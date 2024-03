Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Menig ‘kind van jaren 90’ staat stil bij overlijden Def Rhymz (53): ‘Legend van mijn schoolfeesten’

Rapper Def Rhymz is op 53-jarige leeftijd overleden. De Surinaams-Nederlandse rapper kampte met hartproblemen. Menig Nederlander groeide op met de bekende feestliedjes van Rhymz en staat stil bij zijn overlijden en haalt herinneringen op aan zijn muziek.

Zijn voormalig platenlabel Top Notch brengt het overlijden van Rhymz naar buiten. Een goede vriend van de rapper heeft het nieuws inmiddels bevestigd. Rhymz, wiens echte naam Dennis Bouman was, moest de afgelopen jaren drie keer onder het mes. In een interview met FunX-dj Fernando Halman vertelde hij vorig jaar over de motor en batterij die hem in leven hielden. Bedoeld als overbrugging voor een donorhart. „Het is zoals het is, het loopt zoals het loopt. Maar ik ben niet zielig”, sprak hij daar toen daarover.



Def Rhymz had een hartaandoening en wachtte op een donor 😢 pic.twitter.com/kDdN79KTfD — Pusha Thanos !!! (new acc) (@PushaThanos__) March 24, 2024

Populaire en bekende muziek van Def Rhymz

Rhymz brak in 1999 door met het liedje Doekoe en werd onder meer bekend door zijn hits Schudden en Ik ben niet te stoppe. Liedjes die op zijn bekende album De Goeiste stonden.

Oftewel: ‘Zak, Zak, Zak’ of ‘Iedereen houdt van doekoe, iedereen houdt van geld’. Wellicht dat jij, of jouw kroost, tijdens de schoolfeesten of uitgaansavonden deze bekende hits van Rhymz mee stond te schreeuwen. Rhymz roept met zijn muziek heel wat jeugdsentiment en nostalgie op. En uit de reacties blijk dat iedereen zo zijn of haar persoonlijke herinneringen aan de bekende liedjes heeft.

Nederlanders staan stil bij overlijden Def Rhymz

Ook bekende artiesten als Ronnie Flex, Frenna, Brainpower en Akwasi staan op social media stil bij het overlijden van Rhymz. Op X eren ook een hoop mensen de dood van deze ‘nineties-legende’. „Def Rhymz is de eerste Nederlandse rapper die ik ooit gehoord heb. Ik zal ook niet de enige zijn van mijn generatie”, schrijft Ronnie Flex. En Brainpower laat weten dat hij geschrokken is van het nieuws: „Leerde je ergens in de early 90s kennen. Later zijn we elkaar ruim 25 jaar vrijwel continu tegengekomen en hebben we regelmatig gehangen.”



R.I.P Def Rhymz 🙏🏻😔 Je muziek zal altijd herinnerd worden. Rust in vrede. #DefRhymz pic.twitter.com/s233wzZ4Zk — Prince Rens 🇳🇱🤝🇺🇦 🍉 ❤️ Princess Elisabeth (@RealityRens) March 25, 2024



Een van de meest sympathieke rappers van Nederland is niet meer.. Def Rhymz (Schudden, Doekoe). Zijn hartproblemen zijn hem fataal geworden, hij werd maar 53 jaar. Rest in peace homie pic.twitter.com/eCRTtpZNKU — PATRICK KICKEN (@KICKEN) March 24, 2024



Boem. Surprise. Wie is d'r op de buis man? Het is Def Rhymz en geen Hennie Huisman! — Joop Buyt (@JoopBuyt) March 25, 2024



Als je niet hebt geschuurd op “Schudden” growing up heb je gemist!! RIP Surinaamse legende Def Rhymz ❤️‍🩹🕊️🇸🇷 https://t.co/1cA4DTXWTJ pic.twitter.com/hZwfy6UoiY — Pusha Thanos !!! (new acc) (@PushaThanos__) March 24, 2024



Oké. Nu ga ik als kind van de jaren '90 zachtjes wenen om de dood van Def Rhymez. Dit meen ik.https://t.co/uaaSXdoNFX — Frummel (@_Frummel_) March 24, 2024



Nahhhh RIP the legend Def Rhymz 😢 — Jiltsje (@Jilker) March 25, 2024



Een 90's held die er jammer genoeg niet meer is 😔😔😔

Def Rhymz je wist hoe je een feestje moest bouwen.

R.I.P. makker. pic.twitter.com/aYGW0C1enf — Janssen Tom (@DA_MILNER) March 25, 2024



Def Rhymz legend van mijn schoolfeesten. RIP. — Rens (@Voetbalisgeloo1) March 24, 2024



“Iedereen houdt van doekoe, iedereen houdt van geld.

Maar geld maakt niet gelukkig maar mijn vriend Def Rhymz wel” “Ik rook geen wiet, geen stuff.

Ik word alleen maar high van mijn eigen puf “ Muziek literatuur, top shelf!

RIP Def Rhymz — Amado Laclé (@AmadoACL) March 25, 2024



