Van A tot Z een nieuw huis: dít heb je allemaal nodig in jouw eerste huis

Ga je voor het eerst uit huis? Dan heb je best wat spullen nodig. Het kan lastig zijn om het overzicht te behouden, maar geen zorgen: wij hebben een volledige uitzetlijst voor je opgesteld. Zo hoef je alleen nog maar af te vinken wat je al in huis hebt (gehaald).

Dat je meubels, een koelkast en een stofzuiger nodig hebt weten we allemaal, maar dat is nog lang niet alles. Voor een nieuw huis heb je namelijk nog veel meer spullen nodig. Van grote items tot aan kleine producten waar je zelf misschien helemaal niet op was gekomen.

Disclaimer: dit is ongeveer de basis van een uitzet, uiteraard verschilt het per persoon of je bepaalde items écht nodig hebt. Kijk dus vooral goed wat jij persoonlijk nodig hebt. Ga je niet naar een ‘echt’ huis, maar op kamers? Check dan deze lijst.

Dit is de uitzetlijst voor jouw nieuwe huis

De hal

Deurmat

Paraplubak

Kapstok

Schoenenrek

Sleutelkast/bakje

Spiegel

Smal tafeltje

Woonkamer

Bank(en)

Bijzettafel

Boekenkast

Eettafel

Eetkamerstoelen

Fauteuil

Gordijnen

Klok

Lamp(en)

Planten

Salontafel

Schilderijen

Televisie/beamer

Tv-meubel of ophangsysteem

Vloerkleed

Keuken

Afdruiprek

Afwasborstel

Beslagkom

Bestekbak

Bewaarbakjes

Broodrooster

Dienblad

Oven

Ovenhandschoenen

Ovenschalen

Fruitschaal

Glazen

Keukenschaar

Koelkast met vriesvak

Koffiebekers

Kookplaat

Koffiezetapparaat

Kruidenrek

Keukenrolhouder

Keukenweegschaal

Maatbeker

Magnetron

Mokken

Pannenonderzetters

Pannenlappen

Peper-en-zoutstel

Placemats

Serviesset

Tafelkleed

Theedoeken

Theepot

Theebekers

Thermoskan

Voorraadbakken

Vuilnisbak

Waterkoker

Zeepdispenser

Bestek

Dessertlepels

Dessertvorken

Koffielepels

Lepels/messen/vorken

Opscheplepel

Pollepel

Sauslepel

Scherpe messenset

Slabestek

Soeplepel

Spatel

Taartschep

Theelepels

Vleesmes

Vleesvork

Pannen

Braadpan

Frituurpan/Airfryer

Grillpan

Koekenpan

Kookpannen

Steelpan

Stoompan

Wokpan

Keukengereedschap

Aardappelschilmesje

Bakvorm

Blender

Blikopener

Deegroller

Dunschiller

Flesopener

Garde

Kaasschaaf

Keukenmachine

Knoflookpers

Pizzasnijder

Rasp

Slakom

Snackschaal

Serveerschaal

Snijplank

Staafmixer

Tosti-apparaat

Vergiet

Zeef

Badkamer

Badmat

Badkamermeubel

Douchegordijn

Handdoeken

Handdoekenrek

Spiegel

Tandenborstelhouder

Washandjes

Wasmand

Zeepdispenser

Toilet

Handdoek

Handdoekhaakje

Luchtverfrisser

Toiletborstel

Toiletmat

Toiletpapierhouder

Zeepdispenser

Slaapkamer

Bed

Dekbed

Dekbedovertrek

Gordijnen

Hoeslakens

Kledinghangers

Kledingkast

Kussens

Kussenslopen

Lakens

Matras

Nachtkastje

Opbergdozen

Spiegel

Verlichting

Huishouden