Yvonne Coldeweijer lekt gesprek waarin Jamie Vaes vraagt om mishandeling-beelden te delen

Bijna een jaar geleden werd het land opgeschrikt door de heftige beelden waarop Lil Kleine zijn toenmalige verloofde Jaimie Vaes zou mishandelen. Yvonne Coldeweijer, aka Life of Yvonne, gooide die beelden destijds de wereld in. De Telegraaf deelt dat Vaes tegen de politie heeft gezegd dat ze zelf de beelden heeft ingestuurd bij de juicekoningin. Als reactie daarop heeft Coldeweijer het hele telefoongesprek gedeeld, waarin Vaes vraagt om de beelden te delen.

Op de beelden leek het alsof Lil Kleine, de artiestennaam van Jorik Scholten, het hoofd van Vaes tussen een autodeur klemde. Naar aanleiding daarvan werd de rapper aangehouden. Gisteren werd duidelijk dat Lil Kleine niet langer verdacht wordt van poging tot zware mishandeling. Vaes zou volgens Shownieuws hebben verklaard dat haar hoofd niet tussen de deur zou hebben gezeten, en dat de media dat ervan hadden gemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft bevestigd dat Scholten alleen nog wordt verdacht van poging tot mishandeling. Inhoudelijk zegt justitie niets over de zaak omdat het onderzoek nog gaande is.

Jaimie Vaes: ‘Als ik dit niet doe, ik kom ik er nooit vanaf’

Coldeweijer besloot naar aanleiding van dit nieuws het telefoongesprek dat ze Vaes had online te zetten. De roddelvlogster had haar kort na de veelbesproken vermeende mishandeling door haar ex Lil Kleine aan de lijn. „Jaimie geeft aan niet tussen de deur te hebben gezeten met haar hoofd en zegt dat de media dit ervan hebben gemaakt. Dat vind ik niet helemaal eerlijk. In de geluidsopname kun je horen dat er bewust aan mij is verklaard dat haar hoofd tussen de deur heeft gezeten.”

In het gesprek vraagt Vaes of Coldeweijer het filmpje zo snel mogelijk online kan zetten. Vaes lijkt door het filmpje te lekken vooral een manier te zoeken om uit haar turbulente relatie met Scholten te komen. „Ik moet dit doen, want anders kom ik nooit aan deze ellendige situatie”, legt ze uit aan Coldeweijer. „Ik heb de man zoveel kansen gegeven, maar hij wil het maar niet leren. Ik heb gezegd: nog één keer aanraken en dan is het klaar. Hij kan overal mee wegkomen, maar het is gewoon klaar.” Coldeweijer vraagt Vaes of ze het zeker weet, omdat er geen weg terug is zodra het online staat. „Als ik dit nu niet doe, dan kom ik er echt nooit van af. Het ergste is nog het wordt alleen maar erger”, reageert ze vastberaden. „Ik ben op.”