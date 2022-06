Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jandino Asporaat over Bon Bini Holland 3: ‘Harde humor is een reden van het grote succes’

Wat Jandino Asporaat betreft moet alles gezegd kunnen worden. In komedie bedoelt hij dan. Wie dat ook vindt, komt met de nieuwe film Bon Bini Holland 3 héél goed aan z’n trekken. „Komedie is de plek waar we om elkaar kunnen lachen.”

Bon Bini Holland 1 en 2 waren mega-successen. Een Gouden Kalf en een Platina Award leverde de film van Jandino Asporaat op. Daarop volgde Bon Bini: Judeska in Da House: weer een Gouden Kalf, weer volle bioscoopzalen. De hele reeks werd in ons land door 1,5 miljoen mensen bezocht. Op Bon Bini werd zelfs een onderzoek losgelaten: bioscoopgangers werden er gelukkiger van, zo bleek. Nu is daar Bon Bini Holland 3 (vandaag in de bioscoop). Metro schoof in de sky-lounge van het Corendon-hotel bij Badhoevedorp aan bij Jandino (41), de man die bij wijze van spreken ‘bijna alle rollen’ voor z’n rekening neemt. Vijf rollen om precies te zijn.

FC Kip in Bon Bini Holland 3 in de verkoop

Asporaat is namelijk hoofdpersoon Robertico, de kip-koerier van fastfood-restaurant FC Kip (Jandino gebruikte FC Kip-sketches al sinds 2011 in zijn Dino Show op NPO 3). De legendarische Gerrie is hij natuurlijk ook. De scheldende, mopperende, tierende en continu paffende Rotterdamse flatbewoonster is in Bon Bini vaste prik. Verder is Asporaat Robertico’s tante Judeska en speelt hij nog twee kleinere rollen, Sydney en Rajhesh.

Onder regie van Pieter van Rijn zien we Robertico zich in ‘3’ voordoen als eigenaar van FC Kip, als blijkt dat de Amerikaanse fastfoodgigant Wicked Chicken de toko waarvoor hij bezorgt wil kopen. Hij doet dat vooral om indruk te maken op Zoë (de prima nieuwkomer Lamara Strijdhaftig), een advocate die samen met haar collega (Tygo Gernandt) de koop moet regelen. The American Dream lijkt in het verschiet te liggen, maar eenmaal in New York loopt het even iets anders. Of beter: het loopt volledig uit de hand. Ondertussen is er een tweede verhaallijn waarbij eerder genoemde Gerrie met een kraslot een reis op een cruiseschip wint. Ze neemt haar buurvrouw (Ankie Kemper) mee die in de veronderstelling is dat hoestende Gerrie alles voor haar heeft betaald.

Bon Bini werd door corona een lang ‘gedoe’

Audities voor Bon Bini Holland 3 stammen al van voor corona. Door het virus werd het een lang project, zeker omdat er moest worden gefilmd in New York en op een cruiseschip. Jandino: „Voor mijn gevoel heeft het zes jaar geduurd of zo. Op een gegeven moment kon de film wel de bioscoop in hoor, december was de bedoeling, maar waren er weer allerlei beperkingen. Toen hebben we besloten: Bon Bini Holland 3 komt pas uit als echt iedereen erheen kan. Als we er met z’n allen van kunnen genieten.”

Corona-consequenties

Het enige wat nog aan corona herinnert is de verhaallijn van het cruiseschip, die eigenlijk niet eindigt. Maar ja, Gerrie (Jandino zit uren voor haar in de schmink) mag in Bon Bini natuurlijk niet ontbreken. De rol die voor haar was geschreven was heel behoorlijk en te belangrijk voor de hordes fans. Jandino legt uit: „Het was de bedoeling dat het cruiseschip in Curaçao zou aanmeren, daar waar de andere verhaallijn eindigt. Door de maatregelen konden we er echter niet aan boord van een cruise, ook niet op Aruba. Alle reizigers zaten in een bubbel, niemand anders mocht erop. Het werd te veel gedoe. Maar Gerrie niet in de film? Dat zouden de fans niet pikken.”

En fans heeft buurvrouw Gerrie, die alles eruit flapt wat in haar opkomt. Dingen die je, als je ze in het dagelijks leven op straat zegt, een klap voor je kop zouden bezorgen. Of waarmee je op sociale media aan de digitale schandpaal zou worden genageld. Jandino, wiens hoofdpersonage bijvoorbeeld ‘I’ll be black‘ roept: „In Bon Bini hebben we Gerrie, de Hollandse. Maar ook een Chinees en veel meer culturen. Iedereen kan in de film zeggen wat ze willen zeggen. Ik vind dat goed, zeker met komedie. Daar is de plek waar we samenkomen, dat is de plek waar we om elkaar kunnen lachen.” Ingehouden heeft Asporaat zich wat dat betreft niet. „Nooit gedaan ook. De harde humor is een van de redenen van het succes. Alles wat wordt gezegd komt recht uit het hart, het is oprecht. En het publiek is met Bon Bini meegegroeid.”

