Trump aangeklaagd door twee Capitool-agenten voor wat hen is aangedaan

Het is niet zo dat je niets meer van en over Donald Trump hoort, nu hij geen president van de Verenigde Staten meer is. Afgelopen weekend dook hij op bij een huwelijk waar hij de microfoon pakte, en vandaag wordt hij aangeklaagd door Capitool-agenten. Het leven zit nu eenmaal vol wendingen, zeker als je Donald Trump heet.

De Amerikaanse oud-president Donald Trump wordt aangeklaagd door twee agenten van de Capitool-politie, het korps dat het parlement in Washington bewaakt. De politiemensen verwijten Trump dat hij de dodelijke bestorming van het parlementsgebouw in januari heeft uitgelokt.



Good! I hope these heroic officers win and take Trump for everything he has. — Dr. Charles back from Exile 🇺🇸 (@ergoking) March 31, 2021

Capitool-agenten over Trump

Agenten James Blassingame en Sidney Hemby zeggen dat Trump zijn achterban maandenlang heeft opgehitst met onbewezen theorieën over verkiezingsfraude. Dat heeft in hun ogen geleid tot de bestorming van het Capitool, waar volgens de politievakbond zeker honderd agenten gewond raakten. Ook vielen meerdere doden.

Blassingame en Hemby zijn de eerste agenten van de Capitool-politie die Trump aanklagen. Ze zeggen door relschoppers te zijn aangevallen met middelen als pepperspray en traangas. Ook kampt Blassingame volgens de rechtbankdocumenten met psychische problemen. De politiemensen eisen een schadevergoeding. De woordvoerder van Trump heeft volgens The Washington Post nog niet gereageerd.

Reacties op Trump

Op social media reageren veel mensen enthousiast op de actie van de twee agenten. „Deze officieren moeten gezegend worden en Trump moet boeten voor wat hij allemaal heeft gedaan”, schrijft iemand. Een ander is nog stelliger. „Trump moet door iédereen worden aangeklaagd voor élk klein ding dat hij fout heeft gedaan, net zolang totdat hij niet meer kan worden aangeklaagd.”



He should be sued for every little thing by everybody until he can't be sued any more. — bisquiat 🇺🇸‍🏳️‍🌈⚛️😷 (@bisquiat) March 31, 2021



May blessings follow these officers and may Trump pay his just dues for what he has done to America. — Gerri Clyatt (@ClyattGerri) March 31, 2021

Trump voor de rechter

Democraten probeerden na die rellen in het Capitool al om Trump via het parlement te vervolgen, maar dat liep op niets uit. Er was niet genoeg steun in de Senaat om de voormalige president te veroordelen. Zijn juridische problemen waren daarmee niet achter de rug. Meerdere Democratische politici hebben Trump voor de rechter gesleept.