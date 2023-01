Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hazes haalt gelijk bij rechter: Yvonne Coldeweijer moet video verwijderen

De rechtbank van Amsterdam heeft vandaag besloten dat Yvonne Coldeweijer haar video met uitspraken over Rachel Hazes moet verwijderen en bovendien een rectificatie moet plaatsen. Ook werd beslist dat de juicevlogger de term „gecremeerde kroket”, waarmee zij naar Hazes verwees, niet meer mag gebruiken.

Hazes had de zaak aangespannen omdat zij wilde dat Coldeweijer een video rectificeert. In de video doet de juicevlogger uitspraken over de rol van Hazes bij het uitlekken van een persoonlijke brief van haar zoon André Hazes aan diens ex Sarah van Soelen.

‘Gecremeerde kroket’ te beledigend

Coldeweijer claimde dat moeder en zoon Hazes momenteel geen contact hebben omdat zoonlief de brief gelekt zou hebben. Daar ging de rechter echter niet in mee. De vlogger kan de beschuldigingen niet hardmaken en ze zijn bovendien „onnodig grievend”, oordeelde de rechter. Ook heeft de juicevlogger „geen te respecteren belang bij publicatie van haar uitlatingen”.

De term „gecremeerde kroket” mag door Coldeweijer ook niet meer gebruikt worden om naar Hazes te verwijzen. Deze bewoording is volgens de rechter „hoe dan ook grievend en beledigend”, net als andere bewoordingen als narcistisch, manipulatief, knettergek en toxic. Ook de stelling dat het goed is voor André dat hij met zijn moeder heeft gebroken, is in de ogen van de rechtbank „kwetsend” en mag de vlogger niet meer gebruiken. Coldeweijer moet een dwangsom van 1000 euro voor ieder uur betalen dat de bewuste video nog online staat. Dit kan oplopen tot een maximum van 50.000 euro. De rectificatie moet binnen 48 uur op Instagram worden geplaatst.

Hazes: ‘Wij kunnen het maar niet normaal’

Vorige week vertelde André Hazes Jr. bij Jinek over zijn jeugdtrauma’s en de therapie die hij volgt, waar zijn zus Roxeanne al vaker over sprak. „Je komt erachter dat je aan sommige dingen niks kunt doen. Dat is vroeger in mijn jeugd voor mij bepaald. Wat wij allemaal moesten slikken, zien, horen en waar we niet over mochten praten.” Ook de verhouding tussen hem en zijn moeder kwam ter sprake. „Ik vind haar heel zielig. Sommige dingen kan ze niet zoveel aan doen en sommige dingen worden haar aangedaan. Ik vind ons gezin een beetje sneu”, vertelde een zenuwachtige Hazes aan tafel bij de talkshow.

Het went nooit dat het zo pijnlijk is, dat het zo gaat in onze familie. Ik vind ons gezin een beetje sneu.

De recente rechtszaak tussen zijn moeder Rachel en zus Roxeanne werd ook besproken. Hazes zegt zelf daar buiten te staan. „Het went nooit dat het zo pijnlijk is, dat het zo gaat in onze familie. Wij kunnen het maar niet normaal.” Hoewel de familieverhoudingen momenteel op scherp staan, hoopt Hazes nog steeds dat zij ooit weer met elkaar door een deur kunnen.