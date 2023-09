Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dít is waarom B&B Vol Liefde-Esra na Joy zo gelukkig is met Bram

Er zijn nogal wat verschuivingen voorgekomen binnen de deelnemers van B&B Vol Liefde en hun relaties. Een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld Thalia, die voor Leendert kwam, en Harry, die voor Debbie meedeed. Bij de reünie vonden zij elkaar. Maar ook Esra, die eigenlijk op zoek was naar de liefde bij Joy, vond dat heel ergens anders. Ze is nu gelukkig bij Bram in Zweden en legt uit hoe die ‘overstap’ werkt.

Bram en Joy zijn namelijk flink verschillende types. Qua uiterlijk, innerlijk, maar ook het land waarin ze verblijven en het type B&B dat ze hebben, is totaal verschillend. In Joys B&B in Spanje is alles tiptop voor elkaar, zijn er vaak feestjes met een dj en bij Bram in Zweden heerst rust en wordt de was zonder stroom gedaan. Toch heeft Esra dus haar geluk bij Bram gevonden. Hoe kwam deze verschuiving na het dating-televisieprogramma van RTL 4 tot stand?

Esra en Bram uit B&B Vol Liefde gelukkig in Zweden

In een video van RTL Boulevard vertelt Esra over haar avontuur en beantwoordt ze vragen die meerdere fans mogelijk hadden. Ze is namelijk sinds kort weer bij Bram, deze keer voor onbepaalde tijd. „Ik was helemaal zenuwachtig toen ik hier aan kwam rijden, het bloeit helemaal op van binnen”, vertelt ze met een grote glimlach. „Het was echt heel erg fijn om elkaar weer te zien.”

Maar hoe zat het nou met Esra en Joy? Was dat een foute keuze, of is Esra zelf achteraf tot inzicht gekomen? „Joy was gewoon niet de persoon voor mij”, begint ze. „Dat was wel heel erg duidelijk.” Ze geeft toe dat ze ‘op uiterlijk is afgegaan’. „Ik ben er wel achter gekomen dat innerlijk wel heel erg belangrijk is.” „Fijn”, zegt Bram lachend.

De twee schieten in de lach, maar volgens Esra betekent die opmerking helemaal niet dat ze Bram niet knap vindt. „Dat zeg ik helemaal niet. Ik had alleen niet verwacht dat ik op Bram zou vallen. Maar nu vind ik je woest aantrekkelijk”, richt ze zich tot hem.

Alle artikelen van Metro over B&B Vol Liefde lees je hier.

Reacties