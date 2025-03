Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ombudsman: ‘Asielwetten vergelijkbaar met toeslagenaffaire en situatie in Groningen’

Begin deze maand stemde de ministerraad definitief in met de omstreden wetten van asielminister Marjolein Faber. De Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, noemt de wetten in EenVandaag een „voorbeeld van onbehoorlijk bestuur”, en te vergelijken met de toeslagenaffaire en de situatie in Groningen.

De ministerraad stemde in na enkele ‘verduidelijkingen’ in de toelichting en ondanks veel kritiek van de Raad van State op de plannen van de PVV-bewindsvrouw. De Raad van State adviseerde om deze niet zonder aanpassingen naar de Tweede Kamer te sturen. Faber heeft onder andere de juridische toelichting aangepast, maar die veranderen volgens haar niets aan de inhoud van de wetten.

De mededeling dat ze het kritische advies van de Raad van State terzijde legde en Fabers debatstijl leidde tot veel irritatie bij oppositiepartijen. Haar ministerschap lijkt te worden getekend door relletjes. Ook de uitspraken van Faber over de Oekraïense president Zelensky, die volgens haar niet democratisch verkozen zou zijn, vielen in slechte aarde in Den Haag.

Asielwetten Faber Er komt onder meer een tweestatusstelsel voor asielzoekers, asielvergunningen voor onbepaalde tijd worden geschrapt en gezinshereniging wordt beperkt. Doel van de wijzigingen in het asielbeleid is om te zorgen dat er minder nieuwe asielzoekers en hun familie naar Nederland komen.

VluchtelingenWerk Nederland noemde het „onverantwoord” dat de ministerraad heeft ingestemd met de asielwetten, en was „diep teleurgesteld” dat de wetten ongewijzigd zijn gebleven. Asieladvocaat Wil Eikelboom vond het „verbijsterend” dat de ministerraad heeft ingestemd. „De Raad van State heeft in feite gezegd dat het de instroom van asielzoekers niet inperkt en het de druk op de asielketen alleen maar vergroot.”

Nationale Ombudsman over asielwetten

Ook ombudsman Van Zutphen is vernietigend in zijn oordeel. „Welke politieke kleur je ook hebt, je moet hiervan zeggen: dit levert onbehoorlijk bestuur op. Iedereen ziet dat er iets wordt bedacht dat niet gaat werken. Dat het toch wordt doorgezet, vind ik ernstig”, stelt Van Zutphen bij EenVandaag.

Hij denkt dat deze wet ‘de problemen’ in bijvoorbeeld Ter Apel niet gaat oplossen. „Ik ga er niet over of er minder mensen naar Nederland moeten komen, maar als je dat wilt, moet je het wel op een behoorlijke manier aanpakken.”

Hij moet denken aan aan de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. „Het lijkt erop dat we daar niet van hebben geleerd. We zien dezelfde dingen terug: mensen moeten nu al lang wachten, en je weet al dat het systeem nog meer gaat vastlopen. Ik wil geen ramp na de ramp veroorzaken.”

Faber is onverstoorbaar. „Ik ga gewoon door”, reageert ze voor de camera’s van het programma.

Reacties