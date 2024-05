Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Makers van New Kids Turbo nu in de bios met Krazy House en internationale filmsterren

Soms denk je ‘huh, wat?’ als er een nieuwe film in de bioscoop verschijnt. Dat gebeurde onlangs nog bij de eerste berichten over Krazy House, de Nederlandse komedie die vanaf morgen te zien is. Nou ja, Nederlands… We hebben het hier wel over de makers van New Kids en New Kids Turbo, maar ook over enkele internationale filmsterren.

Hoe dat toch allemaal zit? Hier lees je wat leuke feiten die je ‘moet’ weten over Krazy House.

Het verhaal van Krazy House

Eerst even het verhaal van Krazy House natuurlijk. Wat voor gekkigheid in een huis ga je krijgen? Krazy House vertelt het verhaal van de christelijke huisman Bernie en zijn Amerikaanse sitcom-gezin in de jaren 90. De familie bestaat verder uit carrièrevrouw Eva en tieners Sarah en Adam. Wanneer hun huis ongevraagd verbouwd wordt door Russische klusjesmannen, die criminelen blijken te zijn op zoek naar een verborgen fortuin, moet vader Bernie zichzelf vermannen om zijn gezin te redden. Langzamerhand wordt hij daarbij tot waanzin gedreven.

Mijmeren over New Kids

Steffen Haars en Flip van der Kuil zijn de makers van deze knotsgekke Krazy House. Oh melancholie, want het doet je meteen terugdenken (of verlangen) naar hun New Kids en New Kids Turbo. Zonder Turbo was het de zo geliefde serie tussen 2007 en 2009, met Brabantse typetjes die iedereen begon na te doen. Mét Turbo werd een diamanten film gescoord met 1,1 miljoen bezoekers in Nederland. In deze film raakten de twintigers uit Maaskantje hun baan en uitkering kwijt en daarmee, regie- en schrijversduo Haars en Van der Kuil had een vooruitziende blik, besloten zij nergens meer voor te betalen. Eigenlijk waren de new kids dus de eerste autonomen.

Alicia Silverstone in Krazy House?

Wie maandagavond toevallig langs Tuschinski in Amsterdam wandelde, had zomaar Alicia Silverstone op de rode loper kunnen zien staan. Vandaar die ‘huh, wat?’ uit het intro… Halverwege de jaren 90 werd Silverstone een wereldwijd tieneridool door haar optredens als schoolmeisje in videoclips van de rockband Aerosmith. Ze was ook zo’n typische Californische tiener in de film Clueless, waarmee deze internationale ster een American Comedy Award in de wacht sleepte. Later was Alicia Silverstone ook te zien in Batman & Robin.

De afgelopen twintig jaar was deze dierenrechten- en milieuactivist vooral in onafhankelijke tv- en filmproducties en op het toneel te zien. Maar jawel, voor Krazy House werd zij toch maar mooi gestrikt. Alicia Silverstone, de moeder en carrièrevrouw in de film, deelde haar aanwezigheid bij de première in Amsterdam met haar 2,7 miljoen volgers.



En wie hebben we daar nog meer?

Qua internationale filmsterren houdt het in Krazy House niet op bij alleen Alicia Silverstone. Steffen Haars en Flip van der Kuil haalden ook Nick Frost en Kevin Connolly binnen. Frost, bekend van hits als Shaun of the Dead en Hot Fuzz, speelt de vader. Connolly is de neurotische manager Eric Murphy in HBO-hit Entourage, maar kroop voor Krazy House in de rol van Jezus. De regisseurs noemen het strikken van de drie grote namen een droom die uitkwam.

Doen er geen Nederlandse acteurs mee dan?

Jawel, de rest en niet zomaar wat namen. Gaite Jansen speelt de dochter van het gezin bijvoorbeeld. Nu kunnen we Jansen door haar grote aandeel in de serie Peaky Blinders met gemak ook internationale ster noemen natuurlijk. De overige Nederlandse inbreng komt van Jacob Derwig, Chris Peters (Een Moord Kost Meer Levens), Walt Klink en Matti Stooker.

Leuk feitje nog voor Gaite Jansen die ze in haar zak kan steken: in werkelijkheid is de actrice 32 jaar, maar in Krazy House speelt zij een tiener.

Nog even terug naar Maaskantje

Nu we het eerder toch over New Kids hadden: hoe zou het nu met die ‘wereldberoemdste snackbar van Brabant’ zijn? We hebben het dan natuurlijk over dat – excuus – gore ding, snackbar ‘t Pleintje in Maaskantje. Vier jaar geleden moest hij met de grond gelijk worden gemaakt. Hoewel goor, was ‘t Pleintje zo geliefd dat er een protestactie ‘ter behoud’ op gang kwam. De reddingsactie mocht niet baten, want 30 januari 2020 was het voorbij. De eigenaresse die een nieuw kipcorn- en kroketwalhalla op dezelfde plek liet neerzetten, reageerde met Hollandse nuchterheid: „Ik kan er niet wakker van liggen.”

