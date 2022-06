Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Snelle gaat als een ‘Metejoor’ en éindelijk die AFAS Live: hoe corona die shows nog beter maakte

Snelle begint vanavond aan zijn grootste solo-concertreeks uit zijn nog altijd betrekkelijke korte maar flitsende carrière. Drie keer een uitverkochte AFAS Live in Amsterdam wacht tot en met zondag op hem, na tig keer uitstel door corona. De ‘singer-songrapper’, zoals de ster wordt genoemd, heeft op dit moment met het nummer Kijk Ons Nou nog een primeur-samenwerking met een Vlaamse collega ook. Zijn naam: Metejoor (de kop boven dit artikel bevat dus geen schrijffout). Metro zocht de twee op.

Vanmorgen werd bij de start van de AFAS-concerten gelijk ook maar een nieuwe tournee van Snelle (26) aangekondigd (zie kader verderop).

Metro ontmoet de BN’er en BV’er in een prachtig pand in Laren, dat platenlabel Armada Music / Cloud 9 Music net betrokken heeft. Snelle en Metejoor hebben er net een rondleiding opzitten als ze lekker neerploffen met ‘plat water’. Laatste klusje van de dag voor de heren, die een paar dagen kriskras door Nederland touren om, vooral bij radiostations, hun single Kijk Ons Nou te promoten. Het is een – hoe leuk klinkt dat – op een schrijfkamp ontstaan vrolijk nummer geworden over twee vrienden. Twee maten die geen 18 jaar meer zijn, maar tijdens het stappen op dat moment weer even wel. Eerlijk gezegd zitten ze er hier in dat mooie gebouw in Laren ook eigenlijk bij. Beetje keten, maar serieus als het moet.

Snelle en Metejoor willen muziek maken

Al zitten de heren prima, ze willen eigenlijk het liefst gewoon muziek maken. In zijn Netflix-documentaire Zonder Jas Naar Buiten gaf Snelle het al eens aan: „Voor 90 procent van de tijd ben ik andere dingen aan het doen.” Konden ze twee jaar lang door corona nog eens amper spelen ook. Gelukkig heeft hij er onlangs liefst twaalf avonden Vrienden van Amstel Live op zitten. En ook Metejoor mag vanaf vandaag weer aan de bak: drie keer, met Snelle in AFAS Live natuurlijk. Al was dat tijdens het gesprek nog niet duidelijk. Snelle: „Ik heb veel samenwerkingen gehad, dus als ik iedereen wil vragen is dat een behoorlijke puzzel.” Inmiddels is wel duidelijk dat Metejoor in de hoofdstad mag aantreden. Hij was toch al in het land, gisteravond in Rotown Rotterdam.

Snelle houdt wel van die samenwerkingen. Ze waren er onder meer met Frenna, Jebroer, Kraantje Pappie, Ronnie Flex, Suzan & Freek en Maan. Hij vindt het simpelweg leuk om met collega’s te werken. „En het maakt – ik zal eerlijk zijn – die promoweken veel gezelliger. Die zijn niet het leukste onderdeel van ons vak, hoe nuttig ze ook zijn. Maar anders ben ik in mijn eentje onderweg. Nu, zoals met Metejoor, gaan we samen op pad.”

🎤 Wie is Metejoor? Mocht je hem nog niet kennen: Metejoor werd 31 jaar geleden als Joris van Rossem geboren in Duffel bij Antwerpen. In België heeft hij nu vier nummer 1-hits op zijn naam staan. 1 op één Miljoen werd het grootste succes, die haalde ook de Nederlandse Top 40. Metejoor had nog twee samenwerkingen met Nederlanders, met Sarita Lorena en Emma Heesters (Rendez-Vous). Tijdens een Nederlandse tournee van Clouseau verzorgde hij het voorprogramma. Op 1 september geeft Metejoor een show in De Melkweg in Amsterdam (en eerder op 24 juni in De Mezz in Breda). De sympathieke Vlaming is coach in The Voice Kids van België.

