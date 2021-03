Britney Spears reageert voor het eerst op documentaire

Britney Spears (39) heeft voor het eerst gereageerd op de documentaire Framing Britney Spears. In een Instagrampost noemt ze de docu gênant, veroordelend en beledigend. „Ik heb twee weken lang gehuild, ik huil nu nog soms”, schrijft de zangeres erbij. In de post zelf is een dansende Britney te zien.

De documentaire Framing Britney Spears maakte veel tongen los toen het op 5 februari werd gelanceerd. In de docu is te zien hoe Britney Spears vanaf haar 16e wereldberoemd werd met de hit Baby one more time. De bekendheid en druk zorgde ervoor dat Britney in 2007 een mentale inzinking kreeg, waarna ze onder curatele kwam te staan van haar vader.

Britneys vader, James Parnell Spears, kreeg na de inzinking zeggenschap over Britneys geld en vermogen. Vorig jaar probeerde Britney onder dit toezicht vandaan te komen bij een rechtbank, ze wilde haar vader als toezichthouder ontslaan. Dit verzoek is toen afgewezen door de rechtbank in Los Angeles.

Framing Britney Spears

De documentaire Framing Britney Spears gaf een kijkje in de situatie waar Britney zich in bevindt: onder toezicht van haar vader en geen zeggenschap over haar vermogen of andere zaken. Veel fans maken zich zorgen en begonnen een campagne #FreeBritneySpears.

De documentaire was vanaf 5 februari te zien in Nederland en ging meteen viral. Een reactie van Britney bleef uit, tot nu.



Twee weken gehuild

In de post vertelt Britney dat ze iedere avond danst voor haar mentale gezondheid. Het dansen helpt haar om zich levend, menselijk en wild te voelen, aldus Britney. Verder zegt ze dat ze zich veroordeeld, beledigd en beschaamd voelt door de media.

Britney zegt niet de hele documentaire te hebben gezien. De delen die ze wél zag vond ze gênant. Ze vond het licht waarin ze werd gezet beschamend en heeft twee weken lang erom gehuild, dat doet ze soms nog. „Ik ben hier niet om perfect te zijn, perfect is saai. Ik ben hier om vriendelijkheid te verspreiden”, valt te lezen bij de post.