5 films en series die in week 23 op Netflix verschenen: Peaky Blinders!

Ondanks het lekkere weer is het hangen op de bank en Netflix kijken nog altijd fijn, zeker ook omdat er weer fantastische films en series zijn bijgekomen in week 23. Een top 5 van afgelopen week.

Jawel, het laatste seizoen van Peaky Blinders is eindelijk te zien. Ook is er een serieuze film met Adam Sandler bijgekomen.

Films en series op Netflix in week 23

Een overzicht van het beste dat afgelopen week op Netflix is verschenen. Bekijk in dit artikel alle content die er in juni bijkomt op de streamingdienst.

1. Hustle (Original Film)

Hustle is een Amerikaanse sportdramafilm geregisseerd door Jeremiah Zagar. Het scenario is geschreven door Taylor Materne en Will Fetters. De filmsterren Adam Sandler, Queen Latifah, Ben Foster, Juancho Hernangómez en Robert Duvall (geen kleine cast) hebben een belangrijke rol.

Het draait om een sportcoach die zijn uiterste best doet om de beste spelers voor zijn team te vinden. Hij komt echter in conflict met zijn prioriteiten; is het ‘thuis of uit’ wat belangrijker is?

2. Peaky Blinders seizoen 6 (Serie)

Na negen jaar komt er een einde aan Peaky Blinders. Hoewel de serie nog steeds razend populair is en uitstekend scoort, hebben de makers besloten om er een einde aan te breien. Stoppen op je hoogtepunt noemen ze dat. Gelukkig hoeven de fans niet meteen af te kicken, want er zit nog wel een Peaky Blinders–film in de pijplijn.

Voordat de film verschijnt, hebben we eerst goddank nog een volledig seizoen voor de boeg op Netflix.

3. My Liberation Notes is een Netflix Original

Deze Koreaanse serie gaat over drie gezinsleden die absoluut moeite met elkaar hebben, maar dan toch bijeen komen als er ineens een vreemdeling in het spel komt.

4. Gladbeck: The Hostage Crisis

Documentairemaker Volker Heise laat in Gladbeck: The Hostage Crisis op Netflix zien hoe een gijzeling in augustus 1988 in Duitsland uit de hand loopt. Twee mannen overvallen op 16 augustus een bank, nemen twee medewerkers onder schot en weten uiteindelijk de plaats delict te ontvluchten in een auto, met een flinke som losgeld en met de gijzelaars. De media zitten er bovenop en daarom gebruikt Heise veel beeld van de echte situatie in zijn film.

5. Dirty Daddy: The Bob Saget Tribute

Bob Saget was voor velen bekend als ‘die gast’ in Full House; een nette vader die altijd druk was met zijn kids. Maar Saget is meer dan dat, hij was ook een toonaangevende comedian die vele andere grootheden heeft geïnspireerd. Daarom verdient hij ook een ovatie én tribute op Netflix, want mijn hemel, we hebben zelden een sitcom-acteur zo briljant horen vloeken als Bob.

