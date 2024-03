Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze zomer naar een festival? Dan mag je alweer dieper in de portemonnee tasten

Slecht nieuws voor iedereen die deze zomer naar een festival wil: de prijzen voor tickets zijn opnieuw flink duurder geworden. De meeste meerdaagse Nederlandse festivals hebben de ticketprijs voor hun aankomende editie verhoogd. Vergeleken met 2023 zijn de kaartprijzen gemiddeld bijna negen procent hoger. Vooral de hogere loonkosten zijn de boosdoener.

Vorig jaar klonk hetzelfde liedje.

Opnieuw meer betalen voor een festival

Dat je dit jaar je portemonnee mag gaan trekken, blijkt uit een inventarisatie van persbureau ANP. Hierin zijn 24 festivals opgenomen. Het persbureau vergeleek de reguliere prijzen, inclusief servicekosten en waar mogelijk inclusief camping. Waar er verschillende opties waren, zoals early bird, regular en late, dan is er gekozen voor regular.

Het driedaagse Paaspop, dat vandaag in Schijndel het festivalseizoen aftrapt, verhoogde de prijs voor een weekendkaart met camping met dertig euro naar 233,50 euro. „In verhouding is het voor een driedaags festival niet veel geld”, reageert festivaldirecteur Peter Sanders, die ook aangeeft dat een groot deel van de kaarten voor het uitverkochte festival in de early bird-fase voor een lagere prijs is verkocht.

Sanders zegt dat de almaar stijgende prijzen voor onder meer beveiliging en personeel schuldig zijn aan de prijsstijging. „De meeste festivals klagen daarover, en terecht. Ik besprak onlangs ons mobiliteitsplan en alleen daarvoor zijn we al een half miljoen euro kwijt.”

MOJO: ‘Minimumloon is verhoogd’

Ook onder meer Pinkpop, Zwarte Cross en Mysteryland zijn duurder uitgevallen, net als de door MOJO georganiseerde festivals Lowlands en Down The Rabbit Hole. Een kaart voor Lowlands kost dit jaar 325 euro, 25 euro meer dan vorig jaar. Down The Rabbit Hole deed 15 euro op de prijs van 2023 en kost nu 270 euro.

Met name de stijging van loonkosten heeft ervoor gezorgd dat de ticketprijs is opgedreven, verklaart Bente Bollman van MOJO. „Het minimumloon is afgelopen jaar verhoogd, net als veel cao-lonen. Daarnaast zijn ook de gages voor artiesten toegenomen. Voor grotere acts concurreren we wereldwijd, bijvoorbeeld ook met festivals in Azië en Amerika; artiesten kunnen op één moment maar op één plek zijn en zijn in die zin een schaars goed geworden.”

Het tiendaagse Terschellinger theaterfestival Oerol heeft de prijs voor een toegangsbandje dit jaar met 5 euro verhoogd naar 47,50 euro. „Sinds de coronatijd zijn de vaste kosten enorm toegenomen, soms met wel twintig procent”, zegt Carola Poleij namens het festival. „Denk aan simpele dingen, zoals het huren van Dixies, maar ook personeelskosten.”

Om de kosten toch te drukken, werkt het festival samen met andere evenementen op het eiland, zoals het filmfestival en de marathon. „We schaffen dingen gezamenlijk aan, en dat scheelt in de kosten en is bovendien duurzamer”, zegt Poleij.

Niet alle festivaltickets duurder

Overigens hangt niet aan alle festivals een hoger prijskaartje. Onder andere Milkshake, Concert at Sea en Dauwpop verhoogden hun prijzen niet of nauwelijks. Een kaart voor het laatstgenoemde evenement in Hellendoorn kost dit jaar 149,50 euro, op enkele tientallen centen na vergelijkbaar met vorig jaar.

„We zitten er strak bovenop en proberen het slim aan te pakken. Bijvoorbeeld door dingen lokaal te huren en meerjarendeals te sluiten”, legt festivaldirecteur Rob Telgenkamp uit. „We zitten sinds drie jaar ook in een transitie van een eendaags naar een tweedaags festival, dus we willen mensen ook uitnodigen te komen. We willen het festival vooral laagdrempelig en sympathiek houden.”

