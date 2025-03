Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mandy over het misbruik door haar opa in Het Mooiste Meisje van de Klas: ‘Heb me zo geschaamd’

Mandy was niet alleen „het mooiste, maar ook verreweg het braafste meisje van de klas”, volgens presentator Jaap Jongbloed. Niemand kon vermoeden dat ze een duister geheim met zich meedroeg. Ze vertelt erover in de nieuwste aflevering van Het Mooiste Meisje van de Klas.

Het Mooiste Meisje van de Klas, over ‘de knapste waarop iedereen verliefd was’, heeft vaker een dramatische levenswending. Zo werd Marjoleins vader vermoord en kwam haar zoon om bij het surfdrama, en overleed het pasgeboren zoontje van Anne Marie.

Mandy in Het Mooiste Meisje van de Klas

Mandy had als kind een goede band met haar opa en ging daar regelmatig naartoe. „We waren bijna een soort vrienden”, legt ze uit. Op een gegeven moment begon hij haar op een verkeerde manier aan te raken. „Het eerste moment was echt heel duidelijk, omdat hij het benoemde. Hij zei: ‘Dit mag niet van de politie, en als dit ooit uitkomt gaan wij samen de gevangenis in’. Ik was heel klein, dus ik had geen idee wat hij deed, maar ik wist wel dat hij iets deed dat niet goed was.”

Het begon heel geleidelijk. „Ik lag op zijn schoot en zijn hand via mijn rug ging langzaam mijn onderbroek in. Ik verstijfde en dacht: dit mag ik nooit tegen iemand zeggen.” Ze was toen acht jaar oud.

Stapsgewijs ging het steeds verder, waarbij haar opa haar het gevoel gaf dat ze niets was zonder hem. „Zo indoctrinerend dat ik echt het gevoel heb gehad dat het mijn fout was, dat ik degene was die hem heeft uitgelokt, dat ik degene was die het wilde. Daardoor heb ik me zo schuldig gevoeld en me zo geschaamd.” Ze praat liever niet letterlijk over de details. „Maar is ver gegaan. Het begon met aanrakingen en eindigde in verkrachtingen.”

Voor het eerst aan iemand verteld

Op een gegeven moment kon ze het niet meer voor zich houden. „Het moest eruit.” Ze vertelde een vriendin dat ze werd aangeraakt door haar opa. Daar had ze meteen spijt van. „Waarom zeg ik dit? Het werd voor het eerst werkelijkheid en dat was heel eng. Ik wilde niet dat ze het verder ging vertellen en heb gezegd dat ik het had verzonnen, omdat ik zó bang was voor de gevolgen. Het was altijd tussen mij en mijn opa. Voor mijn gevoel was het niet echt, want het was in de wereld van mijn opa en ik.”

Haar vriendin reageert geschrokken en stelt voor naar de vertrouwenspersoon te gaan. Die staat erop dat Mandy’s ouders het te weten krijgen. „Dat was mijn grootste angst. Om mijn ouders te verliezen, maar ook om ze pijn te doen. Voor mijn gevoel had ik het allemaal veroorzaakt.”

‘Wereld stort in’

Uiteindelijk hebben ze het tegen Mandy’s ouders verteld. „We kregen te horen: ‘Weet u dat uw dochter seksueel misbruikt wordt? Door uw vader’”, weet haar moeder nog. „Het was alsof er een gat onder je vandaan werd geslagen. Dat was niet te bevatten”, vertelt haar vader.



„Verschrikkelijk”, zegt Mandy’s moeder. „Je wereld stort volledig in. Het is jouw vader, hè? Die jij moet kunnen vertrouwen. Ik heb haar op schoot getrokken en gezegd: ‘Mandy, wat er ook gebeurt verder, het ligt niet aan jou. Het is niet jouw schuld’.”

Volgens mij heeft hij zich geen moment schuldig gevoeld.

Confrontatie met opa

De ouders van Mandy gaan gelijk naar hem toe om hem te confronteren. „Hij deed open en zei: ‘Hak mijn handen er maar af, het klopt.’ Op dat moment was het mijn vader niet meer. Er ging een knop om in mijn hoofd.” Voor Mandy was het fijn dat hij toegaf. „Omdat je ook aan jezelf gaat twijfelen of het wel echt waar is. Is het niet gewoon een nachtmerrie geweest al die jaren?”



Mandy deed – ondanks dat haar familie erop hamerde – niet meteen aangifte. „Ik kon dat niet. Mijn opa was mijn alles. Hij had mij zo van hem gemaakt. Als ik aangifte deed, was dat verschrikkelijk voor hem. Ik vond hem in het begin heel zielig. Waarom zou ik aangifte doen, als ik de hoer was, als ik diegene was die het uit heeft gelokt?”

In de jaren erna gaat het slecht met Mandy. Ze bekent liever dood willen. Uiteindelijk vindt ze toch de kracht om aangifte te doen. Sommige familieleden hadden daar moeite mee en zaten in de rechtszaal aan haar opa’s kant. „Mensen vinden het moeilijk om iemand ze lief vinden, te zien als een dader.”

In de rechtszaal bekent hij alles. „Volgens mij heeft hij zich geen moment schuldig gevoeld”, zegt Mandy’s vader. „Dat vind ik zo’n vreemde kronkel in zijn hoofd.” Hij wordt veroordeeld tot 30 maanden cel. „Op dat moment zei de rechter: ‘Jij bent schuldig’, en dat is heel belangrijk om te horen.”

Mandy over toekomst in Het Mooiste Meisje van de Klas

Hierna probeert Mandy haar leven zo positief mogelijk op te pakken. Ze volgt therapie en begint aan een musicalopleiding, waar ze een solovoorstelling over misbruik maakt. Als ze door corona niet kan optreden, besluit ze een stichting op te richten die zich richt op het bespreekbaar maken van seksueel misbruik.

De liefde heeft ze even op een laag pitje gezet. „Ik denk dat daar binnenkort weer ruimte voor is. Ik was heel erg bezig met daten en datingapps, maar ik merk dat daar nog zo’n onzekerheid, of bepaalde overtuigingen zitten. Dat moet ik eerst aanpakken voor ik verder kan. Het binden, dus de sleutel naar mijn hart vinden, en ook om geen oordeel te hebben dat ik dus verliefd mag worden, dat ik mag genieten van intimiteit, dat heeft hij wel echt kapot gemaakt.”

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

Je kunt Het Mooiste Meisje van de Klas terugkijken via NPO Start.

Reacties