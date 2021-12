Thierry Baudet verwijdert tweets, maar is ‘intens verdrietig’ en gaat in hoger beroep

Thierry Baudet mag het coronabeleid niet meer vergelijken met de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog. Daarom verwijderde hij vandaag vier tweets waarin hij zich daarover uitliet. Dat schrijft de FvD-leider vandaag op Twitter nadat de rechter gisteren uitspraak deed in zijn rechtszaak hierover. Wel wil hij in hoger beroep.

„Zojuist heb ik de vier tweets die ik van de kort gedingrechter moest verwijderen, verwijderd”, schrijft Baudet. Gisteren verbood de rechter hem om de Holocaust of Tweede Wereldoorlog aan te halen in zijn uitspraken over het coronabeleid. Zelf schrijft Baudet „intens verdrietig” te zijn dat hij datgene niet mag uiten waarin hij „ten diepste” gelooft. De politicus benadrukt dan ook dat hij in hoger beroep gaat.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zojuist heb ik de vier tweets die ik van de kort gedingrechter moest verwijderen, verwijderd. Dito voor het instagram en facebook bericht. Ik ben intens verdrietig dat ik datgene wat ik ten diepste geloof,niet mag uiten en leg me daar ook niet bij neer. We gaan zeker in beroep. — Thierry Baudet (@thierrybaudet) December 16, 2021

Thierry Baudet verwijdert tweets, wil hoger beroep

De rechter legde Baudet een dwangsom van 25.000 euro per dag op zodat de politicus zijn tweets binnen 48 uur zou verwijderen. Dat deed hij vandaag en ook de berichten op Instagram en Facebook haalde hij van het internet. Ook mag hij geen beeldmateriaal van de Holocaust gebruiken in vergelijking met het coronabeleid.

Het kort geding werd aangespannen door verschillende partijen uit de Joodse gemeenschap. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), het Centraal Joods Overleg en vier Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog klaagden Baudet aan.

Advocaat verdedigt Thierry Baudet bij Beau

Baudet zijn advocaat Gerard Spong schoven gisteravond aan bij Beau om te vertellen over de rechtszaak. Hij dacht dat hij de zaak kon winnen. Volgens Spong was het doel van Baudet om een „alarmklok te luiden en mensen wakker te schudden. De politiek wakker te schudden en de discussie in de samenleving aan te wakkeren.” De advocaat legt uit dat Baudet zich niet bewust was dat hij een grens overging. „In een democratie mag een politicus kwetsende opmerkingen maken. Het draait dan om de vraag tot hoever een politicus mag gaan.” Volgens Spong zitten er ook grenzen aan vrijheid van meningsuiting, maar hij legt uit dat je een politicus „een ruime mate van vrijheid moet gunnen. Die ruimte dacht hij te kunnen benutten.” Spong vindt het geen probleem om Baudet wederom bij te staan in een hoger beroep.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik weet dat advocaten in principe iedereen moet kunnen verdedigen. Maar ik ben toch verbaasd dat juist Gerard Spong de advocaat van Baudet is in een zaak over antisemitisme. Waarom zou hij dat doen? — Jaap Friso (@JaapFriso) December 16, 2021

Beau van Erven Dorens belicht daarna nog het feit dat Spong zich eerder vaak inzette voor nobele zaken vanuit de andere invalshoek. Bijvoorbeeld tegen Geert Wilders in de ‘minder minder’-uitspraken. Ook heeft Spong een Surinaams-Joodse achtergrond. „O ja, dan krijgen we die kaart, maar terecht dat u dat vraagt. Ik weet waar u naartoe wil”, reageert de advocaat. „Ik verbaas me dat u zich hiervoor leent”, zegt de presentator. „Ho ho, ik doe gewoon mijn werk. Ik pleeg geen discriminatie tussen mijn clienten. Dat doen we als advocaten dag in dag uit. We verdedigen drugshandelaren, moordenaars, verkrachters.”

Vergelijking met Holocaust en Tweede Wereldoorlog

Baudet deed deze uitspraken in november. Daarin noemde hij ongevaccineerden „de nieuwe Joden” en vergeleek „wegkijkende uitsluiters” met „nieuwe nazi’s en NSB’ers”. Hij plaatste ook drie foto’s van kinderen. Op één foto droeg een kind een Jodenster tijdens de afwachting op deportatie. Op een andere foto stond een, volgens Baudet ongevaccineerd, kind dat niet naar een sinterklaasfeest mocht. De laatste foto was die van een kind dat na zwemles buiten werd afgedroogd. De FvD-leider deed deze uitspraken in een reactie op opiniepeiler Maurice de Hond, die zelf ook een vergelijking maakte met de situatie van zijn Joodse ouders.

Volgens de Joodse organisaties bagatelliseerde Baudet op deze manier de gruwelijkheden van de Holocaust. En zij noemden de berichten beledigend en onnodig grievend voor de vermoorde slachtoffers van de Holocaust, overlevenden en nabestaanden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gisteren de rechtzaak gezien tegen Baudet. Aan het woord kwamen overlevende van de WW2. Zij herleefde deze periode nog dagelijks. Geprikkeld door uitspraken en de media. Mijn hart brak💔 Ik ben voorstander van vrijheid van meningsuiting maar voor alles is een tijd en plaats. — Jef (@rallyjef2) December 16, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Letterlijk vele tientallen voorbeelden van uitspraken waarin de joden of de jodenvervolging erbij werden gehaald en niemand werd daarvoor veroordeeld. En terecht niet voor werd veroordeeld! Maar Baudet ineens wel. Het zegt alles over de politisering van de @RechtspraakNL! — Elise de Windt (@EdWres) December 16, 2021

Kamerleden tegen uitspraken FvD-leider

Ook veel politici reageerden op de uitlatingen van FvD-leider. Onder meer Minister Ferd Grapperhaus en D66-leider Sigrid Kaag uitten hun zorgen over de uitspraken van Baudet. Een norm opstellen is echter lastig, omdat politici onschendbaarheid genieten voor de uitspraken die zij in de Tweede Kamer doen. Zij mogen daar nooit voor worden vervolgd. Omdat Baudet de uitspraken ook op andere plekken heeft gedaan, ligt de situatie iets anders.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.