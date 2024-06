Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Peiling geeft aan: ‘Enthousiasme over nieuw kabinet afgenomen’

Een maand na de presentatie van het hoofdlijnenakkoord is de tevredenheid met het aanstaande kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB afgenomen: van 50 procent naar 39 procent. Vooral VVD- en NSC-kiezers zijn nu minder enthousiast. Hun vertrouwen in dit kabinet is nog lager, blijkt uit een peiling van Ipsos I&O.

De nieuwe ministers zijn veel onbekender dan die van Rutte IV, maar worden gemiddeld niet veel lager gewaardeerd.

Waardering nieuw kabinet

PVV-ministers Barry Madlener en Marjolein Faber worden wel erg laag gewaardeerd. Beoogd premier Schoof krijgt echter het voordeel van de twijfel, blijkt uit de cijfers. Grote gevolgen voor de electorale verhoudingen heeft dit alles niet, al lijkt het CDA van Henri Bontenbal aan een opleving bezig.

Dit blijkt uit onderzoek van Ipsos I&O, uitgevoerd in het I&O Research Panel. In totaal werkten 1979 Nederlanders van 18 jaar of ouder mee aan het onderzoek.

Toe- en afnemend enthousiasme

Het meest enthousiast zijn nog steeds kiezers van BBB (kiezers die nu op deze partij zouden stemmen: 86 procent is tevreden). Onder de huidige PVV-kiezers nam het enthousiasme wat af (van 92 procent naar 81 procent). Maar vooral VVD-kiezers (van 77 procent naar 59 procent) en NSC-kiezers (van 78 procent naar 69 procent) zijn nu minder tevreden.

Kiezers van de meeste oppositiepartijen waren niet tevreden met het nieuwe kabinet en zijn dat nog steeds niet. Maar in vergelijking met kabinet Rutte III en IV zijn kiezers nog steeds iets tevredener, geeft Ipsos I&O aan. Ook het aandeel dat vertrouwen heeft in het nieuwe kabinet daalde: van 35 naar 30 procent.

Aanstaande premier

Hoe zit het met het vertrouwen in de aanstaande premier, Dick Schoof, volgens Ipsos I&O? Hij wordt beoordeeld met een „keurige” 6,7. Maar hem goed kennen, dat is nog niet het geval. Nu kent slechts 44 procent beoogd premier Dick Schoof.

Vorige Volgende

Reacties