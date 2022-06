Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Filmrecensie Bon Bini Holland 3: tja, waarom zou je een succesverhaal niet blijven herhalen?

Aan de Bon Bini-reeks is een vierde film toegevoegd: Bon Bini Holland 3. Daarmee krijg je herhaling van zetten, maar wel van zeer succesvolle zetten.

Want wat een kaskraker-reeks heeft Jandino Asporaat met Bon Bini Holland 1 en 2 en Bon Bini: Judeska in Da House sinds 2015 achter de rug. Gouden kalveren, platina, goud, joelende zalen: alles lijkt raak. Daarom is Bon Bini Holland 3, vanaf morgen in bioscoop te zien, Metro‘s Filmrecensie van de Week.

Waarschuwing over Bon Bini Holland 3

Gratis tip om met de deur in huis te vallen: ga níet naar een ochtendvoorstelling van deze komedie, tenzij je hardhandig wakkergeschud wilt worden. Daarvoor zijn de vijf(!) personages die Jandino Asporaat zelf allemaal speelt, simpelweg te druk. Hoe laat Metro de persvoorstelling bezocht? 10.00 uur… De verslaggever was kapot.

In Bon Bini Holland 3 zien we ‘kip-koerier’ Robertico, die zich voordoet als eigenaar van F.C. Kip. Dit als de kans zich voordoet dat het kiprestaurant overgenomen kan worden door de Amerikaanse fastfood gigant Wicked Chicken. The American Dream lijkt voor iedereen werkelijkheid te worden, maar eenmaal in New York lopen de zaken anders dan gepland. Heel anders… Lukt het Robertico om zijn ware identiteit verborgen te houden voor het meisje van zijn dromen, Zoë, de aanleiding van zijn leugen om zich voor te doen als F.C. Kip-eigenaar? En wat doet Robertico’s tante Judeska plotseling ook in New York, op de Fashion Show van die stad? Ondertussen zit de onder Bon Bini-fans zeer populaire Rotterdamse Gerrie al scheldend en tierend op een cruise in de Caribbean. Maar waar het vooral om draait: lukt het de F.C. Kippers om hun restaurant weer in eigen handen te krijgen?

Ongelooflijk aandeel Jandino Asporaat

Wie Bon Bini Holland eerder zag, weet het: je krijgt vooral Jandino Asporaat. Héél veel Jandino Asporaat. Hij speelt behalve de hoofdrol, de genoemde tante en mopperende schoorsteen Gerrie, ook twee kleinere rollen. De duur van Asporaat in de schmink moet bij deze film, waaraan hij ook weer meeschreef, onvoorstelbaar zijn. Al zijn personages zijn druk, drukker en drukst. Iets wat de op Curaçao geboren Rotterdammer helemaal ligt natuurlijk. De één trekt dat voor geen meter, hordes anderen rennen er juichend voor naar de bioscoop. Zo bewees het Bon Bini-verleden in elk geval, maar met Bon Bini Holland 3 zal het niet anders zijn.

Nog groter, nog onbeschofter. Zo werd de film aangekondigd. Dat laatste klopt wel, met ‘dank’ aan vooral Gerrie. Zij tiert, discrimineert en maakt talloze versprekingen als tv-mopperaar Fred uit Draadstaal. Omdat het film is, stoor je je er niet aan. Er worden namelijk allerlei culturen op de hak genomen. In een interview gaat Jandino Asporaat er morgen tegen Metro op in. „Komedie is de plek waar we om elkaar mogen lachen”, zegt hij dan.

Rustpuntjes in Bon Bini Holland 3

Gelukkig hebben we twee rustpuntjes in de film: Lamara Strijdhaftig en in iets mindere mate ‘de gladde’ Tygo Gernandt als het advocaten-duo dat de F.C. Kip-aankoop moet regelen. Vooral Strijdhaftig bewijst als nieuwkomer een fijne actrice te zijn en Gernandt kennen we met zijn typerende hoofd natuurlijk allemaal.

Maar verder? Gillen, schreeuwen, heel snel praten – veel Jandino – en zeer foute grappen. Je kunt daarbij zeggen dat het allemaal niet zo vernieuwend is. Dat het verhaal weer wat licht is. En dat er wel wat meer ontwikkeling zou mogen zijn. Maar waarom zou je een succesverhaal niet blijven herhalen? De bioscoopzalen puilden vol joelend publiek uit bij 1. Bij 2. En bij 3. Een totaal andere Bon Bini zou door de fans niet eens worden gepikt. En net zoals in de sport geldt: never change a winning team.

🎬 Ook in Bon Bini Holland 3 Naast Jandino Asporaat, Lamara Strijdhaftig en Tygo Gernandt spelen in Bon Bini Holland 3 heel wat bekende koppen mee. Dit zijn onder meer Sergio Romero IJssel, Phi Nguyen, Alpha Oumar Barry, Roué Verveer, Najib Amhali, Rico Verhoeven, Tineke Schouten, Wart Kamps en dj Tony Junior.

Beoordeling uit 5: 3

