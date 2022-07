Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Omwonenden Schiphol klagen Staat aan, Twitter is verdeeld: ‘Wisten waar ze gingen wonen’

De omwonenden van Schiphol zijn het spuugzat: ze klagen de Staat aan vanwege geluidsoverlast. Er is volgens hen sprake van ernstige hinder en slaapverstoring door het vliegverkeer. Op Twitter is men verdeeld. „Ze wisten toch waar ze gingen wonen?”

Volgens de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV), die de omwonenden vertegenwoordigt, worden 200.000 mensen dagelijks gehinderd door het vliegtuiglawaai. 23.000 daarvan zouden er in hun slaap door worden gestoord. De stichting stelt dat het lawaai veel luider is dan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) toelaatbaar vindt. De WHO adviseert een geluidsgrens voor 45 decibel voor vliegtuigen in de Europese Unie.

Twitter verdeeld over klachten omwonenden Schiphol

Op Twitter zijn de reacties over het beklag van de omwonenden behoorlijk verdeeld. Het ene kamp begrijpt de omwonenden heel goed: zij zouden „al jaren het kind van de rekening zijn” en in „ziekmakende herrie en vervuiling leven”. Het andere kamp heeft geen medelijden en vindt het een kwestie eigen schuld, dikke bult. Deze twitteraars zijn van mening dat de omwonenden van tevoren wisten waar ze gingen wonen. Een andere twitteraar heeft nog een praktische oplossing: „Ga verhuizen: vlakbij in de kop van Noord Holland is nog ruimte genoeg.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ga verhuizen: vlakbij in de kop van Noord Holland is nog ruimte genoeg. Omwonenden Schiphol starten rechtszaak tegen Staat om geluidshinder – https://t.co/uOqUiEjHea — Jan Wind (@janwind) July 14, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nee ⁦@NOS⁩ , de timing vd dagvaarding is NIET opmerkelijk. “Krimpen” zoals ⁦@markharbers⁩ voorstelt naar 440K vb is een schoffering voor alle omwonenden van #Schiphol die al jaren in de ziekmakende herrie en vervuiling leven ⁦#klm #krimp https://t.co/dy4NmxWGsv — Jacqueline (@JacquelineAvun) July 14, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Omwonenden Schiphol starten rechtszaak tegen Staat om geluidshinder /via @Nieuwsuur Als je bij Schiphol gaat wonen weet je dit toch! Klep houden en niet zeiken 🤢🤮 #schiphol https://t.co/m82YItlWp5 — Arjan van den Berg (@ArjanZevenaar) July 14, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Omwonenden Schiphol dagvaarden Staat om geluidshinder: ‘Ernstige hinder en slaapverstoring’ https://t.co/QCQYI4v4Hb / Euhhhh, ze wisten toch waar ze gingen wonen??? — Яon 🎵🎼🎶 (@R0n3d) July 14, 2022

De rechtszaak

De verdeelde reacties ten spijt, de rechtszaak komt er. De RBV neemt gerechtelijke stappen in de hoop dat minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat een einde maakt aan het lawaai. De stichting wil dat de Staat meer regels oplegt aan Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen. Een woordvoerder zegt dat de luchthaven significant zal moeten inkrimpen.

Een andere route biedt volgens hen geen oplossing, omdat het probleem zich dan alleen maar verplaatst. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) maakte vandaag al bekend dat vliegtuigen die ‘s nachts landen op de Polderbaan voortaan een andere route vliegen. De woordvoerder van de RBV noemt dit symptoombestrijding.

De rechtszaak komt niet uit de lucht vallen: er is al jaren verzet en de stichting dreigde in september al naar de rechter te stappen als de Staat geen actie onderneemt. Volgens de RBV heeft de overheid sindsdien geen effectieve maatregelen genomen. Ook heeft de Staat niets gedaan om andere nadelige effecten van vliegverkeer, zoals uitstoot van schadelijke stoffen, tegen te gaan.