Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een Huis Vol-kijkers lachen om keukentaferelen van de familie Kraan: ‘Daar gaat de omzet’

De eerste dag van het seizoen voor de familie Kraan in Een Huis Vol Emigreert is aangebroken. Na een tijd van hard werken mogen ze eindelijk hun camping en bijbehorend restaurant openen. Maar de start gaat niet helemaal zonder tegenslagen…

Een ronde van buikgriep is de familieleden een voor een langsgegaan en Linda is nog niet helemaal beter. Een Huis Vol-kijkers zijn dan ook nog niet helemaal overtuigd van het succes van het avontuur van de familie Kraan.

Een Huis Vol Emigreert

De naderende opening en de nasleep van de buikgriep zorgt voor stress bij heel de familie in een nieuwe Een Huis Vol Emigreert. Die stress voelen ook de kinderen. „Dit wil ik echt niet. Hier zit kokend frituurvet in. De keuken is geen speelplaats”, spreekt de vader de kinderen streng toe als zij druk door het gebouw aan het rennen zijn. Zeker nu de eerste gasten in het restaurant plaatsnemen, wil de vader niet zomaar dat de kinderen overal rondrennen.

„Hier hebben we maanden naartoe gewerkt, nu worden de eerste menuutjes bereid en dat is wel spannend”, verzucht hij nerveus.

Schnitzels

De eerste gasten bestellen twee schnitzels met friet en salade, waarna het keukenteam – bestaande uit chef Mike en de vriend van dochter Marlynn Arie – aan de slag kan. ,,Ik ben behoorlijk zenuwachtig. Wil je toch alles perfect doen. Bij mij duurt dat twee, drie dagen en dan is dat helemaal onder controle en dan komt alles goed”, geeft Mike toe.

Het maken van de schnitzels gaat dan ook niet zonder slag en stoot. De schnitzels zijn kant en klaar, maar zitten zo aan elkaar vastgeplakt, dat het Mike enige tijd duurt voordat hij de twee los in de pan kan gooien.

‘Daar gaat de omzet’

Gelukkig voor chef Mike zijn de gasten blij met hun maaltijd. „Dat ziet er goed uit!” Ook de Linda en haar kinderen zitten als ‘proefkonijnen’ in het restaurant. „Ik ga even heel erg proeven nu, heel kritisch hoor”, plaagt Linda. „Zo, hier hou ik wel van. Kan ik hierna scheten laten van die uiensoep.” Linda heeft wel een puntje van kritiek: de porties moeten nog iets kleiner. „Anders eten mensen zich vol, dat is zonde.”

Daarna gaat ze voor de schnitzel. Ook daar heeft de moeder des huizes nog een laatste feedbackpunt voor: „In principe is een schnitzel om en om dichtschroeien in boter en dan het vuur iets zachter, binnen vijf minuten moet-ie klaar zijn. Eerlijk, hij is lekker, maar hij is iets te hard gegaan. Ik vind het zielig om te zeggen, maar ik moet eerlijk zijn.”

Een Huis Vol-kijkers moeten lachen om de taferelen rondom het avondeten van de familie Kraan „Daar gaat de omzet”, reageert een kijker. „Zenuwachtig omdat 2 klanten een schnitzel willen..” voegt een ander toe.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zenuwachtig omdat 2 klanten een schnitzel willen… #eenhuisvolemigreert — Mike De Vries (@MikeDeV75061620) March 8, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ben benieuwd hoelang het duurt voordat Gordon Ramsay langs komt in dat camping restaurant #eenhuisvolemigreert — Pedro CadaCasa (@mauloes) March 8, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zo, schep gelijk even een litertje vet mee met de schnitzel. #eenhuisvolemigreert — Rob van Raay (@robvanraay) March 8, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Verse schnitzels 🤨🤨 … dit kun je toch niet maken ..??! #eenhuisvolemigreert — Fou (@foedje) March 8, 2024

Een Huis Vol Emigreert kijk je terug via NPOStart.

Reacties