Dik, dun, groot, klein, iedereen komt

De verschillende culturen ziet de drukke acteur terug in de bioscoopzalen, net als bij zijn theatershows. „Alles zie ik terug. Dik, dun, groot, klein, wit, donker, man, vrouw. Wel meer vrouwen trouwens. Laatst op een afterparty in het theater was er een dame van 89 jaar. Ik ging met haar dansen. Ze was helemaal gelukkig en zei ‘dit zouden m’n kleinkinderen toch eens moeten zien’. Zo is mijn publiek en dat van Bon Bini altijd geweest. Turk, Marokkaan, Antilliaan, Surinamer, Nederlander, iedereen is er. Er komen gewoon mensen en ze lachen allemaal lekker om elkaar.”

Jandino Asporaat is in al z’n rollen een razende Roeland, druktemaker van de bovenste plank of hoe je dat ook noemt. Overigens is de Rotterdammer in een interview de rust zelve, als totale tegenpool. Maar hoe kapot is hij na een draaidag? „Het spelen vergt heel veel energie, maar ik ben dat gewend hè. Het is draaien en dan doe ik ‘s avonds nog de kinderen; we hebben er net een baby bij (het derde kind, red.). Het is ook weleens draaien, dan een theatershow ergens in het land en als ik thuis kom nog even naar de kinderen. Dat laatste geeft me rust. Ik kan er goed mee omgaan. Mensen denken dat ik boem boem boem doorga de hele tijd, maar ik pak echt mijn rustmomenten wel. Ook op de set.”

Het ‘Bon Bini-borrelt’ altijd

Het ‘Bon Bini-borrelt’ wel altijd in het hoofd van Asporaat, geeft hij toe. „Ik kan ideeën steeds beter tijdelijk in een vakje in mijn hoofd stoppen, maar het borrelt altijd. Door van alles, dingen op straat bijvoorbeeld, raak ik geïnspireerd. Oh dit is leuk voor een serie, ah dat is leuk voor Bon Bini, denk ik steeds. Of: dat is een goeie grap en dan weer ik een heel mooi gesprek. Ook door deze persdag en deze locatie raak ik weer geïnspireerd, maar ik hoef er niet per se meteen iets mee te doen.” Moet hij het opschrijven? „Nee, ik onthoud het en haal het later uit een laatje. Vroeger stond ik midden in de nacht op om dingen in een notitieboekje naast mijn bed te noteren.” Hij lacht: „Maar nu? Als ik iets niet heb onthouden, dan was het geen goed idee. Daar durf ik nu op te vertrouwen.”



🌞 Jandino Asporaat en Curaçao Naast film en al z’n andere ‘entertainment-bezigheden’ maakt Jandino Asporaat zich al tijden sterk voor Curaçao (hij werd in Willemstad geboren). Met zijn broer Kenneth – samen hebben zij productiehuis en artiestenmanagement bureau Het Huis van Asporaat – investeert hij in educatie en in de bestrijding van armoede. Hij is ook ambassadeur geworden van Quiet, een organisatie die zich voor armoedebestrijding inzet.. „Dat breiden we alleen nog maar uit, dit jaar bijvoorbeeld met een landbouw- en hoveniersopleiding. En ik heb een business-academy op Curaçao voor kinderen vanaf 10 jaar. Ik vind het mooie projecten.”

Op naar Curaçao

Met Bon Bini Holland 3 in de bios, vertrekt Jandino deze zomer even lekker naar zijn geboortegrond, Curaçao. „Om meerdere redenen. De film gaat daar ook feestelijk in première (en komt ook op Aruba, Bonaire, Suriname en België uit). Zalen gaan daar helemaal uit hun plaat, wat ook in Nederland gebeurt hoor. Kijkers snappen het ritme van de film. Verder doe ik een kort theatertourtje over de verschillende eilanden. Helemaal zen wordt het niet – wel leuk – want ik mag ook nog een mooi nationaal park openen. En we gaan natuurlijk nog even aan de slag met die landbouw- en hoveniersopleiding en die business-academy voor kinderen. Ja, er ligt ook daar genoeg werk te wachten.”

Dan gaat Jandino Asporaat weer door, in dit geval wel helemaal zen met een glas water in de hand. Je zou al moe worden als je aan zijn zomer die er aan komt denkt. Hij niet. Maar wie Bon Bini Holland 3 ziet, weet waarom.