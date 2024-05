Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Marco Schuitmaker waarschuwt kinderen met parodie op hitnummer voor verkooptrucs Fortnite in Even Tot Hier: ‘Je wordt keihard afgezet’

Ook in de laatste aflevering van het seizoen van Even tot hier wisten Niels van der Laan en Jeroen Woe er weer een feestje van te maken. En dat deden ze zoals altijd weer niet alleen. Tijdens de aflevering van gisteren verscheen zanger Marco Schuitmaker namelijk op het podium en met een parodie op het nummer Engelbewaarder nam hij de in opspraak geraakte game Fortite stevig onder de loep.

De razend populaire game kwam deze week in het nieuws en dat gebeurde niet bepaald op een positieve manier. Fortnite kreeg namelijk een boete van maar liefst 1,1 miljoen euro omdat het bedrijf er volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) oneerlijke handelspraktijken op na zou houden.

Creditcards worden geplunderd

In Even tot hier lichtten Woe en Van der Laan dit op geheel eigen wijze toe. „De makers van Fortnite hebben deze week een enorme boete gekregen. Kinderen bestelen namelijk hun ouders. Het spel is gratis, maar als speler kun je wel allerlei dingen kopen. Kinderen worden daarbij opgehitst om dat te doen en de creditcards van ouders worden geplunderd.”

Om dit voor elkaar te krijgen past Fortnite een truc toe. Items die in de online shop te krijgen zijn, lijken namelijk maar een hele korte periode te koop te zijn. „In de shop staan timers die laten zien hoelang het item nog beschikbaar is. Overigens zijn die items de volgende dag nog te koop, maar dat weet je dan niet.”

Epic, het bedrijf achter Fortnite, krijgt daarom een boete van 1,1 miljoen euro. Maar dat blijkt een druppel op een gloeiende plaat, aldus Jeroen Woe in Even tot hier. Van der Laan: „Dat lijkt veel, maar weet je hoeveel Epic al verdiend heeft aan Fortnite? 18,5 miljard euro! Dan is 1,1 miljoen euro natuurlijk niets.”

Marco Schuitmaker in Even tot hier

Van der Laan en Woe zijn dan ook bang dat Fortnite gewoon door zal gaan met deze misleidende verkooptruc. En daarom heeft Even tot hier de hulp van Marco Schuitmaker ingeroepen. Met een parodie op zijn hitnummer Engelbewaarder waarschuwt hij voor de verkooptrucs van Fortnite. „Stop met gamen want je wordt keihard afgezet”, zingt hij samen de kinderen.

Zijn optreden kan dan ook op veel lof van kijkers rekenen. „Geweldig! Marco Schuitmarer met de kids”, schrijft een kijker op X. „Zo grappig! Marco schuitmaker bij Even tot hier”, schrijft een ander.

De hele aflevering van Even tot hier kijk je terug via NPO Start.

