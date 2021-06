Oud-president Trump in ieder geval nog twee jaar verbannen van Facebook

De Amerikaanse oud-president Donald Trump mag in ieder geval tot 2023 geen berichten meer plaatsen op Facebook. Dat heeft Facebook, die ook eigenaar van Instagram is, besloten. Alleen als hij aan een aantal voorwaarden voldoet, is hij weer welkom. Doet hij dat niet, dan wordt de maatregel verlengd.

Trump is ondertussen niet meer welkom op de grootste sociale media, want ook op Twitter is hij ongewenst persoon. In januari werd de oud-president voor onbepaalde tijd verbannen van Facebook en Instagram. Dat gebeurde nadat hij tijdens de bestorming van het Capitool een video plaatse waarin hij begrip leek te tonen voor de bestormers. De oud-president noemde het „een belediging naar 75 miljoen kiezers”. Hij zei dat Facebook niet weg zou komen met de censuur. „Wij zullen uiteindelijk winnen. Ons land kan deze misstanden niet meer aan.”

Toezichthouder had kritiek op verbanning voor onbepaalde tijd

Vorige maand oordeelde de Oversight Board, een soort toezichthoudend orgaan van Facebook en Instagram, dat moet controleren of de platforms zich aan hun eigen regels houden, dat de verbanning van Trump terecht was gezien het feit dat er vijf doden vielen tijdens de rellen. Maar de toezichthouder had ook kritiek. Het verbod dat voor onbepaalde tijd was opgelegd, moest van tafel omdat die maatregel niet in de beleidsregels van Facebook staat. De regels schrijven voor dat Facebook straffen ma uitdelen in de vorm van het verwijderen van berichten, het opleggen van een tijdelijke schorsing of het intrekken van een account. Het social mediaplatform heeft daarom de verbanning van Trump opnieuw onder de loep genomen. De maatregel geldt daarom nu voor twee jaar, gerekend vanaf het moment dat Trump afgelopen januari verbannen werd.

De oud-president kan na twee jaar zijn account terugkrijgen, als hij aan de gestelde voorwaarden voldoet. Een team van experts moet gaan onderzoeken of hij weer op Facebook kan worden toegelaten. „Als we denken dat hij nog steeds een bedreiging vormt voor de openbare veiligheid, dan verlengen we de schorsing”, zegt vicevoorzitter van Facebook Nick Clegg in een verklaring. Mocht Trump zijn account terugkrijgen, maar kort daarna weer de richtlijnen overtreden, dan kan hij opnieuw verbannen worden.

Facebook komt met nieuwe regels voor uitzonderlijke gevallen

Facebook maakte ook meteen bekend dat er nieuwe regels zijn opgesteld voor uitzonderlijke gevallen, zoals de schorsing van Trump. Politici worden voortaan niet meer beschermd vanwege hun baan. Als zij misleidende of kwetsende berichten plaatsen worden die niet meer getolereerd vanwege mogelijke nieuwswaardigheid, maar de berichten worden dan verwijderd. „Gezien de heftigheid van de omstandigheden die tot de schorsing van Trump hebben geleid, vinden wij dat zijn gedrag een ernstige schending van onze regels waren. Daarom hebben we hem de hoogste straf gegeven die mogelijk is volgens onze nieuwe regels”, legt Clegg uit.