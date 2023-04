Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Film over Antoon: ‘Dan ben je 20, twee keer een volle Ziggo Dome, maar mijn moeder in een kist’

Maan gaat als een raket, schreef Metro ooit. Maar welke kwalificatie je Antoon dan zou moeten geven… Zijn carrière van drie jaar ging in elk geval snel en bijzonder genoeg om er een anderhalf durende film aan te wijden. Engel is vandaag en zondag in de Nederlandse bioscopen te zien. Wij bekeken hem alvast en schoven bij de Noord-Hollander aan.

Dat deden we als Metro al eerder. Vorig jaar maart spraken we Antoon in het Noord-Hollandse dorpje Midwoud (later in het jaar verhuisde hij naar Amsterdam-Zuid). We troffen een kamer vol gouden en platina platen die niet aan de muur hingen, maar tegen de wanden stonden. Omdat Antoon (geboren als Valentijn Verkerk) ook produceert, stond onder meer de eerdergenoemde Maan er ook tussen. Leven was goed voor een blinkende oorkonde. Het ging in die tijd al hard met Antoon, maar een jaartje later zijn we hits, twee uitverkochte Ziggo Domes en dus die lange documentaire van dit weekend verder.

Antoon in een helikopter

Wie Engel gaat zien, wordt meegenomen naar die twee uitzinnige Ziggo Dome-concerten in zijn huidige woonplaats. Dat is de rode draad, maar we zien ook tal van gesprekken en – leuk! – heel veel oude beelden van een jonge Antoon. Zoals Antoon met zijn moeder Heleen, die na een slopende ziekte en kort na het eerste succes van haar zoon, helaas overleed. In het jaar van haar dood stond Antoon voor het eerst in een uitverkocht Paradiso. Heleen is natuurlijk die engel. We zien ook zijn vader en manager Justus, oma, zussen en mensen met wie Antoon veel werkt, zoals Big2 en Ronnie Flex. De tijd dat hij als tiener vijf jaar lang met een dj-set door het land trok en twee rigoureuze beslissingen nam. Eén: dj-set aan de kant en de weg van zanger, singer-songwriter en producer kiezen (eerst tot verdriet van zijn vader). Twee: het vwo vaarwel zeggen om als jongste leerling ooit naar de Herman Brood Academie in Tilburg te gaan. We mogen Antoon inmiddels geen hiphopper, maar hippopper noemen.

En de gekheid, de soms complete gekheid rond zijn persoon. Zoals afgelopen zomer, toen dat Midwoud, van het eerste Metro-gesprek, hem voor een optreden op het plaatselijke Snertpop wilde hebben. Antoon kwam… per helikopter. De 21-jarige legt het bij het nieuwe gesprek, nu in Amsterdam-Noord, meteen en haast verontschuldigend uit: „Ik kon het festival qua tijd gewoon niet halen. Toen zei de organisatie ‘okay, dan fiksen we een helikopter’. Niet omdat ik dat wilde hoor, haha.”

Van A tot Z bij Engel betrokken

Zelf noemt hij de documentaire ‘wel lachen’. Het is een beetje een stopwoordje, want het is bij Engel niet alleen maar lachen natuurlijk. Wat gaat er in zijn hoofd om als hij anderhalf uur naar het inmiddels bizarre leven van zichzelf zit te kijken? „Ik moet zeggen dat ik erg bij het proces van het maken van Engel betrokken was. Mijn vader (Justus, red.) ook, maar niemand van het team was en is zo perfectionistisch als ik. Ik was niet over alles meteen tevreden, of het nou om scène-keuzes, het mixen, de interviews, de montage of wat dan ook was. Interviews van twee uur hebben we helemaal opnieuw gedaan… Mensen zullen best geïrriteerd van me zijn geraakt. Het zorgde er echter voor dat toen ik de film eenmaal keek, ik er zelf tevreden over was. Ik was zo betrokken, dat het niet eens meer gek was om het te zien. Door alle oude beelden vind ik Engel heel authentiek geworden, dicht bij mezelf. Engel is wie ik ben.”

Hij kent zichzelf behoorlijk goed, laat hij in de film zien. Antoon zegt daarin: „Ik ben niet zo van het vol van mezelf zijn, maar ik ben in één ding heel goed: liedjes maken. Weet ik zoiets, dan moet daar de main focus op.” Goed liedje of niet, een gelukje hielp hem ook op weg. Enkele meiden uit Groningen zorgden er voor dat Hyperventilatie een van de grootste TikTok-trends van 2021 werd.

