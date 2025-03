Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zanger plotselinge TikTok-hit Even aan mijn moeder vragen: ‘Heb die app niet, had geen idee’

Bloem is voor de jonge generaties vooral een fleurig ding dat uit de grond komt of dat goedje waar je brood en koekjes mee bakt. Nu is het echter ook weer de band achter een plotselinge TikTok-hit, Even aan mijn moeder vragen. De zanger van het nummer uit 1980 had werkelijk geen idee, want Joost Timp heeft het social media-kanaal niet.

Op TikTok komen en gaan de hypes razendsnel. Fleetwood Mac maakte het al mee met Dreams, maar het kan ook het geluidje van de vervolgens niet aan te slepen Dubai-reep zijn. Maar vooral oude tot oeroude liedjes trekken vaak spontaan de aandacht. Deze weken is er weer een leuke waar mensen, vaak jongeren met een ouder, veel lol aan beleven. Dit is de echte versie van Even aan mijn moeder vragen van Bloem:

Even aan mijn moeder vragen in de Top 2000

Songs van weleer die via TikTok opnieuw de kop opsteken, zien we in hetzelfde jaar vaak terug in de Top 2000. Dat gold bijvoorbeeld voor Angel Eyes van Abba, Vienna van Billy Joel en Another Love van Tom Odell (wat te maken had met de oorlog in Oekraïne). Of met Even aan mijn moeder vragen hetzelfde gebeurt, is nog afwachten. Misschien is december te ver weg. 2008 was de laatste keer dat Bloem ‘de lijst der lijsten’ haalde (nummer 1237).

De reden achter plotselinge hits op TikTok? Dat weet soms niemand meer. Bij Even aan mijn moeder vragen zou het ontdekken van de mooie openingszin ‘Blonde haren, blauwe ogen, uit een sprookjesboek geslopen’ kunnen zijn. Wie zal het zeggen. De populariteit van het lied is op TikTok sowieso aangewakkerd door het spelletje Hitster, dat gebruikers uitnodigt om een filmpje te maken terwijl er op het lied wordt gedanst. Het kunnen uitbeelden van een deel van de tekst speelt echter ook een belangrijke rol. Bloem zingt namelijk:

Ze drinkt enkel maar limonade

Die ik dan voor haar mag gaan halen

Sigaretten die vindt ze smerig

Popmuziek kan ze niet waarderen

Elke deur hou ik voor haar open

Ik ga zelfs met haar hondje lopen

Zanger zoon van Mies Bouwman

Bloem zong Even aan mijn moeder vragen in 1980 en dat werd, met een 14e plaats in de Top 40, de enige hit van de groep. Ook al wordt het nummer nog in cafés gedraaid, of komt het weleens langs bij bijvoorbeeld Vrienden van Amstel LIVE of De Toppers, het begon meer en meer in de vergetelheid te raken. Zanger van Bloem was Joost Timp, zoon van televisie-icoon Mies Bouwman. Timp is nu 68 jaar en geniet van zijn pensioen.

Hij had werkelijk geen idee van de nieuwe aandacht voor de hit van zijn band. Tegen LINDA. zei Timp: „Ik heb zelf die app niet, ik had geen idee.” Vrienden wezen hem erop. „Ze zeiden: ‘Kijk Joost, wat leuk. Je gaat los op TikTok.’” Ook op Radio Veronica kwam Joost Timp even aan het woord. Hij noemt het feit dat iedereen zijn liedje zingt (en danst) „vooral heel grappig”. „Als ik een voetbalstadion ben, hoor ik het ook, of als ik ergens in de kroeg ben. Of mensen sturen mij appjes dat ze ergens op een festival zijn en dan komt het langs.” Timp zingt overigens al 40 jaar niet meer: „Mijn muzikale carrière duurde een jaartje of vijf. Daarna ben ik bij Endemol in dienst gegaan en daar heb ik twintig jaar gewerkt.”

Jochem Myjer neemt Even aan mijn moeder vragen wel even van hem over:

Even aan mijn moeder vragen krijg je niet meer uit je hoofd

Wie nu op TikTok gaat zoeken, zal Even aan mijn moeder vragen lastig uit z’n hoofd kunnen krijgen. Dat heeft ook te maken met het bekende refrein, al wordt die veel minder in filmpjes gedeeld.

En dit is wat ze zei

even aan m’n moeder vragen

Ik zweer je dat ze dat zei

Ze lachte d’r niet eens bij

Even aan m’n moeder vragen

Dat is toch uit de tijd meid

Je kunt het ook aan mij kwijt

Gaat Joost Timp Even aan mijn moeder vragen nu lekker te gelde maken? Nee, cashen is er niet bij. Integendeel, meldt hij aan De Telegraaf: „Ik ben er al 45 jaar klaar mee.”

