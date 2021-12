TikTok-trend met vuurwerk leidt tot brandwonden bij jonge slachtoffers

Social media-platform TikTok staat bekend om nogal bijzondere trends. Dit keer volgen veel jongeren een trend met vuurwerk en daar maken ze video’s van. Maar die acties zijn niet ongevaarlijk en leveren sommige kinderen zelfs brandwonden op.

Ook dit jaar geldt er wederom een vuurwerkverbod met oud en nieuw. Maar toch blijft het afsteken van vuurwerk voor veel kinderen, en volwassenen, iets om naar uit te kijken. Zo ook op TikTok, waar gebruikers video’s delen waarop ze met vuurwerk knallen. Alleen wel op een bijzondere, en vooral gevaarlijke, manier.

Trappen op vuurwerk voor harde knal

In de filmpjes steken de jongeren een zogenoemde ‘flitser’ af. Dit vuurwerk is niet illegaal en kun je makkelijk in winkels kopen. Voor deze trend trappen de jongeren na het aansteken op het vuurwerk zodat er een harde knal volgt.

Naast likes levert dat alleen in sommige gevallen ook gewonden op. En dat gaat volgens ouders net even te ver. Tegen Hart van Nederland doet vader André Hol zijn verhaal over zijn zoon Danzel. Hij is een van de kinderen waarbij de TikTok-trend verkeerd afliep en hij raakte gewond. Zijn schoen vloog namelijk in de brand een daardoor liep hij tweedegraads brandwonden op.

TikTok-trend levert brandwonden op

Vader Hol legt uit dat het vuurwerk dat Danzel gebruikte gewoon bij de Jumbo of Karwei verkrijgbaar is, waar je in principe vanaf veertien jaar vuurwerk mag kopen. „Het is nog geen oud en nieuw, maar het zijn pubers. En het mag blijkbaar. Maar dit, wat ze ermee doen, dat hoort natuurlijk niet.” Vriendje Brandon legt uit waarom het trappen op dit vuurwerk nu zo leuk is. „De kick van die knal, kan het harde vuurwerk nabootsen.” Knalvuurwerk is verboden, siervuurwerk mag dan weer wel.

Vader Hol waarschuwt ouders voor de trend. „Het is geen speelgoed en het gaat zoals je ziet fout. Dit is misschien nog maar het minimale.” Volgens de vader zit de zorg in deze huidige coronacrisis niet op extra gewonden te wachten. „Het is druk zat in de zorg.”