🏆 Hits en titels Antoon heeft inmiddels enorme hits als Hyperventilatie, Vluchtstrook, Hallo, Hotelschool en Meteoriet op zijn naam staan. Onlangs kwam Roddels uit, een samenwerking met Frenna. Zijn eerste album heet De Nacht Is Van Ons. Antoon was de meest gestreamde Nederlandse artiest van 2022, werd genomineerd voor MTV EMA Best Dutch Artist en kreeg een Top 40 Award Beste Artiest. 2023 startte met een Edison in de categorie Pop.

Antoon en zijn benen op de grond

Sinds het gesprek met Antoon in maart 2022, is zijn populariteit alleen maar verder geëxplodeerd. Dat lag niet aan Metro, laten we dat gelijk maar melden, maar helemaal aan Antoon zelf. Verkoop de Ziggo Dome maar eens uit als je 20 jaar bent. En toch, de West-Fries van weleer zit nog in hem. „Wat er sinds die meeting is gebeurd, heeft als mens veel met me gedaan hoor. Maar ik ben behoorlijk bezig geweest om met beide benen op de grond te blijven staan. Dat is toch die polder-mentaliteit: gewoon een beetje normaal doen, op tijd slapen en niet zeiken weet je? Het nachtleven heeft me als artiest nooit te pakken gekregen. Misschien koop ik weleens wat wat ik eerder niet kon kopen, maar dure auto’s en hele dure kleding? Nee hoor, geen gekke uitgaven waar ik later spijt van krijg.”

Ik ben niet zo van het vol van mezelf zijn, maar ik ben in één ding heel goed: liedjes maken.

Wie Engel bekijkt, ziet wel een intens gelukkige vent als hij voor opkomst in z’n eentje op een trap van de Ziggo Dome staat. Duizenden smartphones geven licht en 17.000 fans schreeuwen (en dat twee dagen achter elkaar). Niks geen ‘strak van de spanning’, maar een enorme glimlach. „Ja, die voelde ik wel”, blikt hij op dat moment terug. „Je ziet even één diepe zucht. Maar net als bij de film ben ik ook zo betrokken geweest bij die grootste concerten die ik heb gegeven.”

„Alles moet nu eenmaal zoals ik het in m’n hoofd heb. Dat zorgt ervoor dat er niets gebeurt wat ik niet weet, tenzij het iets extern is natuurlijk. Er kan eigenlijk niets gebeuren. Dus ik stond op die trap met het idee van ‘ik kan dit en ik hoop dat die mensen in de zaal het leuk hebben’. Maar geloof me, ik was ook trots. De eerste avond voelde als mijn examen, de tweede als de diploma-uitreiking. Die uitspraak kan ik tegenover de mensen die de eerste dag in de Ziggo Dome waren eigenlijk niet maken, maar gelukkig heb ik veel reacties gehad dat ook zij het heel vet vonden.”



Ook Big2, Twan van Steenhoven van The Opposites, staat bij het concert met een glimlach van oor tot oor als een schaduw in beeld (duet Leuk). Antoon: „Twan was emotioneel. Om het idee dat ik hem als leraar van de Herman Brood Academie op mijn 17e uit een studio heb getrokken. Dat ik hem toen heb aangesproken en dat we nu samen voor al die duizenden mensen stonden. We konden het amper plaatsen. Maar ook Twan heeft een grote stap gemaakt. Toen ik hem leerde kennen had hij geen kinderen, nu heeft hij er twee en is hij een vader met al z’n verantwoordelijkheden.”

Zure reacties

Dat Antoon positieve maar ook zure reacties op zijn docu kreeg, kan hij inmiddels naast zich neerleggen. Hij kreeg ze wel mee: „Dan lees ik comments, misschien van wat oudere mensen, van ‘wie zit er nou te wachten op een documentaire over iemand met zo’n korte carrière?’ Ze denken dat ze niets te zien krijgen. Zelf vind ik het leuk dat we zo vroeg begonnen zijn… Ach, waar heb ik het ook over. Er zijn vierduizend positieve comments en tien negatieve en die ga ik dan hier zitten benoemen. Ik snap dat mensen zien dat ik een korte carrière heb, maar ik heb vanaf het moment dat helemaal niemand me nog kende al gefilmd. Dus je ziet drie jaar lang mijn leven voorbij komen. Drie jaar waarin veel bijzonders is gebeurd en daar ben ik trots op. Ik heb altijd gezegd dat mijn carrière zou lukken en nu is dat zo.”

