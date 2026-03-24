Vrouwen blijven steeds vaker bewust single

Niet iedereen is happig op het vinden van een nieuwe vlam. De helft (48 procent) van de single vrouwen blijft liever vrijgezel dan dat ze een relatie aangaan. Onder mannen zijn dat er 3 op de 10 (31 procent).

Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel en Libelle, onder bijna 7500 singles en ruim 15.000 mensen met een relatie.

Single vrouwen blijven liever vrijgezel

Onder de mensen vanaf 35 jaar heeft een grote groep (56 procent) relaties afgezworen, onder meer omdat ze al relaties hebben gehad en behoefte hebben aan focus op zichzelf. Voor zowel mannen als vrouwen die liever single blijven zijn onafhankelijkheid en vrijheid belangrijk. Daarbij hebben sommige vrouwen het idee dat ze in hun voorgaande relaties vooral werden gebruikt om te zorgen. De ruime meerderheid van singles (73 procent) zegt geen relatie nodig te hebben om gelukkig te zijn.

👇 Steeds meer alleenstaande huishoudens Sinds 1950 is het aantal alleenstaande huishoudens in Nederland vertienvoudigd, van ongeveer 300.000 naar ruim 3,3 miljoen in 2024. Inmiddels woont bijna 1 op de 5 Nederlanders (18,6 procent) alleen. De verwachting is dat in 2050 bijna de helft van alle huishoudens alleenstaand is.

Ruim de helft (55 procent) van de single mannen vindt het aanbod op de datingmarkt ontmoedigend. Zij vinden dat vrouwen hoge eisen stellen. Onder vrouwen geldt de onvrede over het aanbod voor bijna de helft (47 procent) van de ondervraagden.

Wel zien de singles als nadeel dat de maatschappij is ingericht op mensen met een relatie. Een derde (34 procent) van de single vrouwen en 4 op de 10 (42 procent) single mannen denken dat hun leven makkelijker zou zijn als ze een relatie zouden hebben. Ook is het single leven volgens hen weleens eenzaam en denken ze dat een partner het leven gezelliger kan maken.

Zo denken mensen in een relatie

Mensen in een relatie vragen zich ook weleens af hoe het zou zijn om weer single te zijn. 1 op de 8 (12 procent) vrouwen en 1 op de 14 (7 procent) mannen denken zelfs dat ze dan weer gelukkiger zouden zijn. Ze hebben bijvoorbeeld meer behoefte aan vrijheid, zijn in een sleur beland of balen van de oneerlijke verdeling in het huishouden.

Een kwart (25 procent) van de vrouwen in een relatie heeft het gevoel de kar alleen te moeten trekken binnen hun relatie. Dat geldt ook voor 1 op de 9 (11 procent) mannen. Millennials en Gen Z’ers hebben vaker conflicten over de verdeling van schoonmaaktaken in het huishouden, bleek eerder al.

1 op de 8 (12 procent) mensen in een relatie zouden liever alleen wonen dan samen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat ze in een sleur raken of omdat ze veel behoefte hebben aan ruimte voor zichzelf. De aanhoudende wooncrisis in Nederland dwingt met name jongeren en starters tot het maken van keuzes als noodgedwongen samenwonen.

