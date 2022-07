Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een vliegtuig een noodlanding laten maken zonder ervaring: kan dat?

Eigenlijk wil je niet over dit doemscenario nadenken, maar we doen het toch. Stel, je zit in een vliegtuig en de piloot is niet meer in staat om het toestel te landen. Kun je, als onervaren vlieger, een noodlanding maken?

Begin mei kreeg Darren Harrison het voor elkaar. Tijdens zijn vlucht van de Bahamas naar Fort Pierce in Florida werd de piloot onwel en wist Harrison, met behulp van een luchtverkeersleider, het toestel aan de grond te zetten. En er zijn meer van dit soort verhalen bekend, waarin een passagier, met behulp van radio-contact, een vliegtuig liet landen.

Noodlanding maken zonder ervaring

De heldhaftige verhalen van bijvoorbeeld de Australische student Max Sylvester, die in 2019 een vliegtuig aan de grond kreeg tijdens zijn eerste vliegles. Of pensionado John Wildey, die een vliegtuig wist te landen in Engeland. En de 80-jarige Helen Collins, die het vliegtuigstuur overnam van haar man die onwel werd.

Bij de bovengenoemde heldendaden ging het om een relatief klein vliegtuig, dat bestuurd wordt door één piloot. Grotere vliegtuigen beschikken over twee of soms meerdere piloten. Waarbij een co-piloot in geval van nood het stuur over kan nemen.

Samenloop van omstandigheden van noodlanding vliegtuig

Douglas Moss, een gecertificeerd vlieginstructeur en voormalig piloot, legt aan CNN uit dat het moeilijk is om een vliegtuig te landen zonder ervaring. Maar zoals ook de bovenstaande voorbeelden aantonen, is het mogelijk onder bepaalde omstandigheden.

Volgens Moss zijn er drie dingen nodig om een onervaren vlieger een vliegtuig te laten landen. Eén: de realisatie dat het om een ‘kwestie van leven of dood’ gaat. Twee: hulp van een vlieginstructeur via de radio die bij iedere stap helpt. En tot slot: een natuurlijk talent voor het besturen van een mechanisch apparaat.

De vlieginstructeur legt uit dat een onervaren persoon snel moet begrijpen hoe een vliegtuigbesturingssysteem werkt. En het een samenloop van omstandigheden is, die bepalen of een landing mogelijk is. Er hoeft volgens hem maar iets te ontbreken en het kan goed misgaan.

Zonder piloot geen passagiersvliegtuig landen

Partick Smith is piloot en vliegt een boeiing 767. Daarnaast schreef hij het boek en het blog Ask the Pilot. Hij is van mening dat iemand zonder ervaring het niet presteert om een passagiersvliegtuig aan de grond te krijgen. „Een niet-piloot zou zelfs geen idee hebben hoe hij de communicatieradio’s moet bedienen, laat staan vliegen en de jet laten landen”, zegt hij. Het is overigens nog nooit een passagier gelukt om een groot passagiersvliegtuig te landen.

Smith benadrukt, evenals Moss, dat alle omstandigheden meespelen in zo’n noodsituatie. Waar in de lucht bevindt het vliegtuig zich? Want hoe dichterbij de landingsbaan, hoe beter. En hoe goed kan een persoon inschatten wat het vliegtuig doet? Volgens Smith komt veel daarvan op geluk aan.

Instructievideo’s en vluchtsimulatie

Maar er bestaan ook simulatieprogramma’s, zoals Microsoft Flight Simulator. Helpt voorbereiding met zo’n programma in geval van een noodlanding? Smith legt uit dat het verschil kan maken. Maar volgens hem zijn deze programma’s niet realistisch en draait het om details in de besturingssystemen.

Het internet staat overigens vol met instructievideo’s en artikelen over hoe je eventueel in een noodsituatie een vliegtuig zou moeten landen. Of deze video’s je redden in nood, dat is moeilijk te zeggen. Maar het kan wel je zelfvertrouwen verhogen. Uit Nieuw-Zeelands onderzoek bleek dat het kijken naar zo’n noodlanding-video het zelfvertrouwen verhoogt. Bij mannen bleek dit meer het geval, dan bij vrouwen.

Luchtvaartsimulator

Maar Smith blijft bij zijn punt dat het landen van een vliegtuig echt geen koud kunstje is. „Zet iemand maar eens in een echte, volledige bewegende luchtvaartsimulator op 35.000 voet, zonder hulp en kijk wat er gebeurt. Het zal niet fraai zijn”, sluit hij af.