Antoon en zijn moeder Heleen

Dat hij meer verantwoordelijk werd na het overlijden van zijn moeder Heleen, dan zal die carrière een zetje hebben gegeven. Daar is Antoon wel van overtuigd. „Maar de stroomversnelling liep al terwijl zij terminaal ziek was.” Heleen kreeg nog mee dat haar zoon een eerste hit scoorde met Hyperventilatie voor zij het aardse verliet. Antoon schreef over haar ook een song, Onweer. In de film zie je hem dat zingen, terwijl Heleen met Antoon op schoot op LED-schermen over de volle breedte van de Ziggo Dome te zien is. Het komt duidelijk aan bij zijn fans. Engel is daarmee een mooi eerbetoon aan zijn moeder en de titel spreekt natuurlijk boekdelen. Aangrijpend: „Dan ben je 20, twee keer een volle Ziggo Dome, maar mijn moeder in een kist.”

Er is nog een Engel, de oma van Antoon. Zij leeft gelukkig nog en de artiest geniet ervan („bij haar hoeft en moet niks, ik kan gewoon mijn schoenen uitgooien. Ergens anders wordt altijd iets van me gevraagd”). Over zijn schat, die regelmatig met Antoon aan de keukentafel in de film te zien is: „Wat een goeie mentor voor mijn eigen mentor is zij geweest. Je kunt wel zeggen dat zij en ook mijn overleden opa Antoon, verantwoordelijk zijn voor hoe mijn vader mij heeft opgevoed. Op opa’s sterfbed heb ik hem nog net verteld dat ik dit allemaal ging starten. Dat ik een carrière als Antoon startte.”

Zoeken naar het unieke talent van een kind

Die opvoeding is duidelijk, als je Engel bekijkt. Een opvoeding die niet iedereen zal liggen, waarbij het gaat om ‘als je iets gaat doen, dan doe je het goed ook’. Dat zien we ook bij Antoons zussen, Anneleen en Josefien. De eerste, iets ouder, wilde zwemmen en dat gaat dan volle bak ook. Trainen om 6.00 uur ‘s morgens, maar met de volle 100 procent steun van de ouders. Vader Justus legt het in de film uit: „Ga als ouder op zoek naar het unieke talent van je kind. Dan valt er soms iets af, of zet iets anders door.” De Verkerkjes zijn er in ieder geval niet slechter van geworden.

Na de Ziggo Dome – stelt Antoon in de film – wilde de populaire man de boel ‘eerst eens relativeren’. Daarna zou de vraag ‘wat nu?’ weleens komen. Heeft hij zichzelf die vraag inmiddels gesteld? „Ik vind het moeilijk om die vraag te beantwoorden. Eerlijk gezegd is het nu meer van: ik blijf gewoon doen wat ik tof vind. Dan zie ik wel waar het me brengt. De Ziggo Dome is namelijk nooit een droom van me geweest, of in elk geval geen doel. Ik ben mijn carrière nooit gestart met het idee dat ik wilde eindigen in ‘de Ziggo’. Ik ben ambitieus, maar ik wilde leuke dingen doen. Als ik daar mijn geld mee zou kunnen verdienen, dan was ik helemaal blij. De Ziggo Dome kwam onderweg op mijn pad en dat was supervet. Je hoort me nu echter niet roepen dat de ArenA het volgende is. Als het weer een keer Paradiso wordt, is het ook goed. Tweeduizend mensen die staan mee te blèren is net zo fokking vet.”

Ik ben mijn carrière nooit gestart met het idee dat ik wilde eindigen in ‘de Ziggo’.

Antoon vertelt het allemaal in één keer

Het gesprek ‘zit het weer op’. Interviews geven is niet zijn grootste hobby in zijn artiestenbestaan, geeft Antoon toe. Het is ook niet erg verder, maar hij zit liever in zijn studio in het dorp waar hij opgroeide dan tegenover een journalist of in een club of kroeg. „Moet van mij vandaag”, zegt een pr-dame lachend. Antoon zelf: „Voor de film doe ik nu één keer weer even uitgebreid omdat ik Engel natuurlijk graag voor mijn fans wil promoten en hoop dat ze gaan kijken. Er is nu eenmaal zoveel vraag van hen over hoe het er aan toe gaat in mijn persoonlijke leven. Kijk, als ik bij een radiostation kom om te vertellen over mijn nieuwe single, dan heb ik geen zin in weer die vragen over mijn overleden moeder. Aan de andere kant snap ik dat men het vraagt. Vandaag en met de film Engel kan ik het allemaal in één keer vertellen.” Laat het een mooie ode aan Heleen zijn.

Engel draait vandaag en zondag in 101 Nederlandse bioscopen (en ook in België is de film te zien). Meer informatie vind je op de speciale Engel-website van Antoon.