De nieuwe Nick & Simon

„Welkom bij de nieuwe Nick & Simon”, flapt Snelle eruit. Lachend: „Oh shit, staat je voice-recorder al aan? Nou ja, niks aan te doen. Ik heb het gezegd.” Metejoor valt ondertussen op met een arm in het gips. „Ik was het niet eens met het tweede couplet”, geeft zijn nieuwe muziekcollega als uitleg. De waarheid is dat de zanger is aangereden. Kijk Ons Nou is prima ontvangen de eerste twee dagen, melden de twee. Vooral bij de Vlamingen, want met de bekendheid van zowel Metejoor als Snelle (zeven keer in de Belgische hitlijsten) daar te maken zal hebben. Metejoor: „In België zijn alle radiostations aan boord, dat is heel mooi. En we staan twee dagen achter elkaar op nummer 1 in de iTunes.” Snelle: „Ik meet het vaak af aan hoeveel berichtjes ik krijg, bijvoorbeeld via Instagram en hoeveel mensen er over beginnen. Dat zit wel goed, net als de streams. Na twee dagen zitten we wel aan een ton denk ik.”

Kijk Ons Nou klinkt lekker zo kort voor de zomer begint. Snelle: „Heerlijk toch. Niet te moeilijk, simpel en lekker vrolijk. Als vinden sommigen dat ik ‘niet te moeilijk’ niet mag zeggen. Maar zo is het wel.”

Snelle en Metejoor op schrijfkamp

De single ontstond eind januari, begin februari tijdens eens schrijfkamp dat Snelle op poten zette doen de reguliere Vrienden van Amstel Live-concerten door een welbekend virus weer niet door mochten gaan. Een schrijfkamp, dat klinkt als iets met tenten en slaapzakken en kleumen in de nacht. De heren kunnen om die aanname lachen, maar nee. Metejoor: „Wis dat idee maar gauw.” Snelle: „Het schrijfkamp komt vanuit mijn label Lieve Jongens. Het idee is simpel: schrijfsessies opzetten met componisten, tekstschrijvers en grote artiesten als gasten. We schrijven dan voor anderen, deze keer in een kasteelachtig huis in de Ardennen. Iets wat in Nederland niet te betalen is in ieder geval. We hadden drie kamers en een slaapkamer ingericht als studio. Zo’n week wordt volgeplempt met mensen, zoals ook Joris langskwam. Dan beslissen we op een dag: ‘Vandaag maken we een liedje voor Metejoor’. En dan moet het af ook, dat is het doel. Het werd een goede song, want het werd Kijk Ons Nou. Maar eh, Joris, gaat het je album halen?” Metejoor: „Voor mijn gevoel wel, ja.”

Altijd grappig, die Belgen…

Hoe was Metejoor op het schrijfkamp terechtgekomen? „Met de auto”, zegt hij stoïcijns. „Oh oh nee, met de Metro natuurlijk.” Ze blijven toch altijd grappig, onze zuiderburen. „En jij heet zo omdat je de aarde laat dreunen?” (okay okay, de Belg is leuker). Hij legt het toch uit: „Wij hebben elk jaar het festival Rock Werchter. Wegens corona was er vorig jaar een kleinere Rock Werchter Parklife-versie. Ik heb daar twee avonden gestaan, met Snelle en ook Suzan & Freek trouwens. Daar hebben we elkaar leren kennen en vertelt dat we elkaar appreciëren, nog steeds hoor trouwens. Snelle is in België heel bekend, al wist hij dat zelf nog niet (‘ik maak België minder mee ofzo, ik ben er niet zo vaak’). En zo zijn we op het schrijfkamp samengekomen en hebben we na een jam-momentje Kijk Ons Nou gemaakt.” Snelle: „Diep in de nacht was dat.”

🎶 Nieuwe tournee Snelle Vanmorgen is de nieuwe tour van Snelle bekendgemaakt en in de verkoop gegaan. Hier is de Tot Nu Toe(r) in Nederland en België te zien: 18-11: Burgerweeshuis, Deventer; 19-11: Muziekodroom, Hasselt; 20-11: Depart, Kortrijk; 26-11: Metropool, Hengelo; 1-12: Doornroosje, Nijmegen; 2-12: Muziekgieterij, Maastricht; 7-12: Trix, Antwerpen; 9-12: Paard, Den Haag; 10-12: De Oosterpoort, Groningen; 17-12: TivoliVredenburg, Utrecht; 23-12: 013, Tilburg. Deze zomer doet Snelle meerdere festivals en op 16 tot en met 18 september is hij met The Streamers te zien in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

