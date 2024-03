Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Spanningen lopen op in De Verraders: ‘Jeremy, je hebt je eigen graf gegraven’

Het gaat er gezellig aan toe aan de ontbijttafel van een nieuwe De Verraders. Als Jeremy Tom treft in de eetzaal, snauwen ze elkaar direct af: „Ik neem jou mee mijn graf in.”

En leuker wordt het er niet op als de rest van De Verraders ook aan de ontbijttafel schuiven…

De Verraders

Omdat Jeremy als een van de laatste binnenkomt, lijkt het alsof Kathelijn vermoord is in de nacht. Iets wat Jeremy heel „doorzichtig” noemt. „Ik vind het ook een domme keuze van de verraders als ik heel eerlijk ben. Het is een heel doorzichtig iets natuurlijk. Ik stem gister op Kathelijn en die gooien ze eruit”, uit hij zijn mening. Langzaam vallen voor hem de puzzelstukjes in elkaar. „Ik heb heel lang nagedacht, ik ga mijn lot verzegelen aan Tom.”

De uitspraak zorgt voor veel onrust in de groep. Jeremy doet er nog een schepje bovenop: „Ik heb een hele avond hierover kunnen nadenken. Je had me vannacht moeten vermoorden.” Amin schrikt van Jeremy zijn opmerking, evenals Kim. „Bro, we zijn net wakker, rustig aan.”

Jeremy en Tom

„Rustig aan” doen zit alleen even niet in Jeremy zijn takenpakket. „Weet je wat het allerleukste is? Dat ik gelijk ga krijgen. Het is een gevoel Tom, dat kan ik niet onder stoelen of banken schuiven. Gezien de reacties van de medekandidaten, ja, dat sterkt mij toch. Ik denk toch: dat gaat wel goed komen.

Maar dan stapt Kathelijn toch ineens binnen en vallen alle beschuldigingen van Jeremy in het water. „Jeremy, het is heel dom wat je nu gedaan hebt. Waardoor er nu een hele groep is die op jou wil gaan”, stelt Kim.

‘Eigen graf gegraven’

Als De Verraders allemaal aan de ronde tafel schuiven, houdt Jeremy in eerste instantie zijn mond. Maar als Tom er iets van zegt, wordt hij toch uit de tent gelokt om wat te zeggen. „Als jij het fort opent, vind ik dat ik wel dat ik genoodzaakt ben om te reageren”, stelt Jeremy.

De spanning tussen de twee loopt alleen maar op: „Ik zit vanmorgen in de ontbijtzaal en iedereen geeft elkaar een hug en ‘ik neem jou mee mijn graf in’ waren jouw eerste woorden. Ik dacht eerst nog dat het lachwekkend was, want de laatste dagen hadden we best veel grapjes met elkaar”, begint Tom. „Ik was kapot, ik heb het me heel erg persoonlijk kwalijk genomen. Maar ik voelde gister toen ik echt kapot zat, voelde ik niet de oprechtheid bij jou. Dit is mijn betoog en en ik denk niet dat ik er nog meer woorden aan vuil moet maken.”

De grote meerderheid van de groep stemt – niet geheel verrassend – op Jeremy. Jeremy zelf stemt vanzelfsprekend op Tom. „Hij wilde mij z’n graf in meenemen. Maar, Jeremy, je hebt eigenlijk je eigen graf gegraven.”

De Verraders kijk je terug via Videoland.

