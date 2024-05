Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zwitserland wint beladen Songfestival, verdriet en teleurstelling in Friesland

Zwitserland heeft gisteravond in het Zweedse Malmö de 68e editie van het Eurovisie Songfestival gewonnen. Israël, van tevoren een andere favoriet van de bookmakers, is op de vijfde plek geëindigd.

De Nederlandse Joost Klein zou ook in de finale staan, maar werd op zaterdagmiddag gediskwalificeerd om een incident. Had Klein wél mee mogen doen, dan was de kans groot geweest dat hij hoog was geëindigd. Uit de puntentelling die de European Broadcasting Union (EBU) bekend heeft gemaakt blijkt namelijk dat Klein in de tweede halve halve finale van het Songfestival van donderdag op de tweede plek is geëindigd. Hij kreeg van het publiek in totaal 182 punten.

Songfestival

De Zwitserse Nemo kreeg voor het nummer The Code in totaal 591 punten. Kroatië werd tweede en Oekraïne eindigde op de derde plaats.

Zwitserland was ook veruit de favoriet van de internationale vakjury’s, gevolgd door Frankrijk en Kroatië. Israël stond op de twaalfde plaats. In totaal deden dit jaar 25 landen mee.

Op de deelname van Israël aan het Songfestival is al maanden kritiek en ook de afgelopen dagen werd gedemonstreerd in Malmö. Tijdens optredens van zangeres Eden Golan werd ook meerdere keren gejoeld, dat was ook zo tijdens de finale.



Switzerland's Nemo has won the 68th Eurovision Song Contest with their song The Code 🇨🇭https://t.co/iS5xIwIG6U — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 11, 2024

Joost Klein

Arno Brok, de commissaris van de Koning in de provincie Friesland, pleit ervoor Joost Klein volgend jaar weer namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival te sturen. Dat zei hij in het radioprogramma Met Het Oog Op Morgen. „Als blijkt dat hij onterecht is gediskwalificeerd, dan hoop ik dat hij zelf de kracht en de ambitie heeft om volgend jaar weer voor Nederland mee te doen”, aldus Brok.

De commissaris van de Koning was zaterdagavond aanwezig op de Europaparty in Leeuwarden. Het feest was georganiseerd om het optreden van Klein, die geboren en getogen is in Friesland, in de finale van het Eurovisie Songfestival te vieren. Klein werd zaterdagmiddag gediskwalificeerd door een ‘incident’ met een cameravrouw. Volgens AVROTROS keek Klein „dreigend”, EBU heeft nog geen details gedeeld over het incident.

‘Heel veel verdriet’

„Er is heel veel verdriet in Friesland”, aldus Brok. „Er is buitengewoon veel teleurstelling en verdriet. Het is natuurlijk niet helemaal duidelijk wat er gebeurd is. Maar het is één grote teleurstelling. Er was maanden naar dit moment uitgekeken. En Klein wordt enorm gedragen in Friesland, vooral onder jongeren.”



“Europe, let’s come together! I love you all!” Allemaal vrolijkheid en liefde. En dat juist dát lied niet mee mag doen aan de finale. Wat een schande en potje onvermogen van de EBU. #JoostKlein #Eurovision pic.twitter.com/9eynlk6TyH — jose duindam 🌱🕊️ (@joseduindam) May 11, 2024



Dromen over mee doen met het Songfestival en er dan achter komen dat niets is wat het lijkt op tv. Droom werd nachtmerrie. 😔💙Maar het nummer ging viraal💙 En veel mensen houden van Joost. Dat pakken ze je niet meer af. 💙 #joostklein Back home. pic.twitter.com/B6ZuVhVLx1 — Nathalie (@Nathalie_enzoo) May 11, 2024



Voor alle mensen die het nodig vinden om te zeggen dat ze niet van #JoostKlein houden.

Je kunt er ook voor kiezen om niks te zeggen.

Aardig zijn kost niks.

I 💙 Joost Klein #Europapa#Eurovisionhttps://t.co/DK9FTbYChd — Lonneke 🦋 (@lbueters) May 6, 2024



In het begin vond ik het niets, maar Joost Klein heeft een geweldig optreden gegeven tijdens deze voorronde van het @Eurovision. Wat een enthousiasme van hem en in de zaal! #joostklein #ESF24 #ESC24 #Europapa pic.twitter.com/jNKq9bOVJO — John Bijmans ⚫️🔵⚫️ (@BijmansJohn) May 9, 2024

Brok noemt het ook „enorm teleurstellend dat niemand, of het nou de EBO of AVROTROS is, in de mogelijkheid is geweest om dit incident weer tot bepaalde proporties terug te brengen.” De commissaris van de Koning maakt zich ook zorgen over Klein: „Ik vraag me op dit moment af hoe het met hemzelf is. En met de mensen om hem heen die hier ook veel verdriet van ondervinden.”

Europapa

De steun voor Klein is ook buiten Friesland te merken, de ochtend na het Songfestival. Luisteraars van NPO Radio 2 geven massaal te kennen dat zij in december op Europapa gaan stemmen om hem hoog in de Top 2000 te krijgen. Dat bleek in de uitzending van DJ Jasper de Vries waarin hij samen met luisteraars het verdriet over de afwezigheid van Klein op de finale van het Eurovisie Songfestival een plekje probeerde te geven.

„Ik voel een top 10-positie aankomen voor Joost Klein in de Top 2000″, stelde dj Jasper de Vries terwijl hij appjes voorlas en luisteraars sprak. „Er zijn veel mensen die op dat spoor zitten.” Ook drongen de luisteraars erop aan dat De Vries een half uur lang non-stop het nummer Europapa zou draaien. Na enige twijfel gaf de presentator daar ook gehoor aan en was het lied negen keer achter elkaar te horen op de zender.

Het initiatief werd massaal omarmd door de luisteraars. Op den duur kwamen er alleen nog maar berichtjes binnen die opriepen om Europapa te draaien. „Als dit mijn laatste avond was, dan was dit mijn laatste avond – ik vind het een briljant idee”, aldus De Vries.

