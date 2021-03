Jongen van 7 jaar beschuldigd van verkrachting in New York

Een heel zieke 1 aprilgrap, zou je heel misschien nog kunnen denken als je het volgende leest: 7-jarige jongen aan gehouden in New York wegens beschuldiging van verkrachting. Maar ook dit is echt waar, net als het Russische coronavaccin voor dieren.

Een jongen van 7 jaar oud is in het uiterste noorden van de staat New York aangehouden en wordt beschuldigd van „verkrachting van een minderjarige”. Plaatselijke media melden dat de jongen eerder deze maand is aangehouden maar weer thuis is.



Familierechter oordeelt over verkrachting

Hij moet door een familierechter worden berecht. Heel toevallig is de minimumleeftijd voor vervolging via de rechter in de staat New York nog 7 jaar. Maar in de hoofdstad Albany zijn de wetgevers juist bezig de minimumleeftijd voor strafrechtelijke vervolging op te schroeven naar 12 jaar.

‘Absurde’ strafzaak New York

De jongen zou een minderjarige op Thanksgiving Day, 25 november, hebben verkracht. De advocaat die door plaatselijke media werd benaderd, noemt de strafzaak „absurd” en geeft de aanklagers weinig kans van slagen in de rechtszaak. „Op die leeftijd realiseer je je nog niet wat je aan het doen bent. Dus het is absurd om een 7-jarige van verkrachting te beschuldigen. Ze moeten kunnen bewijzen dat hij daadwerkelijk fysiek deze daad begaan heeft en dat lijkt me vrijwel onmogelijk”, zegt Anthony Martone over de opmerkelijke zaak.

Reacties op Twitter

Ook op Twitter weten mensen niet wat ze horen, of lezen over de zaak in New York. „What??!!”, omschrijft iemand z’n gevoel kort maar bondig. En: „7 jaar en een verkrachter… Dat kán gewoon niet.”



