Joost Klein haalt uit naar Eurovisie Songfestival en Canadezen zingen Europapa luidkeels mee

Joost Klein heeft zijn eerste buitenlandse optreden na het Eurovisie Songfestival-debacle achter de rug. De artiest speelde gisteravond op een festival in het Canadese Vancouver.

Voor Klein was het de tweede keer dat hij optrad sinds zijn diskwalificatie op het songfestival na een vermeend incident achter de schermen. Een week eerder trad hij op het festival Freshtival in Enschede op.

Joost Klein in Canada

Aan de andere kant van de oceaan is het publiek ook bekend met zijn hit Europapa, zo is te zien op beelden op sociale media. Klein speelde zo’n twintig minuten tijdens een benefiet van rapper bbno$ in Stanley Park. „We zijn de meest random act op dit festival”, zei de Fries onder meer. Ook zei hij dat dit de eerste keer was dat hij in Canada optrad.

De zanger begon zijn optreden met een Engelstalig nummer, maar liet voor de rest vooral zijn Nederlandstalige liedjes horen, waaronder een remix van Europapa. Op beelden is te zien dat het publiek luidkeels meezingt met het refrein.



Ook haalde hij uit naar het Eurovisie Songfestival. „Fuck Eurovision“, riep hij, zo is te zien op beelden op sociale media. Het is de eerste keer dat Klein in het openbaar een opmerking maakt over het songfestival nadat hij tweeënhalve week geleden werd gediskwalificeerd.



Vorige week zondag, toen hij voor het eerst weer optrad in Enschede, zweeg Klein er juist bewust over. „Ik weet dat iedereen wacht tot ik iets ga zeggen, maar ik zeg alleen liefde”, zei hij toen in het Engels. Ook postte Klein een boodschap op Instagram. Love always wins was te lezen in zijn boodschap. Overigens sloot hij dat optreden wel af met The Winner Takes It All van ABBA (die het liedjesfestijn vijftig jaar geleden wonnen).

Incident nog altijd onduidelijk

Na twee weken is het nog altijd gissen wat zich precies in Malmö heeft afgespeeld. Hij zou na de tweede halve finale een dreigende beweging naar een cameravrouw hebben gemaakt. Volgens zijn advocaat heeft Klein alleen haar camera weggeduwd, maar zich niet schuldig gemaakt aan bedreiging.

Ondanks de diskwalificatie van Klein, wordt Europapa wereldwijd massaal omarmd. Het nummer staat op Spotify al twee weken bij de honderd best beluisterde liedjes wereldwijd.

