Onthullende docu Framing Britney Spears raakt vele sterren: ‘Het spijt ons, Britney’

Na haar inzinking in 2008, werd de vader van Britney Spears aangesteld als haar conservator. Dit houdt onder meer in dat hij alle beslissingen maakt over haar financiën. Dat dit het leven van Britney Spears enorm beïnvloedt, blijkt uit de docu Framing Britney Spears die heel wat stof heeft doen opwaaien.

Verschillende Hollywoodsterren hebben hun steun uitgesproken aan Britney na het zien van documentaire Framing Britney Spears. Het programma, een uitzending van een docuserie van de New York Times, kijkt terug op het leven van de zangeres, haar mentale problemen, de manier waarop de media haar behandeld hebben en de curatele waar ze al sinds 2008 onder staat.

Framing Britney Spears

Een flinke groep fans van Britney vindt al jaren dat de zangeres in een vorm van gevangenschap leeft en voert campagne met de hashtag #FreeBritney. Ze staan met spandoeken op pleinen en laten hun stem op social media horen. Of ze doen het middels bonte creaties op de catwalk van RuPauls DragRace.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kind of shocked that @nytimes didn't feature @OddlyYvie's #FreeBritney on-stage protest during the Grand Finale of @RuPaulsDragRace's Season 11 (one of the most viewed TV shows in the world) for #FramingBritneySpears. Seems kinda anti-black, especially on #BlackHistoryMonth. pic.twitter.com/gSHqBHrjrW — 🕎 Judío Regio 🕎 (@oscarsuxx) February 7, 2021

Haar fans hebben er inmiddels beroemde aanhangers bij: Sarah Jessica Parker twitterde de hashtag, evenals Bette Midler, Jesse Tyler Ferguson, Vanessa Carlton en Andy Cohen.

Fans zijn dolblij met alle support.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Britney loves you so much. Thank you for advocating for her ❤️ pic.twitter.com/qfeerwdI9F — 💎 (@heidiwood_) February 7, 2021

Miley Cyrus riep zondagavond tijdens een optreden voor TikTok: „We love Britney” en zangeres Kacey Musgraves schreef op Instagram: „Iedereen zou naar de documentaire moeten kijken. Er is nog nooit iemand zo gebruikt en verwaarloosd door iedereen om haar heen. Ik leef met haar mee. Ze is tijdens mijn hele kinder- en tienertijd zo’n inspiratie voor mij geweest.”

Talkshowhost Tamron Hall liet op Twitter weten: „Dit hartverscheurend noemen zou nog een understatement zijn” en Courtney Love bedankte de New York Times voor de docu en deelde een plaatje met de tekst: „Het spijt ons Britney”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Fans

Ook ‘normale mensen’ hebben vol verbazing naar Framing Britney Spears gekeken. Iedereen haalt er weer wat anders uit. De een zegt dat haar afkeer tegen Justin Timberlake en teleurstelling in Diane Sawyer, die haar ooit interviewde en op z’n zachtst gezegd niet heel objectief bleek, is bevestigd, „evenals mijn liefde voor Britney.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Diane Sawyer owes Britney Spears a thousand apologies — Rebecca🥑 (@rebeccadxvis) February 8, 2021

Een ander heeft uitgerekend dat zij en de zangeres 26 dagen schelen en allebei 40 worden dit jaar. „Ik kan er met m’n gedachten niet bij dat je als volwassen vrouw geen controle hebt over je eigen leven. Ik moet er niet aan denken dat m’n vader mijn leven controleert…”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Britney was born 26 days before me… we will turn 40 this year. It boggles my mind that this grown woman has no control over her own life. I can't imagine my dad still controlling me… — ³³Shanita₁₂₇ (@Shanita1228) February 7, 2021

Advocaat

Al die celeb-steun en fanlove is natuurlijk fijn, maar juridisch schiet Brit er weinig mee op. Goed nieuws voor haar is dat advocaat Lisa MacCarley zich de zaak ook erg aantrekt en al langer met haar bezig is.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Good night, dear Britney. You are loved and the world is a better place because you are in it. #FreeBritney @britneyspears @freebritneyla @freebritneynyc @freebritneycgngermany https://t.co/qMFynYNvUr — Lisa MacCarley (@LisaMaccarley) September 17, 2020

Ze is dan ook in de laptop geklommen en heeft meer dan 100 brieven aan advocaten in Los Angeles heeft gestuurd. Hierin dringt ze er bij hen op aan om rechter Brenda Penny vriendelijk doch dringend te verzoeken een einde aan het conservatorschap van Britney’s vader te maken, waardoor ze zelf weer haar financiën – en touwtjes en regie – in handen krijgt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Judge Penny what’s good? The world is watching. #FreeBritney — Rob (@Robin_H00d) February 8, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Attorney Lisa MacCarley has sent a letter to over 100+ attorneys in Los Angeles urging them to request that Judge Penny terminate Britney’s conservatorship in lite of the “Framing Britney Spears” documentary. #FreeBritney pic.twitter.com/LQ35UFooOZ — Britney Fan 🌹 (@BritneyHiatus) February 8, 2021

Britney

En hoe het met Britney Spears zelf gaat? Tja, wie kan het zeggen. Dat ze betere tijden gekend heeft, kunnen we allemaal zien op haar Instagram-account. De zangeres post de laatste tijd bizarre filmpjes, waarna haar fans zich ernstig zorgen maken.

Zo vertelde Britney in een video, waarin het beeld vooruitliep op het geluid, antwoord te gaan geven op ‘veelgestelde vragen’, al vragen veel volgers zich ook af hoe ze hier bij komt. „Jullie willen graag weten wat mijn doelen voor 2021 zijn. Als eerste zeg ik: meer mediteren. Ten tweede wil ik een kookcursus gaan volgen. Daarnaast wil ik een pilatesles doen en die daadwerkelijk afmaken, en als laatste wil ik graag het ijsjesdieet proberen.” Haar volgers reageren verschrikt. „Wat heeft ze geslikt of gesnoven?”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Haar laatste post is een zwart-wit selfie. Zonder tekst, maar met drie mango’s, die op veel vraagtekens kunnen rekenen. „Hebben mango’s soms een spirituele betekenis?”, vraagt iemand zich af. Haar fans laten haar nooit in de steek, blijkt ook bij deze post. „We houden van je, Britney!”