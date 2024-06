Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gaf Joost Klein een Songfestival-boodschap op Pinkpop? ‘Why the fuck not 2025’

Joost Klein heeft vanmiddag de tweede dag van Pinkpop afgetrapt. De Friese artiest stond met zijn iconische blauwe schouderpak op het podium en begon met zijn songfestivalhit Europapa. Klein gaf nog een boodschap mee, waar AVROTROS niet op wil reageren.

De artiest trad bijna een uur op. Hij eindigde zijn set met een alternatieve remix van Europapa en de woorden: „Why the fuck not 2025!”

Joost Klein op Pinkpop

Klein oogde emotioneel en bedankte het publiek en zijn crew voor alle steun: „Netherlands, I am speechless”, zei hij, „Zonder deze mensen, de band en de mensen om mij heen, was er ook geen Eurovisie geweest. Er hebben zoveel mensen zo hard gewerkt, maandenlang, iedereen!” Daarna zong hij een nummer dat hij naar eigen zeggen ook voor het Eurovisie Songfestival had geschreven, The Bird Song.

AVROTROS reageert niet op het optreden van Joost Klein op Pinkpop en zijn opmerking „why the fuck not 2025″. Dat laat een woordvoerder aan het ANP weten. Ook het management van Joost Klein laat desgevraagd weten „niets te melden te hebben”.

Eurovisie Songfestival deelname onduidelijk

Het is niet duidelijk of Klein hiermee doelde op een nieuw optreden op Pinkpop of een mogelijke nieuwe deelname aan het Eurovisie Songfestival. Klein werd gediskwalificeerd voor de finale van het Eurovisie Songfestival vanwege een incident achter de schermen met een cameravrouw. Justitie in Zweden heeft de zaak in onderzoek.

Het is overigens nog niet zeker of Nederland volgend jaar meedoet aan het Eurovisie Songfestival. De Nederlandse delegatie wil eerst zien dat EBU, de organisatie die het songfestival organiseert, veranderingen doorvoert. „Tot het moment dat AVROTROS vertrouwen heeft dat structurele aanpassingen genomen worden om de artiesten en hun muzikale boodschap weer centraal te stellen, houden we deelname aan het Songfestival in beraad”, liet AVROTROS eerder weten.

Pinkpop line-up

De artiest werd op het laatste moment aan de line-up van Pinkpop toegevoegd. Het was niet de eerste keer dat de songfestivaldeelnemer in Landgraaf te horen was. In 2022 stond Klein ook al op het festivalpodium.

