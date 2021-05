5 films en series die in week 21 op Netflix verschenen: Lucifer en meer

Ook in week 21 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar het derde seizoen van een veel bekroonde serie, nieuwe afleveringen van Lucifer en een vermakelijke feelgoodfilm voor het hele gezin.

Goed nieuws voor fans van Lucifer. Het tweede deel van het vijfde seizoen staat nu op Netflix. Datzelfde geldt voor het veelgeprezen The Kominsky Method en Ragnarok. Beide Netflix-series hebben een nieuw seizoen gekregen. Naast deze bekende gezichten zijn er ook twee nieuwe titels verschenen: de misdaaddocumentaire Nail Bomber: Manhunt en de feelgoodfilm Blue Miracle.

Nieuw op Netflix in week 21

1. The Kominsky Method (seizoen 3)

Serie

Genre: drama / komedie

Netflix heeft, vooral in de afgelopen jaren, een hoop prestigieuze prijzen in de wacht weten te slepen. The Kominsky Method heeft daar een flink aandeel in gehad. In deze serie zien we hoe twee vrienden zich richting de laatste fase van hun levens begeven. In de hoop er nog wat moois van te maken, besluiten ze om er samen op uit te trekken. Deze reis richting het einde gaat gepaard met veel gelach en soms een traan. Een prachtige serie over de ups en downs van het ouder worden die inmiddels bij het derde seizoen is aangekomen.

2. Lucifer (seizoen 5, deel 2)

Serie

Genre: misdaad

De duivel is terug op aarde. Of eigenlijk is hij er al een tijdje. In 2018 verscheen het eerste seizoen van Lucifer. Sindsdien is er een hoop gebeurd. Zowel voor als achter de camera. Inmiddels heeft Netflix de serie overgenomen en krijgen we regelmatig nieuwe afleveringen voorgeschoteld. Zo ook afgelopen week, toen het tweede deel van het vijfde seizoen op de streamingdienst verscheen. Hierin maken we kennis met een nogal belangrijke debutant, namelijk Lucifers vader: God.

3. Ragnarok (seizoen 2)

Serie

Genre: mysterie

Wat als je een superhelden-serie combineert met een Scandinavische thriller? Nou, dan krijg je Ragnarok. In het eerste seizoen maakten we kennis met Magne. Een op het oog doodgewone jongen, maar dat verandert wanneer hij vreemde krachten ontdekt. Opeens is het aan hem om zijn thuisstad te redden. Deze wordt bedreigd door grote bedrijven die alles vervuilen en de gletsjers laten smelten. In het eerste seizoen van deze Netflix-serie werden de eerste stappen gezet, maar het einde van deze strijd is nog lang niet zicht.

4. Nail Bomber: Manhunt

Film

Genre: documentaire

Op 30 april 1999 veranderde een avondje uit in de Londense bar Admiral Duncan in een heuse nachtmerrie. Neo-nazi David Copeland bracht een spijkerbom tot ontploffing. Drie feestgangers kwamen om het leven en 81 personen raakten gewond. Copeland koos de gaybar als doelwit om zo etnische spanningen en homofobie aan te wakkeren. Dit was al zijn derde aanslag. In de Netflix-documentaire Nail Bomber: Manhunt zien we hoe de Britse politie de jacht opent op deze extreemrechtse dader.

5. Blue Miracle

Films

Genre: drama / komedie

Een zware storm lijkt het einde te betekenen voor een in geldnood verkerend weeshuis. De boel staat letterlijk onder water. Hun laatste kans is een aan lager wal geraakte schipper. Voogd Omar en een aantal jongeren uit het weeshuis sluiten zich bij hem aan om mee te doen aan een grote viswedstrijd. De hoofdprijs is genoeg om het weeshuis te redden, maar dan moet er dus wel gewonnen worden. Kortom, een hele vermakelijke Netflix-feelgoodfilm voor de hele familie.

