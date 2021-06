5 films en series die in week 22 op Netflix verschenen: Poeslief en meer

Ook in week 22 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar een documentaire over katten, vertelt David Attenborough dat we een zooitje maken van onze planeet en komt een unieke comic book film eindelijk naar Netflix.

Films, series en documentaires. Netflix heeft deze week voor iedereen weer wat moois online gezet. Zo kunnen kattenliefhebbers aan de slag met de documentaire Poeslief, staat Sweet Tooth klaar voor de fantasy-fans en kan er gelachen worden bij Feel Good. In de serieuze hoek vinden we deze week de Netflix-documentaire Breaking Boundaries en de Oscar-winnende film Joker. Maar je kunt vanaf morgen ook weer lekker naar de bioscoop natuurlijk.

Nieuw op Netflix in week 22

1. Poeslief: een ode aan de kat

Film

Genre: documentaire

Het internet is gek op katten. Best vreemd dat Netflix zo lang gewacht heeft om daar wat mee te doen. Nu gaat dat toch gebeuren. In Poeslief: een ode aan de kat brengt Netflix, zoals de titel al verklapt, een ode aan deze viervoeters. Dat doen ze door de leukste, mooiste, grappigste en ontroerende kattenfilmpjes aan elkaar te plakken. Dat geheel wordt gepresenteerd door de beroemdste kat van Nederland: Abatutu. Maar omdat deze zelf niet kan praten, wordt de stem gedaan door Nicolette Kluijver.

2. Sweet Tooth (seizoen 1)

Serie

Genre: fantasy

In deze bijzondere fantasy serie van Netflix volgen we Gus. Als je alleen zijn gezicht ziet, lijkt hij een doodgewone jongen. Dat verandert echter wanneer je uitzoomt. Gus is een zogenaamde hybrid. In zijn geval betekent dit dat hij half mens en half hert is. Dit maakt hem bijzonder, maar ook een doelwit. Jagers zien hem als een trofee en doen er alles aan om hem te grijpen. Samen met een norse beschermer trekt Gus de post-apocalyptische wereld in op zoek naar een nieuw begin.

3. Joker

Film

Genre: thriller

Hoewel The Joker één van de bekendste stripboekfiguren is, moet hij het vaak met een bijrol doen. Zijn aartsvijand Batman krijg altijd alle aandacht, maar niet in deze film. De gevleugelde superheld is zelfs nergens te bekennen. Joker draait volledig om de gestoorde, maar tevens briljante slechterik. In deze film zien we hoe het allemaal begon. Hoe Arthur Fleck gebroken wordt en vervolgens herrijst en uitgroeit tot misschien wel de bekendste slechterik ooit. Joker verscheen al in 2019 in de bioscoop, maar is nu dus ook via Netflix te streamen.

4. Feel Good (seizoen 2)

Serie

Genre: drama / komedie

Mocht je na het zien van de Friends-reünie je afvragen wat Lisa Kudrow (Phoebe) nu doet, dan vind je een deel van dat antwoord op Netflix. Ze speelt namelijk een grote rol in de serie Feel Good. Hierin speelt ze de moeder van Mae. Mae is een stand-up comedian met wie het niet zo lekker gaat. Ze is single, herstellende van een verslaving en zit vast in een sleur. Daar wordt ze uitgetrokken door George en belandt zo in een wervelende romance die alles op z’n kop zet.

5. Breaking Boundaries: The Science of Our Planet

Films

Genre: documentaire

We roepen al jaren dat we voorzichtig moeten zijn met onze planeet. Helaas denderen we nog steeds op volle snelheid richting de afgrond. We gaan richting een onomkeerbaar punt, maar daar zijn we nog niet. In de Netflix-documentaire Breaking Boundaries nemen Johan Rockström en de legendarische David Attenborough je mee in hun onderzoek naar de ineenstorting van de biodiversiteit. Ze laten ons zien hoe erg we het verpest hebben, maar geven ook hoop door uit te leggen hoe we deze crisis nog kunnen afwenden.

