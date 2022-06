Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo beantwoord je ‘Waarom ben jij de beste kandidaat voor de baan?’ zonder op te scheppen

Veel mensen vinden het ongemakkelijk om over zichzelf op te scheppen. Zelfs tijdens een sollicitatiegesprek, waar je jezelf toch een beetje moet verkopen. Herkenbaar? Dan zit je vast niet te wachten op een vraag als ‘Waarom ben jij de beste kandidaat voor de baan?’ of ‘Waarom ben jij geschikt voor deze functie?’

Hoe beantwoord je deze vraag? Of, nog belangrijker: hoe beantwoord je de vraag zonder het gevoel te hebben dat je opschept en arrogant overkomt?

Waarom deze vraag gesteld wordt in een sollicitatiegesprek

Als een werkgever of HR-manager je de vraag ‘Waarom ben jij de beste kandidaat voor de baan?’ stelt tijdens een sollicitatiegesprek, kan dat best verwarrend zijn. Is het niet juist hún baan om te bepalen of jij de beste kandidaat bent? Jij hebt immers geen idee wat de baan precies inhoudt en wie de andere kandidaten zijn.

Maar eigenlijk hoef je met je antwoord niet te bewijzen waarom jij beter bent dan de andere kandidaten. De werkgever of HR-manager probeert op deze manier te polsen of jouw verwachtingen van de baan overeenkomen met de werkelijkheid.

Wanneer je een sterk antwoord op deze vraag hebt, weten werkgevers welke waarde jij voor het bedrijf zal hebben. Maar dat niet alleen: het geeft ook aan dat je genoeg om de functie geeft om hier echt over na te denken.

Er is nog een laatste reden waarom deze vraag waarschijnlijk wordt gesteld. Interviewers zijn op zoek naar een kandidaat die vertrouwen in z’n eigen vermogen om te presteren heeft. Met je antwoord moet je dus laten zien dat je het werk kunt doen en dat je wéét dat je het kunt doen.

Waarom ben jij geschikt voor deze functie? Het antwoord

Om een sterk antwoord te geven, moet je allereerst precies weten wat de functie inhoudt en waar het bedrijf naar op zoek is. Bestudeer voor je gesprek dus goed de vacature, bekijk de website en social-mediakanalen van het bedrijf en probeer zo veel mogelijk informatie te vergaren.

Natuurlijk is het slim om je antwoord van tevoren voor te bereiden, maar onthoud dat deze vraag vaak aan het einde van het gesprek wordt gesteld. Als het goed is ben je tijdens het sollicitatiegesprek veel te weten gekomen over de rol en kun je deze informatie ook goed meenemen in je antwoord.

Vind je het lastig om veren in je eigen reet te steken?

Wat nou als je het lastig vindt om jezelf ‘op te hemelen’? Je bescheidenheid moet je bij het antwoorden van deze vraag inderdaad even links laten liggen, maar dat betekent niet dat je arrogant over moet komen.

Het is heel goed mogelijk om antwoord te geven op ‘Waarom ben jij de beste kandidaat voor deze functie?’ zonder op te scheppen. Dat doe je bijvoorbeeld door je argumenten te versterken met voorbeelden, details en cijfers. Hoe kan het opscheppen zijn als je met harde feiten aankomt?

Bovendien blijven verhalen veel beter hangen dan een opsomming van goede kwaliteiten. Dat komt ten eerste omdat ze veel meer context bieden. Maar daarnaast word je antwoord ook veel geloofwaardiger. Een voorbeeld: iedereen kan zeggen dat ‘ie detail georiënteerd is. Maar niet iedereen kan zeggen dat ‘ie een fout op tijd spotte en zo zijn baas kosten heeft bespaard.

Een andere truc is om te benoemen hoe anderen over je denken en voor welke vaardigheden zij altijd bij jou aankloppen. ‘Mijn manager complimenteert me vaak over het feit dat ze op me kan rekenen; als ze iets aan mij vraagt, weet ze dat het gebeurt’ klinkt veel objectiever dan ‘Ik ben onwijs georganiseerd, let op details en mis nooit een deadline’.