf vandaag weer door de bioscopen: Spider-Man! Metro bekeek Spider-Man: No Way Home bij de start in december… en werd toch wel verrast. Het duurde slechts enkele dagen voor de grote film door de zoveelste lockdown meteen uit de bios verdween. Na de corona-persconferentie is het spektakel nu weer te zien.

Spider-Man: No Way Home is Metro’s Filmrecensie van de Week. We hadden in december eerlijk gezegd verwacht dat de release door de coronamaatregelen destijds zou worden uitgesteld (bioscopen moesten op dat moment om 17.00 uur dicht). Maar nee hoor, Universal Pictures gunde de filmliefhebber een grote titel.

Spider-Man doet er behoorlijk lang over

Spider-Man: No Way Home is een lange zit is alvast de waarschuwing (mocht je naar een bioscoop zonder pauze gaan). De superheld doet er in dit avontuur behoorlijk lang over om de boel te redden. 2 uur en 28 minuten om precies te zijn.

Want redden, daar gaat het bij Spider-Man, vaak ook als Spiderman geschreven, natuurlijk over. In tig strips, een tv-serie, tekenfilms, één musical op Broadway (met muziek van U2) en eerder al negen films lang, redt Spider-Man sinds 1962 wat er te redden valt. De eerste film kwam overigens ‘pas’ uit in 1977 (toen tot 2002 niet) en nu zijn we met Spider-Man: No Way Home toe aan film nummer tien. Er is echter een groot verschil. Spider-Man moet deze keer vooral zichzelf zien te redden.

Iedereen weet wie Spider-Man is

Want mocht je het niet (meer) weten: Spider-Man – voor de derde keer een rol van Tom Holland – is ontmaskerd als Peter Parker. In een video door Mysterio, een andere held die hij vermoord zou hebben. Onze vriendelijke superheld kan zijn normale tienerleven niet meer gescheiden houden van zijn andere status. De status in zijn spinnenpak (een nieuw kek pakkie moeten we zeggen), vol superkrachten, nadat hij ooit een beet van een radio-actief spinnetje had opgelopen.

Spider-Man heeft in deze film plotseling de publieke opinie en een tv-zender in het bijzonder tegen zich. Die laatste zender begint overigens met dat de voormalige held ‘de spin in het criminele web’ is. Au, denk je dan, als dit de woordvondsten zijn. Dan komt Metro daar met een ragfijne recensie vast overheen. Gelukkig blijft het bij dat woordgrapje. De publieke opinie tegen dus, want Mysterio heeft postuum de superhelden-status gekregen.

Magie van het geheim moet worden hersteld

Wat Spider-Man in No Way Home te doen staat, is de magie van zijn geheim te herstellen. Daarvoor schakelt hij Doctor Stephen Strange in (Benedict Cumberbatch), die dat met een toverspreuk moet fiksen. De soms wat klunzige nerd Peter Parker verstoort het klusje echter. Daardoor opent zich een gevaarlijke scheur in het universum en glippen superschurken uit andere realiteiten tevoorschijn. Die namen het in het verleden al op tegen allerlei Spider-Man-varianten (daarover verklappen we verder niets).

Er staat voor Peter Spider-Man Parker meer op het spel dan ooit tevoren. Hij ziet onder ogen wat het nou echt betekent om die (gewezen) held te zijn. Tegen zijn vriendin MJ (Zendaya Coleman) verklaart hij met een zuinig lachje: „Ik ben nu de meest beroemde mens op aarde. En nog altijd arm.” Dat is gelijk ook de grote kracht van al die Spider-Manavonturen natuurlijk. Deze jongen is bijzonder menselijk. Hoeveel straatputten hij met een spinrag ook dichttrekt. Hoeveel afschuwelijke monsters hij ook met de grond gelijk maakt.

Een Spider-Man vol verrassingen

Aardige verrassingen in deze Spider-Man: No Way Home belooft de kop van deze filmrecensie. Maar krijg je daarvan een tipje van de sluier? Nee! Wat dat betreft heb je helemaal niets aan dit artikel, zul je zeggen. Toch wel: gewoon lekker gaan kijken na de afgelopen niet zo leuke tijden waarbij er ‘s avonds zo weinig te beleven viel, is namelijk de tip. Beloofd: je zult niet worden teleurgesteld, tenzij je niets van superhelden moet hebben.

Voordat de film begint is er een grappig betoog van enkele hoofdrolspelers om alsjeblieft niet ‘te spoileren’. „Maar je bent zelf toch een spoiler?”, is een vraag met een knipoog van Tom Holland aan Jamie Foxx. Niet spoileren dus, want we spreken Spider-Man, wat voor aardige gozer ook, niet graag tegen. Wat je wel krijgt is niet zelden prachtig gelukte computeranimaties van de Marvel Studio’s. Eén behoorlijke tranentrekker en heel veel grappige scènes en dialogen. Een goede Tom Holland en een even goede als prachtige Zendaya (‘slechts’ 113 miljoen volgers op Instagram). Alfred Molina die schittert als Doctor Octopus. En wat Metro betreft twee verrassingen. Of de laatste twee stand te houden, dat is nog onduidelijk. Dat hebben de makers van Spider-Man: No Way Home dan weer slim gedaan. Want daarmee kunnen ze eigenlijk al aan superheldenfilm nummer 11 beginnen.

Wil je eerst nog even inkomen? Netflix heeft op dit moment de voorganger in de aanbieding, Far From Home uit 2019.

Beoordeling uit 5: 4.

Metro’s filmrecensie van de week lees je elke woensdag om 18.00 uur. Op donderdag verschijnen nieuwe titels altijd in de Nederlandse bioscopen. Verslaggever Erik Jonk kiest er wekelijks eentje uit.