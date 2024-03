Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B Vol Liefde-Bram doet boekje open over zware jeugd: ‘Nachten geweest dat ik mezelf in slaap huilde’

Bram Eijgenhuijsen uit B&B Vol Liefde speelt open kaart in zijn autobiografie Een wild leven. De rustige en sympathieke man uit het geliefde programma heeft niet altijd een makkelijk leven gehad. Hij is opgegroeid met een moeder met borderline en is er nooit achtergekomen wie zijn vader is.

„Ik heb mijn verhaal altijd voor mezelf gehouden, maar op 7 mei staat het zwart op wit in mijn eigen boek Een wild leven”, deelt de B&B Vol Liefde-deelnemer op Instagram.

B&B Vol Liefde

Bram veroverde vorig jaar de harten van de B&B Vol Liefde-kijkers met zijn rustige, lieve en aardige uitstraling. Zijn romance met Carolien, die hij in het datingprogramma leerde kennen, liep op niets uit. Maar inmiddels is hij al een tijd samen met Esra, die eigenlijk meedeed aan het programma voor kandidaat Joy.

Een lange tijd hield Bram geheim met wie hij aan het daten was. „Ook voor haar, want er komt heel veel op ons af. Ik ga er zeker meer over zeggen, maar ik wil nu alvast vrijgeven dat er zeker wat speelt in mijn liefdesleven. En wanneer voor haar en mij daar genoeg ruimte en tijd voor is, ga ik dat in de wereld brengen”, legde hij begin september uit aan het Algemeen Dagblad.

De twee zijn inmiddels al een aantal maanden samen. Een keuze waar ze beiden heel blij mee zijn: „Joy was gewoon niet de persoon voor mij”, vertelde Esra in september tegen RTL Boulevard. „Dat was wel heel erg duidelijk.”

Zweden

Hoewel het nu goed gaat met Bram, heeft hij het niet altijd makkelijk gehad. Zijn jeugd in Zweden was loodzwaar. „Voor het eerst in mijn leven vertel ik mijn hele verhaal en ik moet eerlijk zeggen dat het niet makkelijk was om alles op te schrijven. De natuur in Zweden is keihard voor me geweest, maar heeft ook iets in me vervuld waar ik al heel lang naar op zoek was”, vertelt Bram op Instagram. „Ik heb dieren moeten doden waar ik zielsveel van hield en er zijn nachten geweest dat ik mijzelf in slaap huilde met een fles drank op mijn nachtkastje, maar ik zou het zo allemaal opnieuw doen.”

