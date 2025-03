Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kritiek, enthousiasme en geruchten: dit weten we over de terugkeer van The Voice of Holland

The Voice of Holland leek even voorgoed van de buis, maar keert toch terug op op de vaderlandse televisie. Wat weten we over het nieuwe seizoen?

The Voice of Holland was ooit een van de grootste kijkcijferhits van RTL.

Wat we weten over de terugkeer van The Voice of Holland

Wat was er in het verleden ook alweer allemaal aan de hand rondom The Voice?

De laatste aflevering van The Voice of Holland dateert uit januari 2022. Het lopende seizoen werd abrupt afgebroken na berichten over seksueel overschrijdend gedrag en machtsmisbruik, vooral aangezwengeld door het online programma BOOS van Tim Hofman. Tegen coaches Ali B en Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en een regisseur zijn aangiftes en meldingen gedaan. Zij werden niet voor hun gedrag in The Voice veroordeeld.

Ook The Voice Kids en The Voice Senior zijn sindsdien niet meer op tv geweest.

Jeroen Rietbergen, Ali B en Marco Borsato Jeroen Rietbergen werd verdacht van een zedenfeit in februari 2018, tijdens de opnames van The Voice. Hij gaf toe zich schuldig te hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, maar zei dat er nooit sprake was geweest van dwang, aanranding of verkrachting. Rietbergen werd uiteindelijk niet vervolgd, wegens gebrek aan bewijs. Ali B werd veroordeeld tot twee jaar cel voor de verkrachting van een vrouw op een schrijverskamp in Heiloo en poging tot verkrachting van zangeres Ellen ten Damme, bij een ander programma dan The Voice of Holland. Marco Borsato werd beschuldigd van seksueel wangedrag achter de schermen. Dat onderzoek leidde vorig jaar niet tot vervolging. De zanger wordt wel vervolgd voor ontucht in een ander zedenonderzoek. Naar verwachting wordt die zaak dit jaar behandeld.

Wanneer begint het nieuwe seizoen van The Voice of Holland?

Het programma staat voor 2026 gepland. RTL bevestigde eind januari dat de voorbereidingen voor de doorstart van The Voice zijn begonnen.

De zender liet weten dat er audities voor nieuwe coaches gaande waren, en dat de inschrijving voor de pre-audities voor mogelijke kandidaten pas van start gaan als die zijn gevonden.

Hoe wordt een herhaling van de misstanden voorkomen?

RTL en producent ITV stelden dat zij, voordat The Voice 2.0 van start zou gaan, uitgebreide gesprekken zouden voeren over eventuele inhoudelijke aanpassingen, het team en over hoe bij het programma een veilige werkomgeving kan worden gegarandeerd.

Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag, heeft aangeboden RTL te adviseren over de sociale veiligheid rond de doorstart van het programma The Voice of Holland.

Wie worden de coaches van The Voice of Holland?

Op dit moment is de grootste vraag wie de rode stoelen gaan vullen. Als het aan Johan Derksen ligt, komt er een frisse, vrouwelijke ploeg. „Als RTL nou wil stunten, dan maken ze een jury met vier vrouwen. Dan sluit je al die geile mannen uit.”

Kijkcijferexpert Tina Nijkamp schreef in januari op Instagram: „Ik krijg dm-berichten dat pre-audities The Voice zijn begonnen in hotelzaaltjes. Ook zou er meer bekend zijn over de presentatie: Chantal Janzen en Jamai. Coaches: Anouk, Rolf Sanchez, Davina Michelle en Duncan Laurence. Geen idee wat hiervan klopt, maar ik vond het te interessant om het niet te delen.” Andere namen die rondzingen zijn René Froger, Suzan en Freek en Ronnie Flex. Zij ontkennen vooralsnog allemaal.

Eind november liet Anouk in RTL Boulevard nog in het midden of ze terugkeert. „Het ligt er echt aan wat het budget is en wie er dan in de stoelen komen te zitten. Ik vind het heel belangrijk dat je een bepaalde chemie met mensen hebt. Ik hoef het niet alleen te bepalen, maar ik wil wel voor mezelf bepalen met wie ik echt niet wil zitten.” Vorige week liet ze aan hetzelfde programma weten dat ze niet is gevraagd.

Zitten mensen überhaupt te wachten op een terugkeer?

Niet geheel onverwacht is er veel kritiek. Advocaat Sébas Diekstra, die meerdere vermeende slachtoffers van misstanden rondom The Voice bijstaat, vindt dat het programma pas kan terugkeren als er grondig onderzoek is gedaan door een onafhankelijke instantie. Diekstra noemt het daarnaast „vrij problematisch” dat er nog oud-deelnemers en medewerkers van het programma zijn die zich volgens hem nog altijd niet durven uitspreken.

Maar niet iedereen is tegenstander van de comeback. Een peiling van EenVandaag uit 2023 liet al zien dat de meeste mensen vinden dat het programma best terug mag keren. Van de vaste kijkers vond 82 procent het ‘geen probleem’, ‘maar’ 13 procent was negatief.

Voormalig roddelkoning Albert Verlinde zei vanochtend in Goedemorgen Nederland dat hij het goed vindt dat het programma terugkomt. Hij vertrouwt erop dat het televisiepubliek openstaat voor een nieuw seizoen. „Je ziet toch dat gezinnen op vrijdagavond graag samen voor de buis willen zitten.” Volgens hem dromen veel jonge mensen nog van een soort carrière in theaterland of televisieland. „Zo’n talentenjacht blijft altijd werken.”



Volgens Anouk is er ook geen reden om het programma van de buis te houden. „Ik begrijp het wel, het is natuurlijk een goed bekeken programma. Kom op zeg! Dat een paar gasten hun lul niet in hun broek kunnen houden, betekent niet dat het hele programma niet meer door kan gaan. Dat is toch crazy?”, zei ze in RTL Boulevard.

