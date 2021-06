We mogen! Deze films draaien vanaf zaterdag of snel weer in de bioscoop

We hebben er maanden op moeten wachten, maar eindelijk mogen we vanaf zaterdag weer uit eten en naar de bioscoop. Heb jij het witte doek gemist? Haast je dan naar de bios voor één van deze films, want die draaien namelijk vanaf 5 juni (of iets later) in de bioscoop.

Van Disney tot horror en een vergeten veldslag, je hebt wat te kiezen.

Deze films draaien vanaf 5 juni in de bioscoop

Toen in december de lockdown begon, had niemand verwacht dat we zes maanden moesten wachten tot we weer uit eten konden. En naar de bioscoop gaan (of überhaupt nieuwe films kijken, aangezien alles werd uitgesteld).

Vanaf zaterdag gaan restaurants, bioscopen etc. weer open, weliswaar met beperkingen. Zo zullen bioscoopzalen niet vol zitten en moet je vooraf reserveren. Maar ja, online je filmticket boeken, wie is dat nou niet gewend? Deze films kun je onder meer vanaf de heropening bekijken op het witte doek. Zelfs vanuit een bed, wat kan in Theater Amsterdam met het grootste filmdoek van Nederland.

1. Slag om de Schelde

November ’44. Op het Zeeuwse Walcheren vechten tienduizenden geallieerden en Duitsers tegen elkaar: een haast vergeten veldslag tijdens de Tweede Wereldoorlog. De wegen van een Nederlandse jongen die voor de Duitsers vecht, een verdwaalde Engelse gliderpiloot en een tegen wil en dank in het verzet betrokken Zeeuws meisje kruisen elkaar. Ze worden geconfronteerd met cruciale keuzes die gaan over hun eigen en andermans vrijheid. Slag om de Schelde is de duurste Nederlandse film in 15 jaar.

2. K3 – Dans van de Farao

Hanne, Marthe en Klaasje gaan hun nieuwe album voorstellen in een Egyptisch museum. Ze brengen alles in orde voor hun optreden. Wanneer ze in het museum alle drie een wens doen bij een Egyptische Wenskat, komt die tot hun verbazing uit. Hanne kan de gedachten lezen van mensen en dieren, Marthe kan alles kopen wat ze voor zichzelf wil, en Klaasje kan blijven wensen wat ze maar wil. Maar de wensen van de Wenskat zijn vervloekt door farao Tritanchamon. Eén ding is zeker: dit is de laatste film van Klaasje Meijer als lid van meidengroep K3.

3. Cruella

De Disney live action versie van Cruella zou met VIP-acces eind mei op Disney+ verschijnen. Nu de bioscopen weer open gaan, komt de film dan toch op het witte doek. Véél beter natuurlijk dan de film op je laptopje of tv kijken!

Bioscoop ook open voor horrorliefhebbers

4. Spiral: From The Book Of Saw

Voor de horrorliefhebbers onder ons, is dit een aanrader. Je kent de Saw-films vast wel, waarin ‘het spel’ gespeeld wordt waarbij de kandidaten eigenlijk altijd dood gaan (deelname is niet vrijwillig by the way). In dit vervolg op de Saw-films lijkt het erop dat Jigsaw nog leeft. Spannend dus.

5. The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It

Eerlijk gezegd is deze film (in sommige bioscopen) pas vanaf 10 juni te zien, maar deze titel mag toch niet ontbreken. Het langverwachte vervolg op de Conjuring-films is eindelijk te zien. En dat na meerdere keren uitstellen. In dit deel zien we een van Ed en Lorraine Warrens meest spectaculaire zaken. Wist je trouwens al dat de Conjuring-films gebaseerd zijn op waargebeurde verhalen?

Van seriemoordenaar tot een konijn

6. Freaky

In deze thriller van producent Jason Blum (ja, die van Blumhouse), wisselt een simpel middelbare school-meisje van lichaam met seriemoordenaar The Butcher. Komisch en creepy. Wil je zien dus.

7. Bon Bini: Judeska In The House

Een vervolg op Bon Bini Holland, waarbij Judeska (ja, die van De Dino Show) in lockdown zit met haar nichtje en haar nieuwe vriend. Als je zin hebt om te lachen, dan is dit een aanrader.

8. Peter Rabbit 2 / Pieter Konijn op de vlucht

In Pieter Konijn op de vlucht (of de Engelse versie Peter Rabbit 2) is de eigenwijze en ondeugende Pieter Konijn terug. Bea, Thomas en de konijnen zijn samen uitgegroeid tot één grote familie, maar ook al doet hij nog zo zijn best, toch kan Pieter zijn ondeugende reputatie maar niet van zich afschudden. Goeie tip voor een gezin met jonge kinderen.