De faalangst van Metejoor

De carrières van Snelle en Metejoor zijn best vergelijkbaar: ze kwamen snel en meteen met hits (Snelle zelf: . En dat terwijl de Vlaming lang met faalangst kampte. Dit in tegendeel tot zijn zus lisa, die zonder schroom aan The Voice of Vlaanderen meedeed. Het geluk voor Metejoor was dat hij door de deelname van zus een producer tegenkwam, die uiteindelijk besloot: „Joris, jouw stem slaat in als een meteoor.” Hij plakte er de j van zijn voornaam tussen en de naam is alsnog verklaard. „Had jij faalangst?”, vraagt Snelle verbaasd. „Jij?” Metejoor: „Het is nu weg, maar ik had het en zwaar ook. Op school bij examens, pfff.” Snelle geïnteresseerd: „Wat houdt faalangst preciés in?” Metejoor: „Dat ik met voetballen, ik speelde een divisie onder de Eredivisie, er niet van kon slapen. Zo bang was ik om dingen fout te doen. Dan heb je niets meer onder controle. Je denkt dat je iets niet kunt en bent nooit tevreden.” Snelle: „Dat klinkt ook als paniek.” Meteoor: „Ja en door heel veel op treden is het door het zingen gelukkig helemaal verdwenen. Tenzij het nieuw is, zoals bij een eigen concert in Nederland. Dan is het er weer even.”

Corona bracht ook wat goeds voor Snelle en Metejoor

Drie keer AFAS Live dus, voor ‘onze’ Snelle. De als Lars Bors geboren Gorsselaar noemt het nog altijd ‘bizar allemaal eigenlijk’. „De shows staan al lang, écht heel lang. We hebben de Lotte ArenA in Antwerpen inmiddels gedaan en met de band hebben we een paar hele dikke festivals in de benen. Achteraf gezien mogen we toch nog een beeeeetje blijf zijn met corona. Niet voor de mensen al zo lang geleden een kaartje kochten natuurlijk, maar wel voor de show die nu zoveel dikker is. We hebben zoveel meer liedjes die we kunnen spelen. Het publiek anderhalf tot twee uur vermaken, kunnen we nu prima doen.”

Metejoor: „Voor mij had corona ook nog iets goeds. Ik heb er net een theatertournee op zitten en ik was eerlijk gezegd wel blij dat hij nu kwam. Net als Lars had ik meer nummers om te spelen.” Snelle: „Het is eigenlijk te erg om te zeggen…” Metejoor breekt in: „Je ziet aan zijn hoofd dat er iets ergs komt hè, haha.” Snelle zegt het toch: „Ja, ik durf het amper te zeggen. Maar al die corona-concerten, hoe creatief en geweldig ik het ook allemaal vond georganiseerd, voelden eigenlijk als betaalde repetities. Spelenderwijs konden we steeds beter worden. Oh wacht, nu ik toch bezig ben: ik werd van die corona-concerten ook een beetje recalcitrant. Omdat de mensen op hun stoel moesten blijven zitten. Als ik het podium op ging, had ik één doel. Iedereen moest aan het einde staan!” Ach, gelukkig kan niemand lezen zullen we maar zeggen…



Als Snelle en Metejoor samen 18 waren

Snelle en Metejoor zijn nooit samen – naar de single Kijk Ons Nou – 18 jaar geweest. Hoe zou het bij dit nieuwe maar voorlopig eenmalige duo uitgezien hebben als dat wel het geval was? Snelle: „Ja Joris, hoe was jij toen je 18 was?” Metejoor: „Ik genoot gewoon van het leven. Heel veel voetballen, heel veel met de vrienden weggaan. We gingen wel vaak naar de kroeg ja.” Snelle: „Ik was helemaal niet zo. Toen ik 18 was zat ik áltijd in de studio, altijd en veel meer dan nu. Wel vaak stoned trouwens, haha. We gingen niet naar de kroeg, wel naar ‘de keet’, een schuurtje.”

Metejoor: „Als we samen 18 waren geweest, dan hadden we wel een klik gehad denk ik. Maar Lars heeft altijd muziek gemaakt, ik pas veel later. Daar heb ik heel veel spijt van. Mijn comfortzone was sport en vooral het voetballen, met vrienden op pleintjes. En ik ging naar PSV.” De verslaggever kijkt vragend op. Waarom niet FC Antwerp? Waarom PSV? Metejoor snel in de voice-recorder: „Sorry, dat was héél lang geleden. Mark van Bommel was mijn held, die voetbalde toen nog. Zó lang geleden! Eigenlijk was het amper…”

Snelle: „Ik was op mijn 18e net gestopt met sporten. Wij hadden elkaar dus niet gevonden.” Metejoor: „Dan ben ik blij dat we elkaar nu gevonden hebben.”